ශ්රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්ය ප්රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම්
මාර්ගගත වෙළඳාම නියාමනය කර ශක්තිමත් කිරීමට රජය ක්රියාත්මක වෙයි
ශ්රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල ඊ-වාණිජ්ය ප්රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, මෙය රටේ වේගයෙන් වර්ධනය වන ඩිජිටල් වෙළඳපොළ සංවිධිත නියාමන රාමුවක් යටතට ගෙන ඒම සඳහා වන වැදගත් පියවරක් ලෙස සැලකේ.
මෙම තීරණය, ඊ-වාණිජ්යය ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථිකයේ වැඩි වැඩියෙන් තීරණාත්මක අංගයක් බවට පත්ව ඇති බව රජය විසින් පිළිගෙන ඇති බව පෙන්නුම් කරයි. විශේෂයෙන්ම, වසංගත සමයේ දී රට පුරා මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් හා විකිණීම් ක්රියාකාරකම් තීව්ර ලෙස ඉහළ ගිය පසුබිමක් මෙය සිදු වේ.
ප්රතිපත්තිය ඉලක්ක කරන්නේ කුමක් ද?
ඉදිරිපත් කෙරෙන ප්රතිපත්තිය, ජාතික මට්ටමේ සවිස්තරාත්මක අධීක්ෂණයකින් තොරව දිගු කලක් ක්රියාත්මක වී ඇති මෙම ක්ෂේත්රයට වැඩි වගකීමක් හා සම්මතභාවයක් ගෙන ඒමට, භාණ්ඩ මාර්ගගත වෙළඳාම සඳහා පැහැදිලි මාර්ගෝපදේශ හා ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. එවැනි රාමුවක් සාමාන්යයෙන් ඉලක්ක කරගනු ඇති ප්රධාන අරමුණු අතර:
- මාර්ගගත මිලදී ගැනීම් සඳහා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ ප්රමිතීන් ස්ථාපිත කිරීම
- ශ්රී ලංකාවේ ක්රියාත්මක දේශීය හා ජාත්යන්තර ඊ-වාණිජ්ය වේදිකා සඳහා සමාන තරඟකාරී පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම
- ඩිජිටල් නාලිකා හරහා භාණ්ඩ විකිණීමට අපේක්ෂා කරන කුඩා හා මධ්යම ව්යවසායකයන් සහාය කිරීම
- ඊ-වාණිජ්ය ගනුදෙනු හා සම්බන්ධ රේගු හා සැපයුම් දාම ක්රියාවලීන් සරල කිරීම
ඩිජිටල් වෙළඳාම සඳහා තීරණාත්මක මොහොතක්
භාණ්ඩ ඊ-වාණිජ්ය සඳහා විශේෂිත ප්රතිපත්තියක් හඳුන්වා දෙනු ලබන්නේ, ශ්රී ලංකාව සිය වෙළඳ පරිසරය නවීකරණය කිරීමට හා ඩිජිටල් ආයෝජන誘引 කිරීමට ක්රියාශීලීව සෙවෙන අවස්ථාවක දී ය. අන්තර්ජාල ව්යාප්තිය ක්රමයෙන් ඉහළ යමින් තිබීමත්, ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන් අතර ජංගම වාණිජ්යය ප්රධාන ධාරාවක් බවට පත් වීමත් සමඟ, නීතිමය හා නියාමන රාමුව වෙළඳපොළ යථාර්ථයන් සමඟ සමගාමීව ඉදිරියට යා යුතු බව ප්රතිපත්ති立案 කරන්නෝ අවධාරණය කරන බව පෙනේ.
ඩිජිටල් ගනුදෙනුවල නිරත ව්යාපාරිකයන් හා පාරිභෝගිකයන් දෙඅංශය සඳහාම නිශ්චිත නීති රාමුවක් නොමැතිකම අවිනිශ්චිතතාවයක් ඇති කර ඇතැයි තර්ක කරමින්, කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ දිගු කලක් තිස්සේ මාර්ගගත වාණිජ්යය පාලනය කරන පැහැදිලි නීති රෙගුලාසි සඳහා ඉල්ලා සිටිති.
පුළුල් ආර්ථික ඇඟවීම්
හොඳින් සැකසූ ඊ-වාණිජ්ය ප්රතිපත්තියක් ශ්රී ලංකාවේ පුළුල් ආර්ථික ප්රකෘතිමත් වීමේ උත්සාහයන් සඳහා ඉතාමත් ප්රයෝජනවත් වන්නට ඉඩ ඇත. දේශීය ව්යවසායකයන්ට හා අපනයනකරුවන්ට කලාපීය හා ගෝලීය මාර්ගගත වෙළඳපොළවලට වඩාත් ඵලදායී ලෙස ළඟා වීමට එය හැකියාව සලසයි. මීට අමතරව, අවිධිමත් වෙළඳ පිළිවෙත් මැඩලීමට හා ඩිජිටල් වාණිජ්යයෙන් ලැබිය යුතු බදු ආදායම් නිසිලෙස අය කර ගැනීමට ද එය හේතු වනු ඇත.
ප්රතිපත්තිය ක්රියාත්මක කිරීමේ කාලසටහන හා එහි ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වගකිව යුතු නිශ්චිත නියාමන ආයතනය පිළිබඳ තවත් විස්තර නිල වශයෙන් නිවේදනය කිරීමට ඉතිරිව ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.