Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අයර්ලන්තය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කම්පනයට පත් කළත් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අයර්ලන්තය වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කම්පනයට පත් කළත් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයෙන් ඉවතට

තරගාවලියේ වෙනත් තැනක සිදු වූ අසාමාන්‍ය ජයග්‍රහණයක් ශ්‍රී ලංකාවේ බලාපොරොත්තු ක්ෂණිකව ජීවත් කළද, කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගමන අවසන් වී ඇත.

අයර්ලන්තය තරගාවලියේ වඩාත්ම කම්පනකාරී ප්‍රතිඵලවලින් එකක් ලබා දෙමින්, ප්‍රබල වෙස්ට් ඉන්ඩීස් කණ්ඩායම පරාජය කර කණ්ඩායම් වගු පෙරළා දැමීය. එහෙත් එම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකාවේ ඇනහිටි ව්‍යාපාරය බේරා ගැනීමට ප්‍රමාද වැඩිය, මන්ද තරගාවලියේ ගණිතය ඔවුන්ට හිතකර ලෙස සැකසුණේ නැත.

කිසිදා රිද්මයකට නොගිය ව්‍යාපාරයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉවත් වීම, ගෝලීය තරගාවලියක දී දූපත් ජාතිය නියෝජනය කරන කාන්තා කිකට් කණ්ඩායමට ලැබුණු තවත් කලකිරීමකාරී පරිච්ඡේදයක් ලෙස සලකුණු කෙරේ. ස්වදේශයේ සිටි සහායයෝ ගෙතූ බලාපොරොත්තු හමුවේ වුවද, කණ්ඩායමට කණ්ඩායම් වටය ඉක්මවා ඉදිරියට යාමට අවශ්‍ය ප්‍රතිඵල ගොනු කර ගැනීමට නොහැකි විය.

අයර්ලන්තයේ වෙස්ට් ඉන්ඩීස් පරාජය, ස්වකීය රසයෙන් අසාමාන්‍ය වුවද, කාන්තා ටී20 ලෝක කුසලානයේ අනාවැකි කීමට නොහැකි ස්වභාවය ඉස්මතු කළේය — නිතර නිතර විස්මයන් ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ කාන්තා කිකට් ගැඹුරු වෙමින් පවතින බව ලෝකයට ප්‍රකාශ කළ තරගාවලියකි.

ශ්‍රී ලංකාවට කුමක් වැරදුණාද

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉදිරි නොයෑම, තේරීම්කාරීන් හා කිකට් පරිපාලකයන් අතර බරපතල ආත්මාවලෝකනයකට මඟ හරියි. තීරණාත්මක මොහොතවල ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීමට නොහැකි වීම ඔවුන්ගේ ව්‍යසනයට හේතු වූ අතර, ලෝක කුසලානයක කිසිදු කණ්ඩායමක් සිටීමට නොකැමති ස්ථානයක — වෙනත් ප්‍රතිඵල මත රඳා සිටීමේ — තත්ත්වයට ඔවුන් පත් විය.

ශ්‍රී ලංකා රසිකයන් සඳහා, මෙම කලින් ඉවත් වීම කලකිරීමකට හේතු වනු ඇත; විශේෂයෙන් මෑත වසරවල දී රටේ කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාව කෙරෙහි ආයෝජනය හා අවධානය යොමු වෙමින් තිබූ පසුබිමක් හමුවේ මෙය වඩාත් සංවේදී වේ.

අයර්ලන්තයේ ඓතිහාසික මොහොත

ශ්‍රී ලංකා සහායයෝ කලකිරීමට හැරෙද්දී, වෙස්ට් ඉන්ඩීස් සිට අයර්ලන්තයේ ජයග්‍රහණය ස්වකීය ගෞරවයෙන් පිළිගැනීමට සුදුස්සකි. එම ප්‍රතිඵලය කාන්තා කිකට් ක්‍රීඩාවේ සාමාජික ජාතීන්ගේ ඉක්මන් දියුණුවේ සාක්‍ෂියක් ලෙස නිසල වන අතර, ලොව පුරා කුඩා කිකට් ජාතීන්ට ආභාෂයක් ලෙස ද සේවය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව ඉවත් වෙද්දී, ජාතික කාන්තා කණ්ඩායම අනාගත ගෝලීය තරගාවලිවලට වඩා හොඳින් සූදානම් කර ගැනීමට අවශ්‍ය වෙනස්කම් මොනවාද යන්න කෙරෙහි දැන් අවධානය යොමු වනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss