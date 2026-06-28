වෙනිසියුලාවේ අදිසි සිද්ධිය: භූමිකම්පා සුන්බුන් අතරින් දින 18ක් වයසැති බිළිඳකු ජීවතුන් අතර ගලවා ගනී
ලොව පුරා මිලියන සංඛ්යාත හදවත් සසල කළ අපූරු පැවැත්මේ කතාවක් ලෙස, වෙනිසියුලාවේ විනාශකාරී භූමිකම්පාවකින් කඩා වැටුණු ගොඩනැගිල්ලක සුන්බුන් අතරින් දින 18ක් වයසැති බිළිඳකු ජීවතුන් අතර ගලවා ගෙන ඇති අතර, මෙය මෑත කාලීන බේරා ගැනීම් අතර වඩාත් සුවිශේෂී එකක් ලෙස සේවා නිලධාරීන් විස්තර කරයි.
බේරාගැනීමේ කණ්ඩායම් කාලය සමඟ පොරබදයි
හදිසි ප්රතිචාර දක්වන්නන්, කඩා වැටුණු ව්යූහයේ සුන්බුන් අතර දිවා රාත්රී නොබලා වෙහෙස නොනැවතී වැඩ කළේ, සුන්බුන් යටින් තවමත් දිවි ගලවා ගත් අය සිටිය හැකි බවට තිබූ නොනිමි බලාපොරොත්තුවෙන් පෙලඹෙමිනි. ඔවුන්ගේ දැඩි කැපවීම ඵල ගෙනදුන්නේ, බොහෝ දෙනකුට ජීවිතය නැති කරවන දරුණු තත්ත්වයන් මධ්යයේ හෙළිකුඩා ළදරුවා ජීවතුන් අතර සොයා ගැනීමෙනි.
නවජ ළදරුවකුගේ අතිශය අනාරක්ෂිත බව සහ භූමිකම්පාවේ විනාශකාරී බලපෑමෙන් ඇති වූ ක්රෑර තත්ත්වයන් සලකා බලන කල, මෙම බේරා ගැනීම දේශීය බලධාරීන් සහ ජාත්යන්තර නිරීක්ෂකයින් විසින් ආසන්නතම ආශ්චර්යයක් ලෙස ප්රශංසාවට ලක් කර ඇත.
හැඟීම්බරිත ජාතියක්
බිළිඳාගේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්රවෘත්තිය ඉක්මනින් පැතිර ගිය අතර, එවැනි ස්වාභාවික විපතකින් පසු ඇති වන ශෝකය සහ ව්යසනය මධ්යයේ සහනයේ හා බලාපොරොත්තුවේ දුර්ලභ මොහොතක් ලෝකයට හිමිකර දුන්නේය. ළදරුවා ආරක්ෂිත තැනකට ගෙන එන දර්ශන, වෙනිසියුලාව තුළ සහ විදෙස්ගතව සිට මෙම ඛේදවාචකය හඹා ගිය බොහෝ දෙනාගේ ඇස් තෙත් කළේය.
භූමිකම්පා, ව්යූහාත්මක කඩා වැටීම් හරහා දිවි ගලවා ගත් අය සහ ඔවුන් සොයන කණ්ඩායම් යන දෙපාර්ශ්වයටම භයානක හා අනාවැකි කළ නොහැකි පරිසරයක් ඇති කරන බැවින්, විශේෂයෙන් අභියෝගාත්මක ගලවා ගැනීමේ ගැටළු ඉදිරිපත් කරයි. මෙවැනි තත්ත්වයන් යටතේ මෙතරම් ළාබාල දරුවකු සාර්ථකව ගලවා ගැනීම, ප්රතිචාර දැක්වූ ගලවා ගැනීමේ නිලධාරීන්ගේ ධෛර්යය හා කුසලතාවයේ සාක්ෂියක් ලෙස ප්රශංසා කෙරේ.
අඛණ්ඩ සහන කටයුතු
වෙනිසියුලාවේ බලධාරීන් භූමිකම්පාවෙන් පසු සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩව ක්රියාත්මක කරමින්, අතිරේක දිවි ගලවා ගත් අය සොයා ගැනීම සඳහා ආශ්රිත ප්රදේශ පරීක්ෂා කරමින් සිටිති. විපතින් සිදු වූ සම්පූර්ණ හානිය සහ අනතුරු ලැබූවන්ගේ සංඛ්යාව තවමත් තක්සේරු කරමින් පවතී.
ගලවා ගත් ළදරුවා, මෙම ව්යසනයෙන් ඇති වූ පුළුල් මානවීය අවශ්යතාවන්ට ප්රතිචාර දක්වමින් සහන සංවිධාන සහ ප්රාදේශීය වෛද්ය කණ්ඩායම් ක්රියා කරන අතරතුර, ඒ කාලය තුළ වෛද්ය ප්රතිකාර ලබමින් සිටි බව වාර්තා වේ.
මෙම ඛේදවාචකය තුළ සිරවූ බොහෝ දෙනකුට, දින 18ක් වයසැති ළදරුවාගේ පැවැත්ම ශක්තිමත් ඔරොත්තු දීමේ සංකේතයක් වී ඇත — අඳුරුම අවස්ථාවල පවා ජීවිතය රැකෙනු ඇතැයි යන මතක් කරවීමකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.