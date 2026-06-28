Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කළ ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් නැවත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකා රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කළ ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් නැවත ගෙන්වා ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමය රජයෙන් ඉල්ලයි

ශ්‍රී ලංකාවේ රඳවාගැනීමෙන් නිදහස් කරන ලද ධීවරයන් 22 දෙනා ඉක්මනින් ආපසු ගෙන්වා ගැනීම සඳහා නිල මට්ටමේ ප්‍රමාදයන් ඉවත් කොට, ඔවුන් තම පවුල් සමඟ එක්වීමට හැකිවන ලෙස කඩිනම් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස දෙමළ නාඩු ධීවර සංගමයක් ඉන්දීය රජයෙන් ඉල්ලා සිටී.

නිදහස් කිරීම සාදරයෙන් පිළිගත් නමුත් ආපසු යැවීම තවම අසම්පූර්ණයි

ධීවරයන් නිදහස් කිරීම ධනාත්මක පියවරක් ලෙස සාදරයෙන් පිළිගත් ද, කළ යුතු දෙය තවමත් අවසන් නොවූ බව සංගමය අවධාරණය කරයි. ශ්‍රී ලංකා රඳවාගැනීමේ මධ්‍යස්ථානවල සිටි ඔවුන් ඉන්දීය වෙරළට ආපසු පැමිණ නොමැති අතර, ඔවුන් ගෙදර එනු ඇත්තේ කවදාදැයි යන නොස්සාවෙන් පවුල් මිනිසුන් ගතකරති.

ධීවර සංගමයේ නියෝජිතයන් ආපසු යැවීමේ ක්‍රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය රාජතාන්ත්‍රික හා පරිපාලන මාර්ග හරහා ක්‍රියා කරන ලෙස ඉන්දීය මධ්‍යම රජයෙන් සෘජුවම ඉල්ලා සිටිති. මෙවැනි ප්‍රමාදයන් රඳවාගත් ධීවරයන්ගේ පවුල්වලට දැඩි දුෂ්කරතා ගෙනදෙන බව ඔවුහු අවධාරණය කරති. ඒ අතරින් බොහෝ දෙනෙකුට මෙම ධීවරයන් ඔවුන්ගේ එකම ජීවනෝපාය සපයන්නන් වෙති.

වෙරළාසන්න ප්‍රජාවන්ට නැවත නැවත මතුවන ගැටළුවක්

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දීය ධීවරයන් රඳවා ගැනීම දෙමළ නාඩු වෙරළාසන්න ධීවර ප්‍රජාවන්ට බලපාන, දීර්ඝකාලීන හා අතිශය සංවේදී ගැටළුවකි. පාල්ක් සමුද්‍රදේශය හා මන්නාර් බොක්ක ප්‍රදේශවල තම ජීවිකාව සොයා යන ධීවරයෝ බොහෝ විට නොදැනුවත්ව ශ්‍රී ලංකා ජලසීමාවන්ට ඇතුළු වෙති. මෙම ප්‍රදේශවල සමුද්‍රීය සීමාව පිළිබඳ ගැටළු දෙරට අතර අඛණ්ඩ ආතතියකට හේතු වෙමින් පවතී.

මෙවැනි සිදුවීම් දෙපස ධීවර ප්‍රජාවන් අතර සබඳතා නැවත නැවතත් ව්‍යාකූල කර ඇති අතර ඉන්දීය-ශ්‍රී ලංකා රාජතාන්ත්‍රික සබඳතා කෙරෙහිද පීඩනය ඇති කරයි.

රාජතාන්ත්‍රික හදිසිතාවය සඳහා ඉල්ලීම්

රාජතාන්ත්‍රික මාර්ග හරහා දැනටමත් ගෙන ඇති ඕනෑම පියවරක් ඔවුන් අගය කළද, රඳවාගත් ධීවරයන් හා ඔවුන් ලඟ බලා සිටින පවුල් මුහුණදෙන තත්ත්වය සැලකිල්ලට ගත් කල ප්‍රගතියේ වේගය ප්‍රමාණවත් නොවන බව සංගමය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළේය.

ධීවරයන් දැනටමත් නිදහස් කර ඇත — ඉතිරිව ඇත්තේ ඔවුන් ආරක්ෂිතව හා ඉක්මනින් ගෙදර ගෙන්වා ගැනීම සඳහා දේශපාලන කැමැත්ත හා පරිපාලන කාර්යක්ෂමතාව ප්‍රශ්නයයි.

ප්‍රජා නායකයෝ ධීවරයන් සඳහා නිශ්චිත සමුද්‍රීය සීමා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම හා එවැනි සිදුවීම් වඩාත් මානවීය හා කාර්යක්ෂම ලෙස හැසිරවීම සඳහා ශක්තිමත් ද්විපාර්ශ්වික ගිවිසුම් ඇති කර ගැනීම ඇතුළු දිගුකාලීන ක්‍රියාමාර්ගද ඉල්ලා සිටිති.

මේ වනවිට ධීවරයන් 22 දෙනා ආපසු යැවීමේ විධිමත් කටයුතු සම්පූර්ණ වන තෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ රඳා සිටින අතර, නව දිල්ලියේ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස ඔවුන්ගේ පවුල් හා සංගම් දෙනෙත් යොමු කරගෙන සිටිති.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විප්ලවය: ඉන්දියාවට ඉගෙන ගත හැකි මාර්ග සිතියමක් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විප්ලවය: ඉන්දියාවට ඉගෙන ගත හැකි මාර්ග සිතියමක්

ප්ලග්-ඉන් හයිබ්‍රිඩ් විද්යුත් වාහන (PHEV) අංශයේ ශ්‍රී ලංකාව දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම ප්‍රගතිශීලී රාජ්‍යයන් අතරට නිහඬව පිවිසෙමින් සිටින අතර, එය ඉන්දියාව — කලාපයේ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා-චීන සබඳතාවල ගැඹුර වෙළඳාමට ඔබ්බෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්වතුන් කොළඹට පැමිණෙති Sinhala

ශ්‍රී ලංකා-චීන සබඳතාවල ගැඹුර වෙළඳාමට ඔබ්බෙන් අධ්‍යයනය කිරීමට පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්වතුන් කොළඹට පැමිණෙති

චීනයේ අතිශය පිළිගත් අධ්‍යාපනික ආයතනයක් වන පේකිං විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකාව හා චීනය අතර ද්විපාර්ශ්වික සහයෝගීතාවයේ පුළුල් බව පිළිබඳ ගැඹුරු…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ස්කූබාныряне සිදුවීමකදී ඇමෙරිකානු නවවිවාහක යුවළකගේ සාමාජිකයෙකු මියයයි; වෙනත් එක්සත් ජනපදнырянеකරුවෙකු මෘතව සොයාගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ස්කූබාныряне සිදුවීමකදී ඇමෙරිකානු නවවිවාහක යුවළකගේ සාමාජිකයෙකු මියයයි; වෙනත් එක්සත් ජනපදнырянеකරුවෙකු මෘතව සොයාගනී

විනෝදාත්මක ස්කූබාныряне ක්‍රීඩාවේ අන්තරායන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, ඉන් එක් සිදුවීමක් ශ්‍රී ලංකා ජලයේදී සතුටින් ගත කළ යුතු හනිමූන් ගමනකදී සිදු වූ අතර, තවත්…

28 Jun 2026 Discuss