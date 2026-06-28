ශ්රී ලංකා රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කළ ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් නැවත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි
ශ්රී ලංකාවේ රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කරන ලද ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නිල මට්ටමේ ප්රමාදයන් ඉවත් කොට, ඔවුන් තම පවුල් සමඟ එක්වීමට හැකිවන ලෙස කඩිනම් ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමයක් ඉන්දීය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.
නිදහස් කිරීම සාදරයෙන් පිළිගත් නමුත් ආපසු යැවීම තවම අසම්පූර්ණයි
ධීවරයන් නිදහස් කිරීම ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත් ද, කළ යුතු දෙය තවමත් අවසන් නොවූ බව සංගමය අවධාරණය කරයි. ශ්රී ලංකා රඳවාගැනීමේ මධ්යස්ථානවල සිටි ඔවුන් ඉන්දීය වෙරළට ආපසු පැමිණ නොමැති අතර, ඔවුන් ගෙදර එනු ඇත්තේ කවදාදැයි යන නොස්සාවෙන් පවුල් මිනිසුන් ගතකරති.
ධීවර සංගමයේ නියෝජිතයන් ආපසු යැවීමේ ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා අවශ්ය රාජතාන්ත්රික හා පරිපාලන මාර්ග හරහා ක්රියා කරන ලෙස ඉන්දීය මධ්යම රජයෙන් සෘජුවම ඉල්ලා සිටිති. මෙවැනි ප්රමාදයන් රඳවාගත් ධීවරයන්ගේ පවුල්වලට දැඩි දුෂ්කරතා ගෙනදෙන බව ඔවුහු අවධාරණය කරති. ඒ අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට මෙම ධීවරයන් ඔවුන්ගේ එකම ජීවනෝපාය සපයන්නන් වෙති.
වෙරළාසන්න ප්රජාවන්ට නැවත නැවත මතුවන ගැටළුවක්
ශ්රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් රඳවා ගැනීම දෙමළ නාඩු වෙරළාසන්න ධීවර ප්රජාවන්ට බලපාන, දීර්ඝකාලීන හා අතිශය සංවේදී ගැටළුවකි. පාල්ක් සමුද්රදේශය හා මන්නාර් බොක්ක ප්රදේශවල තම ජීවිකාව සොයා යන ධීවරයෝ බොහෝ විට නොදැනුවත්ව ශ්රී ලංකා ජලසීමාවන්ට ඇතුළු වෙති. මෙම ප්රදේශවල සමුද්රීය සීමාව පිළිබඳ ගැටළු දෙරට අතර අඛණ්ඩ ආතතියකට හේතු වෙමින් පවතී.
මෙවැනි සිදුවීම් දෙපස ධීවර ප්රජාවන් අතර සබඳතා නැවත නැවතත් ව්යාකූල කර ඇති අතර ඉන්දීය-ශ්රී ලංකා රාජතාන්ත්රික සබඳතා කෙරෙහිද පීඩනය ඇති කරයි.
රාජතාන්ත්රික හදිසිතාවය සඳහා ඉල්ලීම්
රාජතාන්ත්රික මාර්ග හරහා දැනටමත් ගෙන ඇති ඕනෑම පියවරක් ඔවුන් අගය කළද, රඳවාගත් ධීවරයන් හා ඔවුන් ලඟ බලා සිටින පවුල් මුහුණදෙන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල ප්රගතියේ වේගය ප්රමාණවත් නොවන බව සංගමය පැහැදිලිව ප්රකාශ කළේය.
ධීවරයන් දැනටමත් නිදහස් කර ඇත — ඉතිරිව ඇත්තේ ඔවුන් ආරක්ෂිතව හා ඉක්මනින් ගෙදර ගෙන්වා ගැනීම සඳහා දේශපාලන කැමැත්ත හා පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාව ප්රශ්නයයි.
ප්රජා නායකයෝ ධීවරයන් සඳහා නිශ්චිත සමුද්රීය සීමා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්රියාත්මක කිරීම හා එවැනි සිදුවීම් වඩාත් මානවීය හා කාර්යක්ෂම ලෙස හැසිරවීම සඳහා ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම ඇතුළු දිගුකාලීන ක්රියාමාර්ගද ඉල්ලා සිටිති.
මේ වනවිට ධීවරයන් 22 දෙනා ආපසු යැවීමේ විධිමත් කටයුතු සම්පූර්ණ වන තෙක් ශ්රී ලංකාවේ රඳා සිටින අතර, නව දිල්ලියේ ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඔවුන්ගේ පවුල් හා සංගම් දෙනෙත් යොමු කරගෙන සිටිති.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.