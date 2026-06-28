Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ ස්ථානය දිනා ගනිමින්, දූපත් රාජ්‍යයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින සංචාරක හා සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍ර සඳහා සුවිශේෂී ජයග්‍රහණයක් සනිටුහන් කර ඇත.

මෙම පිළිගැනීම තුළින් ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා තරඟකාරී ගමනාන්ත රාශියකට වඩා ඉදිරියෙන් තබා, සෞඛ්‍ය කේන්ද්‍ර කරගත් සංචාරක අත්දැකීම් සඳහා ප්‍රමුඛ කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස රටේ ඉහළ යන කීර්තිය තවදුරටත් තහවුරු කරයි. ආර්ථික හා සාමාජීය අභියෝගයන්ගෙන් පසු ක්‍රමානුකූලව ප්‍රතිනිර්මාණය වෙමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයට මෙම ශ්‍රේෂ්ඨත්ව සම්මානය සැලකිය යුතු දිරිගැන්වීමක් ලබා දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සෞඛ්‍ය සංචාරයට ස්වාභාවිකවම ගැළපෙන ගමනාන්තයක්

දූපතේ පොහොසත් දීමනා පිළිබඳ හුරුපුරුදු අයට ශ්‍රී ලංකාවේ මෙම තේරීම විශේෂ විස්මයක් ඇති නොකරයි. රට සතුව දහස් වසරක් දක්වා දිවෙන ගැඹුරු ඉතිහාසයක් සහිත ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ බෙහෙවින් මුල් බැස ගත් සම්ප්‍රදායක් ඇති අතර, සමස්ත සෞඛ්‍ය සුවය හා ස්වාභාවික ප්‍රතිකාර සොයා එන නරඹුවන් ආකර්ෂණය කර ගැනීම එය අද දක්වාත් කරගෙන යයි. එයට අමතරව, සශ්‍රීක භූ දර්ශන, පිරිසිදු වෙරළ තීරයන්, නිවර්තන දේශගුණය සහ සංසුන් කඳුකර විශ්‍රාම භූමි යන සියල්ල ද සමඟ, ශ්‍රී ලංකාව විවේකය, ප්‍රශාන්තතාව සහ සිහිපූර්ණ ජීවිතය සොයන්නන් සඳහා සුවිශේෂී පරිසරයක් ඉදිරිපත් කරයි.

  • ලෝකප්‍රසිද්ධ ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන හා ස්පා
  • ස්වාභාවික පරිසරය මැද පිහිටි යෝග හා භාවනා විශ්‍රාම කඳවුරු
  • සෞඛ්‍ය ගුණ සඳහා ප්‍රශංසාලාභී, නැවුම් ශාකාහාර දේශීය ආහාර
  • පරිසර හිතකාමී නවාතැන් හා ස්වභාව ධර්මය මත පදනම් වූ සෞඛ්‍ය අත්දැකීම්

සංචාරක ක්ෂේත්‍රයට නියමිත වේලාවට ලැබෙන ශක්තිමත් ඉහළ නැංවීමක්

ඉහළ වටිනාකමක් ඇති නරඹුවන්誘ක ආකර්ෂණය කර ගැනීමට සහ සම්ප්‍රදායික දර්ශනාවලොකනයෙන් ඔබ්බට සංචාරක දීමනා විවිධාංගීකරණය කිරීමට බලධාරීන් හා කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන් ඉදිරිපත් කරන උත්සාහයන් සමඟ, මෙම ගෝලීය පිළිගැනීමේ කාලය ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂ අර්ථයක් ගනී. ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන අංශයක් වන සෞඛ්‍ය සංචාරකත්වය, ශ්‍රී ලංකාවේ ස්වාභාවික හා සාංස්කෘතික ශක්තීන් සමඟ හොඳින් ගළපෙයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාතන සෞඛ්‍ය සුව සම්ප්‍රදායන් සහ එහි හිතකාමී ස්වාභාවික සෞන්දර්යය එක් ව, ගෝලීය සෞඛ්‍ය සංචාරක සංවාදයට නායකත්වය දීමට අද්විතීය ලෙස සූදානම් ගමනාන්තයක් බවට රට පත් කරයි.

2026 වර්ෂය පුරා ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක අලෙවිකරණ ව්‍යාපාරවල ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ලබා ගැනීමටත්, යුරෝපය, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි සෞඛ්‍ය සංචාරකයින්ගේ වැඩිවන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීමටත් මෙම විශේෂ සම්මානය ඉවහල් වනු ඇතැයි කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයෝ විශ්වාස කරති.

ඉදිරි මාසවලදී සෞඛ්‍ය යටිතල පහසුකම් තවදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමටත් ලෝකමඩලේ ගමනාන්තය ප්‍රවර්ධනය කිරීමටත් රට පුරා සිටින සංචාරක නිලධාරීන් හා ආගන්තුක සත්කාර නායකයන් මෙම පිළිගැනීම ප්‍රයෝජනයට ගනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss
මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි Sinhala

මහේන්ද්‍රන් සහ රවී කේ විරුද්ධ බැඳුම්කර වෙන්දේසි නඩුව සඳහා කොළඹ මහාධිකරණය ජූලි 22 දිනය නියම කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය, හිටපු මහ බැංකු අධිපති අර්ජුන මහේන්ද්‍රන් සහ හිටපු මුදල් අමාත්‍ය රවී කරුණානායක ඇතුළු පෙරෙන් 11 දෙනකු සම්බන්ධ, දිගු කලක් තිස්සේ පවත්නා මහ බැංකු…

28 Jun 2026 Discuss