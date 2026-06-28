හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්රෑම් 12කට අධික ප්රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට
හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්රෑම් 12කට අධික ප්රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ මෙහෙයුමක් හා සම්බන්ධව කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී (BIA) බලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.
සම්බන්ධීකෘත මෙහෙයුමකින් සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට
රටේ ප්රධාන ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී නීතිය බලාත්මක කිරීමේ නිලධාරීන් විසින් සිදුකරන ලද ඉලක්කගත මෙහෙයුම් මාලාවක් අනුගමනය කරමින් මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු කරන ලදී. මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ සංක්රාන්ති කඳවුරක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ ගුවන්තොටුපළ යොදාගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇතිවෙමින් පවතින ගැඹුරු කනස්සල්ල මතුකරමින්, BIA හි මෑත කාලීනව වාර්තා වූ සැලකිය යුතු මත්ද්රව්ය රඳවාගැනීම් අතර මෙය කැපී පෙනෙන ස්ථානයක් ගනී.
අත්අඩංගුවට ගත් මත්ද්රව්ය
රඳවාගත් ද්රව්ය සමන්විත වූයේ පාලිත මත්ද්රව්ය වර්ග දෙකකින්:
- හෂිෂ් — ඉහළ ක්රියාකාරිත්වයකින් යුත් කංසා නිෂ්පාදිත දුම්වැටියක් ලෙස හඳුනාගන්නා දේශීය දුම්කොළ නිෂ්පාදනයකි
- කුෂ් — දකුණු ආසියාව පුරා මත්ද්රව්ය රඳවාගැනීම්වලදී වැඩිවැඩියෙන් හඳුනාගනු ලබන කංසා වර්ගයකි
ද්රව්ය දෙකෙහි ඒකාබද්ධ බර කිලෝග්රෑම් 12 ඉක්මවූ අතර, එය මත්ද්රව්ය බලාත්මක කිරීමේ ප්රමිතීන්ට අනුව සැලකිය යුතු ප්රමාණයක් ලෙස සැලකේ.
විමර්ශනය අඛණ්ඩව ක්රියාත්මකයි
සැකකරුවන් සිව්දෙනාම දැනට රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති අතර විමර්ශනය දිගටම ක්රියාත්මක වේ. අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයන්ගේ ජාතිකත්වය හෝ රඳවාගත් මත්ද්රව්යවල නියමිත ගමනාන්තය පිළිබඳව බලධාරීන් තවමත් අනාවරණය කර නොමැත. විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම වැඩිදුර විස්තර නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවලදී ගුවන් මාර්ග හරහා සිදුවන මත්ද්රව්ය ජාවාරම පිළිබඳ ඉහළ යන කනස්සල්ල මධ්යයේ BIA හිදී නිරීක්ෂණ සහ පරීක්ෂාකිරීමේ ක්රියාපටිපාටි තීව්ර කර ඇත.
නඩුව වැඩිදුර කටයුතු සඳහා අදාළ මත්ද්රව්ය විමර්ශන ඒකකවලට භාරදී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.