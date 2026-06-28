චිත්රපට රඟහලක් තුළ සූට්කේසයක් තුළින් මළ සිරුරක් සොයාගැනීමේ කම්පන සහගත සිදුවීමක්
භයානක සොයාගැනීම චිත්රපට නරඹන්නන් හා බලධාරීන් කම්පනයට පත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ චිත්රපට රඟහලක් තුළ සූට්කේසයක් තුළ සඟවා තැබූ මිනිස් මළ සිරුරක් සොයාගැනීමත් සමඟ කම්පන සහගත ඝාතන සිද්ධියක් එළිදරව් වී ඇති අතර, මෙය දේශීය ප්රජාව අතර දැඩි කලබැල්මක් ඇති කරවමින් පොලිස් විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර තිබේ.
මෙම සිද්ධිය දන්නා අය විසින් ඉතා කළකිරීම් ජනක ලෙස විස්තර කරනු ලැබූ මෙම භයානක සොයාගැනීම, මෙතරම් මහජන ස්ථානයකට මළ සිරුරක් රැගෙනැවිත් කලින් හඳුනා නොගෙන සඟවා තැබිය හැකි වූ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් බරපතල ප්රශ්න මතු කර තිබේ.
විමර්ශනය ආරම්භ වෙයි
සොයාගැනීමෙන් පසුව ශ්රී ලංකා පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අතර, විමර්ශකයින් වින්දිතයාගේ අනන්යතාවය, මරණයට හේතුව සහ මෙසේ අසාමාන්ය හා ජනාකීර්ණ ස්ථානයක සිරුර සඟවා තැබීමට හේතු වූ තත්ත්වයන් හෙළිකර ගැනීමට කටයුතු කරයි.
බලධාරීන් මෙය ඝාතන සිද්ධියක් ලෙස සළකා ගවේෂණය කරමින්, වගකිව යුත්තන් සොයා හඳුනාගැනීම සඳහා චිත්රපට රඟහල හා ඒ අවට ප්රදේශවල ආරක්ෂක කැමරා දර්ශනයන් ඇතුළු ලබාගත හැකි සියළු සාක්ෂි පරීක්ෂා කරමින් සිටිති.
මහජන කම්පනය හා කනස්සල්ල
මෙම සිද්ධිය මහජනතාව කනස්සල්ලට පත් කර ඇත. විශේෂයෙන් චිත්රපට රඟහල් දිනපතා පවුල් හා විශාල පිරිස් රැසකගේ ගමනාගමනයට ස්ථාන වන බැවින්, සාමාන්යයෙන් ජනාකීර්ණ මහජන පරිසරයක් ලෙස සළකන ස්ථානයක දී මෙවැනි ක්රියාවක් හඳුනා නොගෙන සිදු විය හැකි ආකාරය ගැන බොහෝ දෙනා ප්රශ්නකරති.
මෙම කළකිරීම් ජනක සිද්ධිය හේතුවෙන් රටපුරා විනෝදාස්වාද ස්ථානවල ආරක්ෂක කටයුතු දැඩි සමීක්ෂණයකට ලක්විය හැකි අතර, පොදු ස්ථානවල නිරීක්ෂණ ක්රම වැඩිදියුණු කරන ලෙස ඉල්ලීම් ද ඉදිරිපත් වෙමින් පවතී.
සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු දන්නා ඕනෑම කෙනෙකු ඉදිරිපත් වී පවත්වාගෙන යන විමර්ශනයට සහය දෙන ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින අතර, ලැබෙන සියළු හෝඩුවාවන් සිය දහසින් අනුගමනය කරන බව ද මහජනතාවට සහතිකව දන්වා ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.