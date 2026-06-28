Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ මෙහෙයුමක් හා සම්බන්ධව කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

සම්බන්ධීකෘත මෙහෙයුමකින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට

රටේ ප්‍රධාන ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද ඉලක්කගත මෙහෙයුම් මාලාවක් අනුගමනය කරමින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී. මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමේ සංක්‍රාන්ති කඳවුරක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපළ යොදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙමින් පවතින ගැඹුරු කනස්සල්ල මතුකරමින්, BIA හි මෑත කාලීනව වාර්තා වූ සැලකිය යුතු මත්ද්‍රව්‍ය රඳවාගැනීම් අතර මෙය කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනී.

අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්‍රව්‍ය

රඳවාගත් ද්‍රව්‍ය සමන්විත වූයේ පාලිත මත්ද්‍රව්‍ය වර්ග දෙකකින්:

  • හෂිෂ් — ඉහළ ක්‍රියාකාරිත්වයකින් යුත් කංසා නිෂ්පාදිත දුම්වැටියක් ලෙස හඳුනාගන්නා දේශීය දුම්කොළ නිෂ්පාදනයකි
  • කුෂ් — දකුණු ආසියාව පුරා මත්ද්‍රව්‍ය රඳවාගැනීම්වලදී වැඩිවැඩියෙන් හඳුනාගනු ලබන කංසා වර්ගයකි

ද්‍රව්‍ය දෙකෙහි ඒකාබද්ධ බර කිලෝග්‍රෑම් 12 ඉක්මවූ අතර, එය මත්ද්‍රව්‍ය බලාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතීන්ට අනුව සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ලෙස සැලකේ.

විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මකයි

සැකකරුවන් සිව්දෙනාම දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර විමර්ශනය දිගටම ක්‍රියාත්මක වේ. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ ජාතිකත්වය හෝ රඳවාගත් මත්ද්‍රව්‍යවල නියමිත ගමනාන්තය පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ගුවන් මාර්ග හරහා සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳ ඉහළ යන කනස්සල්ල මධ්‍යයේ BIA හිදී නිරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂාකිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටි තීව්‍ර කර ඇත.

නඩුව වැඩිදුර කටයුතු සඳහා අදාළ මත්ද්‍රව්‍ය විමර්ශන ඒකකවලට භාරදී ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

වෙළඳ ප්‍රචාරණ හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ සැමරීමට නව පෙරගමන්කරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා, Campaign Asia-Pacific හි…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම්

මාර්ගගත වෙළඳාම නියාමනය කර ශක්තිමත් කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් වාර්තාවල ඉදිරියෙන් — IndiGo සහ Emirates පසුකර Sinhala

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේ මාලදිවයින් පැමිණීම් වාර්තාවල ඉදිරියෙන් — IndiGo සහ Emirates පසුකර

ශ්‍රීලංකන් එයාර්ලයින්ස් මැයි මාසයේදී මාලදිවයිනට ගුවන් මගී පැමිණීම් සම්බන්ධයෙන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් සේවා අතරින් ප්‍රථම ස්ථානයට පත්ව ඇති අතර, ඉන්දියාවේ IndiGo සහ…

28 Jun 2026 Discuss