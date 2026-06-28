වීරකැටිය යුවළකු හැකිලිගුණ ප්රදේශයේදී තියුණු අවියකින් පහර දී මරා දමයි; සැකකරු අත්අඩංගුවට
වීරකැටිය පොලිස් බලප්රදේශයට අයත් කිංචිගුණේ ප්රදේශයේදී තියුණු අවියකින් එල්ල කළ ප්රහාරයකින් වයස අවුරුදු 30ක් වූ පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් වූ බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
මෙම කුරිරු ප්රහාරයේදී ලැබූ තුවාල හේතුවෙන් මිය ගිය මෙම සිදුවීම ප්රාදේශීය ජනතාව කම්පනයට පත් කළේය. ප්රහාරයට තුඩු දුන් සිදුවීම් පිළිබඳ විස්තර දැනට පොලිසිය විසින් සක්රීයව පරීක්ෂා කරනු ලබයි.
සැකකරු අත්අඩංගුවට
සිදුවීමෙන් පසු ක්ෂණිකව කටයුතු කළ බලධාරීන්, මාරාන්තික ප්රහාරය සිදු කළ බවට සැකපිටින් සිටින සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගත්හ. මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කෙරුණේ වීරකැටිය පොලිස් බලප්රදේශය තුළදීය.
මෙම ඝාතනයට පිටුපස ඇති අරමුණ සොයා බැලීමේ පරීක්ෂණ පොලිසිය විසින් දිගටම පවත්වාගෙන යනු ලබයි. නීතිමය කටයුතු ආරම්භ වීමත් සමඟ සැකකරු නියමිත කාලය තුළ අදාළ මහේස්ත්රාත්වරයා ඉදිරියට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.
ප්රජාව අවධානයෙන්
මෙම සිදුවීම වීරකැටිය ප්රදේශයේ පදිංචිකරුවන් අතර සැලකිය යුතු කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ප්රාදේශීය ජනතාව ප්රදේශයේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කරනු ලැබේ. නඩු පරීක්ෂාව සම්බන්ධ කිසිදු තොරතුරක් දන්නා අය ඉදිරිපත් ව සහාය දෙන ලෙස නීතිය ක්රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටී.
පරීක්ෂණය ඉදිරියට යත්ම තවත් විස්තර පොලිසිය විසින් නිකුත් කිරීමට නියමිතය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.