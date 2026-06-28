2026 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට එරෙහිව සිය වටිනාකමින් 8%ක් අඩු වෙයි
මුදල් ඒකකය සැලකිය යුතු ලෙස දුර්වල වීමත් සමඟ රුපියලට පීඩනය එල්ල වෙයි
2026 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකා රුපියල ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂව සියයට 8කින් පමණ අවප්රමාණය වී ඇති අතර, දිවයිනේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් අනතුරුව සාපේක්ෂ ස්ථාවරත්වයක් පැවති කාල පරිච්ඡේදයකට පසු මෙය රටේ මුදල් ඒකකයට සිදු වූ කැපී පෙනෙන පසුබෑමක් ලෙස සලකනු ලැබේ.
මෙම අවප්රමාණය දේශීය මුදල් ඒකකයට නැවත වරක් පීඩනය එල්ල වී ඇති බවට සංඥාවක් වන අතර, ආනයනික භාණ්ඩ හා සේවා සඳහා මිල ගණන් ඉහළ යාමේ ප්රතිඵලය දැනෙනු ඇතැයි අපේක්ෂිත ආර්ථිකවේදීන්, ආනයනකරුවන් සහ සාමාන්ය පාරිභෝගිකයන් අතර කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
සාමාන්ය ශ්රී ලාංකිකයන්ට එල්ල වන බලපෑම
රුපියල දුර්වල වීම සාමාන්යයෙන් ඉන්ධන, ඖෂධ සහ ආහාර ද්රව්ය ඇතුළු අත්යවශ්ය ආනයන සඳහා වන පිරිවැය ඉහළ යාමට හේතු වේ. ශ්රී ලංකාව, සිය මූලික අවශ්යතාවලින් බොහොමයක් සඳහා ආනයන මත දැඩි ලෙස රඳා පවතින හෙයින්, එවැනි මුදල් විනිමය උච්චාවචනයන්ට ඉතා සංවේදී ය.
- ආනයන පිරිවැය ඉහළ යනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, එය ගෘහස්ථ අයවැය කෙරෙහි තවදුරටත් පීඩනයක් ඇති කරනු ඇත.
- විදේශීය අමුද්රව්ය මත රඳා පවතින ව්යාපාරවලට මෙහෙයුම් වියදම් ඉහළ යාමේ අභියෝගයට මුහුණ දීමට සිදු විය හැකිය.
- අවප්රමාණය වීමේ ප්රවණතාව දිගටම පවතින්නේ නම්, උද්ධමනය ඉහළ යාමට ඉඩ ඇත.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 වර්ෂයේ නොවිඳින ලද මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරත්වය නැවත ගොඩනැගීමට කටයුතු කරමින් සිටී. එම අර්බුදය රාජ්ය ණය පැහැර හැරීමකට සහ ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අනෙකුත් අත්යවශ්ය ද්රව්යවල දැඩි හිඟකමකට හේතු විය. රාජකෝෂීය විනය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම සහ විදේශ සංචිත නැවත ගොඩනැගීම අරමුණු කරගත් ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහනකට රට සම්බන්ධ වී සිටී.
එක් වර්ෂයක් තුළ සියයට 8ක අවප්රමාණයක් යනු මූල්ය අධිකාරීන් සහ ප්රතිපත්ති立案කරුවන් සමානව සමීපව අධීක්ෂණය කළ යුතු සංවර්ධනයකි.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව, සිය මුදල් ප්රතිපත්ති ස්ථාවරය සහ විනිමය අනුපාත අස්ථාවරත්වය කළමනාකරණය කිරීමේ ප්රවේශය සම්බන්ධයෙන් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. රුපියලේ පහත වැටීම වළකාලීමට අධිකාරීන් මැදිහත් වේද නැතහොත් මුදල් ඒකකයේ ගමන් මග තීරණය කිරීමට වෙළෙඳ බලවේගවලට ඉඩ දේද යන්න දෙස විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.
වර්ෂය ගෙවී යත්ම රුපියලේ කාර්යසාධනය සම්බන්ධ වැඩිදුර දියුණුවන් අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ ප්රධාන දර්ශකයක් ලෙස විනිමය අනුපාතය තවදුරටත් වැදගත් කාර්යභාරයක් රඟ දක්වනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.