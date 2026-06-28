Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වර්ෂය සඳහා ලෝකයේ වඩාත්ම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනාගෙන ඇත. මෙය ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ ගෝලීය සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාර වෙන්කරවීම් සඳහා ප්‍රමුඛ වේදිකාවක් වන BookRetreats.com හි නවතම State of Retreats 2026 වාර්තාව මගිනි.

අරමුණු සහිත සංචාරයේ නව යුගයක්

මෙම සොයාගැනීම් නූතන සංචාරකයින් තම නිවාඩු ගතකරන ආකාරය සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් වී ඇති බව පිළිබිඹු කරයි. සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරය දැන් තටාක අසල සම්බාහනයකට හෝ දර්ශනීය ස්ථාන නැරඹීමට අතරින් අසුරා ගත් යෝග පන්තියකට ඔබ්බෙන් ඉදිරියට ගොස් ඇත. අද සංචාරකයින් මනස, ශරීරය සහ ආත්මය පෝෂණය කරන අර්ථවත්, පරිවර්තනීය අත්දැකීම් සොයයි — ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රමුඛ තේරීම ලෙස මතු වෙමින් පවතී.

ලොව පුරා වෙන්කරවීම් ප්‍රවණතා සහ සංචාරක හැසිරීම් දත්ත ඇසුරෙන් සකස් කරන ලද මෙම වාර්තාව, සෞඛ්‍යය, සුවය සහ සමස්ත ශාරීරික-මානසික යහපැවැත්ම තම ගමන්වල මූලික අරමුණ ලෙස සලකන ශ්‍රී ලංකා ගැන වැඩෙන ඇදී යාම ඉස්මතු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව කැපී පෙනෙන්නේ ඇයි?

මෙම ප්‍රතිෂ්ඨාවත් ශ්‍රේණිගත කිරීමේ ශීර්ෂ ස්ථානයට රට නැඟී සිටීම අහම්බයක් නොවේ. ශ්‍රී ලංකාව දහස් වසරක් තිස්සේ රටේ සංස්කෘතිය තුළ ගැඹුරු මූල බැසගත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ පොහොසත් උරුමයක් ගෙන් සිටියි. ශෝභාමත් ස්වාභාවික භූදර්ශන, සංසුන් වෙරළාසන්න පරිසරය සහ ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වන ලෝකෝත්තර රිට්‍රීට් මධ්‍යස්ථාන ජාලයක් සමඟ ගනුදෙනු කළ හොත්, සෞඛ්‍යාරක්ෂකත්වය ප්‍රමුඛ කරගත් සංචාරකයින්ට රට ඉදිරිපත් කරන ආකර්ෂණීය ඇසුම ඉමහත් ය.

  • දේශීය සංස්කෘතිය තුළ ගැඹුරින් මුල් බැසගත් පුරාණ ආයුර්වේද සුව කිරීමේ සම්ප්‍රදායයන්
  • යෝග, භාවනා සහ විෂහරණ වැඩසටහන් ඇතුළු විවිධ රිට්‍රීට් ඉදිරිපත් කිරීම්
  • නිවර්තන වනාන්තරවල සිට නිර්මල වෙරළ තීරයන් දක්වා විහිදෙන අපූරු ස්වාභාවික පරිසරය
  • අනෙකුත් ප්‍රමුඛ ගමනාන්තයන්ට සාපේක්ෂව සාපේක්ෂව දැරිය හැකි සෞඛ්‍යාරක්ෂක අත්දැකීම්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක අංශය සඳහා ප්‍රධාන අවස්ථාවක්

මෙම පිළිගැනීම ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහා ඉතා තීරණාත්මක මොහොතක ලැබී ඇත. රට වසර කිහිපයක් පුරා ඇති වූ බාධාවන්ගෙන් නැවත ගොඩ නඟා ප්‍රතිරූපගත කිරීම සඳහා නිරන්තරයෙන් කටයුතු කරමින් සිටී. ගෝලීය මට්ටමින් පිළිගත් සංචාර වේදිකාවක් විසින් ලෝකයේ ශ්‍රේෂ්ඨතම ජනප්‍රිය සෞඛ්‍යාරක්ෂක ගමනාන්තය ලෙස ශ්‍රේණිගත කිරීම, ආගන්තුක සංචාරකයින්ගේ සංඛ්‍යාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ නැංවීමට සහ රටේ අනන්‍ය ඉදිරිපත් කිරීම් ජාත්‍යන්තර අවධානයට ලක් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

සෞඛ්‍යාරක්ෂක සංචාරය දැන් සම්බාහනයක් වෙන් කරවා ආත්ම රැකවරණය යයි කීමට පමණක් සීමා නොවේ — සංචාරකයින් දැන් ඊට වඩා ගැඹුරු සහ ප්‍රතිෂ්ඨාපනීය යමක් පොරොන්දු වන නිවාඩු සොයයි.

කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් සහ සංචාරක අධිකාරීන් ශ්‍රී ලංකාව හුදෙක් අය දැරිය හැකි නිවාඩු ගමනාන්තයක් ලෙස නොව, ශ්‍රේෂ්ඨ, අත්දැකීම් මත පදනම් වූ ගමනාන්තයක් ලෙස ස්ථානගත කිරීමට ගන්නා ලද නිරන්තර උත්සාහයන්හි ශක්තිමත් සනාථකිරීමක් ලෙස මෙම සොයාගැනීම් සාදරයෙන් පිළිගනු ඇත.

2026 දෙස බලා සිටිමින්

වසංගතයෙන් පසු යුගයේ මානසික සෞඛ්‍යය, ආතතිය කළමනාකරණය සහ සමස්ත සෞඛ්‍යාරක්ෂක ජීවන රටාව කෙරෙහි ගෝලීය උනන්දුව තියුණු ලෙස ඉහළ යමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍යාරක්ෂක අවධානයට ලක්වීමේ මොහොත නිවැරදි කාලයේ ලැබී ඇත. 2026 ළඟා වන විට යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි සෞඛ්‍යාරක්ෂකත්ව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි Sinhala

සම්පත් බැංකුව සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන USD ගෙවීම් පද්ධතිය නාවික අංශය සඳහා එළිදක්වයි

ශ්‍රී ලංකාවේ නාවික කර්මාන්තය නවීකරණය කිරීම සඳහා වැදගත් පියවරක් තබමින්, සම්පත් බැංකු පීඑල්සී සහ ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය (SLPA) එක්ව රටේ ප්‍රථම තත්‍යකාලීන…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බල ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් ප්‍රදානය කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ පිරිසිදු ශක්ති සංක්‍රමණය ත්වරණය කිරීම අරමුණු කරගත් ප්‍රධාන වහල සූර්ය බල මුලපිරීමක් හරහා ඩොලර් මිලියන 57.4 ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයකට ආසියානු…

28 Jun 2026 Discuss
හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි Sinhala

හයිටි හි පීඩිතයන් ආරක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා හමුදා සූදානම් බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි

හයිටි මෙහෙයුම සම්බන්ධ ජනාධිපති ප්‍රතිශ්‍රුතිය හයිටිය යනු කැරිබියන් කලාපයේ කැළඹිලිවලට ලක්ව ඇති රටකි. එහි පීඩාවට පත් ජනතාව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක…

28 Jun 2026 Discuss