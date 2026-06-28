Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

වෙළඳ ප්‍රචාරණ හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ සැමරීමට නව පෙරගමන්කරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා, Campaign Asia-Pacific හි ප්‍රතිෂ්ඨාවත් 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසයේ තම නම සටහන් කර ගත්තාය — මෙය රටේ නිර්මාණශීලී කර්මාන්තය සඳහා ඉමහත් වැදගත්කමක් දරන සන්ධිස්ථානයකි.

ඓතිහාසික පිළිගැනීමක්

Campaign Asia-Pacific හි 40 Under 40 යනු කලාපීය අලෙවිකරණ හා වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයේ අතිශය කැමති සම්මානයන්ගෙන් එකකි. කර්මාන්තයේ අනාගතය හැඩ ගස්වමින් සිටින කැපී පෙනෙන තරුණ වෘත්තිකයන් වාර්ෂිකව ඉස්මතු කරන මෙම ලැයිස්තුව ඉතා ගෞරවනීය තනතුරකි. පෙරේරාගේ ඇතුළත් වීම ඇයව ආසියා-පැසිෆික් කලාපය පුරා සිටින ශ්‍රේෂ්ඨ පෙරගමන්කරුවන් කණ්ඩායමක් අතර තබා, ඇගේ ජයග්‍රහණය තවදුරටත් ඉතා සුවිශේෂී කරයි.

ඇයට හිමි මෙම පිළිගැනීම කේවලයෙන් පෞද්ගලික ජයග්‍රහණයක් පමණක් නොවේ — දේශීය නිර්මාණශීලී ප්‍රතිභාවට කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර වේදිකාවල තරඟ කර විශිෂ්ට ලෙස දිනා ගැනීමේ හැකියාව ඇති බව සනාථ කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ වෙළඳ ප්‍රචාරණ ක්ෂේත්‍රයට ගෞරවයක් ගෙන දෙන සුබ මොහොතකි.

MullenLowe හි නැගී එන ශක්තියක්

ප්‍රවීණා පෙරේරා MullenLowe ශ්‍රී ලංකාව තුළ තම වෘත්තීය ජීවිතය ගොඩ නඟා ගත් අතර, නිර්මාණශීලී හා උපායමාර්ගික විශිෂ්ටතාවය ඉදිරියට ගෙන යාමේ ප්‍රධාන කාර්යභාරය ඇය විසින් ඉටු කරනු ලැබීය. ඇගේ කාර්යය, දේශීය පාරිභෝගික හැසිරීම් හා පුළුල් කලාපීය වෙළඳපල ගතිකතා දෙකම පිළිබඳ ගැඹුරු අවබෝධයක් නිරන්තරයෙන් ප්‍රදර්ශනය කර ඇති අතර, ඇය කර්මාන්තයේ වඩාත්ම දක්ෂ ප්‍රතිභාවන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස ප්‍රසිද්ධියක් උපයා ගෙන ඇත.

මෙම පිළිගැනීම දක්වා ඇගේ ගමන, ශ්‍රී ලංකාවේ තරඟකාරී සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රය තුළ සීමාවන් ඉක්මවා යාමේ කැප වීමකින්, නව්‍යකරණයකින් සහ කැප දීමකින් යුත් වසර ගණනාවක ශ්‍රමයේ ප්‍රතිඵලයකි.

ඊළඟ පරම්පරාව වෙනුවෙන් ආනුභාවයක්

පෞද්ගලික සම්මානය ඉක්මවා, වෙළඳ ප්‍රචාරණ, මාධ්‍ය හා නිර්මාණශීලී කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය ජීවිත ගොඩ නඟා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන තරුණ ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන් සඳහා ප්‍රවීණා පෙරේරාගේ ජයග්‍රහණය පුළුල් වැදගත්කමක් දරයි. Campaign APAC හි 40 Under 40 ලෙස කැපී පෙනෙන වේදිකාවක් මත ජයගැනීම, ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාවන්ට ඉහළම මට්ටම්වල නායකත්වය දරන ප්‍රතිභාව ද, ශක්තිය ද ඇති බව ශක්තිමත් පණිවිඩයක් ලෙස ප්‍රකාශ කරයි.

ශ්‍රී ලංකාව තම නිර්මාණශීලී ආර්ථිකය දිගටම පෝෂණය කරන විට, මෙවැනි සන්ධිස්ථාන දිවයිනේ වෘත්තීය ප්‍රතිභා සංචිතය තුළ රැඳී ඇති අතිවිශාල හැකියාව ගෙන් සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ මෙහෙයුමක් හා සම්බන්ධව කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම්

මාර්ගගත වෙළඳාම නියාමනය කර ශක්තිමත් කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් වාර්තාවල ඉදිරියෙන් — IndiGo සහ Emirates පසුකර Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් වාර්තාවල ඉදිරියෙන් — IndiGo සහ Emirates පසුකර

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේදී මාලදිවයිනට ගුවන් මගී පැමිණීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා අතරින් ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ IndiGo සහ…

28 Jun 2026 Discuss