Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

චිත්‍රපට රඟහලක් තුළ සූට්කේසයක් තුළින් මළ සිරුරක් සොයාගැනීමේ කම්පන සහගත සිදුවීමක්

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
චිත්‍රපට රඟහලක් තුළ සූට්කේසයක් තුළින් මළ සිරුරක් සොයාගැනීමේ කම්පන සහගත සිදුවීමක්

භයානක සොයාගැනීම චිත්‍රපට නරඹන්නන් හා බලධාරීන් කම්පනයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ චිත්‍රපට රඟහලක් තුළ සූට්කේසයක් තුළ සඟවා තැබූ මිනිස් මළ සිරුරක් සොයාගැනීමත් සමඟ කම්පන සහගත ඝාතන සිද්ධියක් එළිදරව් වී ඇති අතර, මෙය දේශීය ප්‍රජාව අතර දැඩි කලබැල්මක් ඇති කරවමින් පොලිස් විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම සිද්ධිය දන්නා අය විසින් ඉතා කළකිරීම් ජනක ලෙස විස්තර කරනු ලැබූ මෙම භයානක සොයාගැනීම, මෙතරම් මහජන ස්ථානයකට මළ සිරුරක් රැගෙනැවිත් කලින් හඳුනා නොගෙන සඟවා තැබිය හැකි වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්‍රශ්න මතු කර තිබේ.

විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි

සොයාගැනීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අතර, විමර්ශකයින් වින්දිතයාගේ අනන්‍යතාවය, මරණයට හේතුව සහ මෙසේ අසාමාන්‍ය හා ජනාකීර්ණ ස්ථානයක සිරුර සඟවා තැබීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් හෙළිකර ගැනීමට කටයුතු කරයි.

බලධාරීන් මෙය ඝාතන සිද්ධියක් ලෙස සළකා ගවේෂණය කරමින්, වගකිව යුත්තන් සොයා හඳුනාගැනීම සඳහා චිත්‍රපට රඟහල හා ඒ අවට ප්‍රදේශවල ආරක්ෂක කැමරා දර්ශනයන් ඇතුළු ලබාගත හැකි සියළු සාක්ෂි පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.

මහජන කම්පනය හා කනස්සල්ල

මෙම සිද්ධිය මහජනතාව කනස්සල්ලට පත් කර ඇත. විශේෂයෙන් චිත්‍රපට රඟහල් දිනපතා පවුල් හා විශාල පිරිස් රැසකගේ ගමනාගමනයට ස්ථාන වන බැවින්, සාමාන්‍යයෙන් ජනාකීර්ණ මහජන පරිසරයක් ලෙස සළකන ස්ථානයක දී මෙවැනි ක්‍රියාවක් හඳුනා නොගෙන සිදු විය හැකි ආකාරය ගැන බොහෝ දෙනා ප්‍රශ්නකරති.

මෙම කළකිරීම් ජනක සිද්ධිය හේතුවෙන් රටපුරා විනෝදාස්වාද ස්ථානවල ආරක්ෂක කටයුතු දැඩි සමීක්ෂණයකට ලක්විය හැකි අතර, පොදු ස්ථානවල නිරීක්ෂණ ක්‍රම වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලීම් ද ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී.

සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නා ඕනෑම කෙනෙකු ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ලැබෙන සියළු හෝඩුවාවන් සිය දහසින් අනුගමනය කරන බව ද මහජනතාවට සහතිකව දන්වා ඇත.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ අංක එකේ ප්‍රවණතා සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස නම් කෙරේ

සෞඛ්‍ය සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ගෝලීය පිළිගැනීමක් දිනා ගන්නා දූපත් රාජ්‍යය ශ්‍රී ලංකාව 2026 වසර සඳහා ලෝකයේ වැඩිම ජනප්‍රියතාවක් ලබන සෞඛ්‍ය සංචාරක ගමනාන්තය ලෙස ශීර්ෂ…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති පුළුල් කිරීම සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57.4ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන ත්වරාන්විත කිරීමේ අරමුණින් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) ඩොලර් මිලියන 57.4ක් වටිනා මූල්‍යකරණ පැකේජයක් අනුමත කර ඇති අතර,…

28 Jun 2026 Discuss
ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි Sinhala

ජනාධිපති දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක ප්‍රංශයට නිල සංචාරයක් සඳහා සූදානම් වෙමින් සිටින අතර, එය ශ්‍රී ලංකාව සහ එම යුරෝපීය රාජ්‍යය අතර රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සබඳතා…

28 Jun 2026 Discuss