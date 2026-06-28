Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වීරකැටිය යුවළකු හැකිලිගුණ ප්‍රදේශයේදී තියුණු අවියකින් පහර දී මරා දමයි; සැකකරු අත්අඩංගුවට

28 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වීරකැටිය යුවළකු හැකිලිගුණ ප්‍රදේශයේදී තියුණු අවියකින් පහර දී මරා දමයි; සැකකරු අත්අඩංගුවට

වීරකැටිය පොලිස් බලප්‍රදේශයට අයත් කිංචිගුණේ ප්‍රදේශයේදී තියුණු අවියකින් එල්ල කළ ප්‍රහාරයකින් වයස අවුරුදු 30ක් වූ පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

මෙම කුරිරු ප්‍රහාරයේදී ලැබූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගිය මෙම සිදුවීම ප්‍රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළේය. ප්‍රහාරයට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිබඳ විස්තර දැනට පොලිසිය විසින් සක්‍රීයව පරීක්ෂා කරනු ලබයි.

සැකකරු අත්අඩංගුවට

සිදුවීමෙන් පසු ක්ෂණිකව කටයුතු කළ බලධාරීන්, මාරාන්තික ප්‍රහාරය සිදු කළ බවට සැකපිටින් සිටින සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත්හ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කෙරුණේ වීරකැටිය පොලිස් බලප්‍රදේශය තුළදීය.

මෙම ඝාතනයට පිටුපස ඇති අරමුණ සොයා බැලීමේ පරීක්ෂණ පොලිසිය විසින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලබයි. නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අදාළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

ප්‍රජාව අවධානයෙන්

මෙම සිදුවීම වීරකැටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ප්‍රාදේශීය ජනතාව ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කරනු ලැබේ. නඩු පරීක්ෂාව සම්බන්ධ කිසිදු තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් ව සහාය දෙන ලෙස නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.

පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර පොලිසිය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි Sinhala

MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා Campaign APAC හි 40 Under 40 ලැයිස්තුවට ඇතුළත් වූ පළමු ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව ලෙස ඉතිහාසය රචනා කරයි

වෙළඳ ප්‍රචාරණ හා සන්නිවේදන ක්ෂේත්‍රයේ සැමරීමට නව පෙරගමන්කරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට හිමි විය. MullenLowe ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රවීණා පෙරේරා, Campaign Asia-Pacific හි…

28 Jun 2026 Discuss
හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට Sinhala

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සමඟ බණ්ඩාරනායක ගුවන්තොටුපළේදී සිව්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

හෂිෂ් සහ කුෂ් කිලෝග්‍රෑම් 12කට අධික ප්‍රමාණයක් සොයාගනු ලැබූ මෙහෙයුමක් හා සම්බන්ධව කාන්තාවක් ඇතුළු පුද්ගලයන් සිව්දෙනෙකු බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී…

28 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂිත ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට සූදානම්

මාර්ගගත වෙළඳාම නියාමනය කර ශක්තිමත් කිරීමට රජය ක්‍රියාත්මක වෙයි ශ්‍රී ලංකාව භාණ්ඩ වෙළඳාම සඳහා විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් නිල ඊ-වාණිජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වා දීමට…

28 Jun 2026 Discuss