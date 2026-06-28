Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව 8%කින් අවප්‍රමාණය වෙයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
2026 වර්ෂයේ පළමු මාස හයේදී ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව 8%කින් අවප්‍රමාණය වෙයි

2026 වර්ෂයේ පළමු භාගය තුළ ශ්‍රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 8කට ආසන්න අවප්‍රමාණයක් වාර්තා කර ඇති අතර, මෙය රටේ මුදල් ස්ථාවරත්වය සහ පුළුල් ආර්ථික ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මග පිළිබඳ නැවුම් කනගාටුවක් මතු කර ඇත.

මාස හයක් තුළ සිදු වූ සැලකිය යුතු පතනයක්

2026 ජනවාරි සිට ජූනි දක්වා වූ කාලය තුළ වාර්තා වූ මෙම පතනය, 2022 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දුන් දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව ස්ථාවරත්වයේ ලකුණු දැක්වූ මුදල් ඒකකයකට සිදු වූ කැපී පෙනෙන පසුබෑමකි. එක් අර්ධ වර්ෂයක් තුළ සියයට 8ක පතනයක් යනු, දිවයිනේ ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාරය ඇතිව ක්‍රියාත්මක ප්‍රකෘතිමත් වීමේ වැඩසටහන ඉදිරියට යන විට රුපියල සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක රැඳෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වූ බොහෝ ආර්ථික විශේෂඥයන්ට සහ ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්ට අලුත් පීඩනයක් ඇති වී ඇති බවේ සංඥාවකි.

සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට රුපියලේ අවප්‍රමාණය සෘජුවම බලපාන්නේ ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය ඇතුළු ආනයනික භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම ලෙස වන අතර, වසර ගණනාවක ආර්ථික දුෂ්කරතාවලින් බැට කෑ පවුල් තවමත් එම බරෙන් ගොඩ ඒමට පොරබදමින් සිටිති.

අවප්‍රමාණයට හේතු වූ සාධක

මුදල් විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, මෙම කාලය තුළ රුපියල මත බලපෑ බාහිර සහ අභ්‍යන්තර පීඩනයන් ගණනාවක් ඒකාබද්ධ ව ක්‍රියාත්මක වූ බවයි. ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:

  • ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ෆෙඩරල් සංචිත බැංකුවේ මුදල් ප්‍රතිපත්ති තීරණ හේතුවෙන් ගෝලීය වෙළඳපොලේ ඇමෙරිකානු ඩොලරයේ ශක්තිමත් වීම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ආනයනකරුවන් විසින් විදේශ විනිමය සඳහා දිගින් දිගටම පවත්නා ඉල්ලුම
  • ශ්‍රී ලංකාවේ ණය ප්‍රතිව්‍යූහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ වේගය පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාව
  • යම් යම් මාසවලදී ගලා ඒමට සාපේක්ෂව විදේශ විනිමය ගලා යාම අඩු වීම

ආර්ථිකයට ඇති බලපෑම්

රුපියලේ දුර්වල වීම ශ්‍රී ලංකාවේ ජාරීය ආර්ථික ස්ථාවරකරණ උත්සාහයන්ට සංකීර්ණතාවක් එකතු කරයි. අවප්‍රමාණ වන මුදල් ඒකකයක් උද්ධමන පීඩනය වැඩිකිරීමට, පාරිභෝගිකයාගේ ගැනුම් හැකියාව ඛාදනය කිරීමට සහ ඉතිරිව ඇති විදේශ මුදල් ආශ්‍රිත බැඳීම් ඉටු කිරීමේ වියදම ඉහළ නැංවීමට හේතු විය හැකිය.

මෙම මට්ටමේ අඛණ්ඩ අවප්‍රමාණයක් නිසි ලෙස පාලනය නොකළහොත්, 2022 අර්බුදයේ උච්චතම අවස්ථාවෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව සාර්ව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය ගොඩනැඟීමේදී ලබා ගත් ප්‍රගතිය විනාශ කළ හැකිය.

ඒ සමඟම, දුර්වල රුපියලක් අපනයන අංශයට යම් සහනයක් ලබා දිය හැකි අතර, ප්‍රධාන විදේශ මුදල්වලට සාපේක්ෂව දේශීය මුදල් ඒකකය අගය නැතිවන විට ප්‍රයෝජන ලබන සංචාරක ව්‍යාපාරයේ ආදායම ද ඉහළ නැංවිය හැකිය.

මහ බැංකුව දෙස යොමු වූ සෑම දෙනාගේම ඇස්

තවදුරටත් අවප්‍රමාණය වළක්වා ගැනීම සඳහා බලධාරීන් කවර පියවරක් ගනු ඇත්දැයි දැන ගැනීමට සෑම දෙනාගේම ඇස් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව දෙසට යොමු ව ඇත. අධික අස්ථාවරත්වය පවත්නා කාලවලදී මහ බැංකුව අතීතයේ විදේශ විනිමය වෙළඳපොලට මැදිහත් ව ඇති නමුත්, එසේ කිරීමේ හැකියාව රඳා පවතින්නේ නිල විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය මත ය.

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂයේ දෙවන භාගය හරහා ගමන් කරන විට, රුපියලේ කාර්යසාධනය රටේ ආර්ථික සෞඛ්‍යය සහ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ස්ථිරත්වය මැනීමේ සමීපව නිරීක්ෂණය කෙරෙන දර්ශකයක් ලෙස තවදුරටත් පවතිනු ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

වෙළඳ ප්‍රචාරණ හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ සැමරීමට නව පෙරගමන්කරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා, Campaign Asia-Pacific හි…

28 Jun 2026 Discuss
හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ මෙහෙයුමක් හා සම්බන්ධව කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම්

මාර්ගගත වෙළඳාම නියාමනය කර ශක්තිමත් කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට…

28 Jun 2026 Discuss