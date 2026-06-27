Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

27 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කළ නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා හෙළිකරයි

ගෝලීය වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙමින් පවතින මෙම අවස්ථාවේදීත්, දිගුකාලීන ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්ධන මිල අඩු කිරීමට නොහැකි වී ඇති බව අමාත්‍යවරයෙකු හෙළිකර ඇත. මෙම ගිවිසුම් රටව නියත මිල ගණන් සහිත ගිවිසුම් ක්‍රමවේදයන්ට බැඳ තබන බව ද අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දී ඇත.

බැඳී ඇති ගිවිසුම් නම්‍යශීලී බවට බාධාවක්

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්ධන ප්‍රසම්පාදනය සිදු කරනු ලබන්නේ කාලීන ටෙන්ඩර් ක්‍රමය හරහා — එනම් නියමිත කාල සීමාවක් සඳහා සැපයුම්කරුවන් සමඟ කල්තියා ගබඩා කරගනු ලබන ගිවිසුම් හරහා — බැවින්, ජාත්‍යන්තර තෙල් මිල ගණන් පහත වැටුණද ඒ සඳහා ක්ෂණිකව ප්‍රතිලාභ ලබා ගත නොහැකි බව අමාත්‍යවරයා පැහැදිලි කළේය. මෙම ගිවිසුම් බැඳීම් හේතුවෙන්, විය හැකි ඉතිරිකිරීම් පාරිභෝගිකයන් වෙත ලබා දීම බලධාරීන්ට ප්‍රායෝගිකව වළකා ඇත.

ක්ෂණික වෙළඳපොළ මිල ගණන් යටතේ ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ඉඩ සලසන ස්පොට් ප්‍රසම්පාදනයට සාපේක්ෂව, කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් හරහා ගැනුම්කරු, ගිවිසුම් කාලය තුළ කල්තියා එකඟ වූ මිල ගණන් ව්‍යුහයකට බැඳී සිටී. මෙම ප්‍රවේශය සැපයුම් ස්ථාවරත්වයක් ලබා දෙන අතර හදිසි මිල ඉහළ යාම්වලින් ආරක්ෂාව සලසන නමුත්, ගෝලීය මිල ගණන් පහත වැටෙන විට ඉක්මනින් ඒ ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමටද එය බාධාවක් වේ.

පාරිභෝගිකයන්ට සහනයක් ලැබීම දුරස්ථව පවතී

මෙම හෙළිදරව්ව, ගෝලීය ముడි තෙල් වෙළඳපොළ මෑතකාලීනව මෘදු වීම හේතුවෙන් මිල ගණන් සහනයක් ලැබේ යයි බලාපොරොත්තු වූ ශ්‍රී ලාංකික යතුරු පැදි හිමිකරුවන් සහ ව්‍යාපාරිකයන් බොහෝ දෙනෙකුට බලාපොරොත්තු සුන් කිරීමට ඉඩ ඇත. ඉහළ ඉන්ධන මිල ගණන් ගෘහස්ථ අයවැය සහ පුළුල් ආර්ථිකය මත දිගින් දිගටම පීඩනය ඇති කරමින් පවතී; ශ්‍රී ලංකාව තවමත් මෑත කාලීන දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් සුවය ලබමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ධන මිල ගණන් නිර්ණය කිරීම, අර්බුද කාලය සිටම ඉතා සංවේදී කරුණක් බවට පත්ව ඇත. එම කාල වකවානුවේදී, දරුණු හිඟකම් හේතුවෙන් රටේ පිරවුම් හල් ඉදිරිපිට මහ ජනතාව පැය ගණන් පෝලිම්ගැසීමට සිදු විය.

රජය මහජන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි

ජීවන වියදම අඩු කරන ලෙස බලධාරීන් ක්‍රමයෙන් වැඩිවෙමින් යන මහජන පීඩනයකට ලක්ව සිටින අතර, ඉන්ධන මිල ගණන් රටේ ආර්ථිකය පුරා ප්‍රවාහන හා නිෂ්පාදන වියදම්වල ප්‍රධාන හේතු සාධකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි. ඉන්ධන මිල ගණන් ඕනෑම අඩු කිරීමක් රට පුරාම භාණ්ඩ හා සේවා මිල ගණන් කෙරෙහි ධනාත්මක දාම ප්‍රතිඵල ඇති කරනු ඇත.

කෙසේ වෙතත්, අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රකාශය පැහැදිලි කරන්නේ, වර්තමාන කාලීන ටෙන්ඩර් ගිවිසුම් කල් ඉකුත් වී, වඩාත් හිතකර වෙළඳපොළ තත්ත්වයන් යටතේ නව ප්‍රසම්පාදන ගිවිසුම් සාකච්ඡා කර ගන්නා තෙක්, සැලකිය යුතු මිල අඩු කිරීම් සිදු වීමට ඉඩ නැති බවයි.

පවතින ගිවිසුම් අවසන් වන්නේ කවදාද යන්න හෝ සංශෝධිත මිල ගණන් ව්‍යුහයක් පාරිභෝගිකයන් සඳහා ක්‍රියාත්මක වන්නේ කවදාද යන්න සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත කාල රාමුවක් ඉදිරිපත් නොකෙරිණි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම Sinhala

T20 ලෝක කුසලානයේ ස්කොට්ලන්තය පරාජය කර අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය ජීවත් කරවූ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම

2026 කාන්තා T20 ලෝක කුසලානයේ අර්ධ අවසන් පූර්ව වටයට ළඟා වීමේ තීරණාත්මක පියවරක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම විසින් ගනු ලැබූ අතර, ස්කොට්ලන්තයට එරෙහිව ලබා…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සති අන්ත සූර්ය විදුලි නිෂ්පාදනය අත්හිටුවීමට ඉල්ලීමක් කරයි; වහල සූර්ය පද්ධති සඳහා දුරස්ථ විසන්ධි මොඩම් අනිවාර්ය කිරීමට සැලසුම්

ජාතික විදුලි පද්ධතියට අතිරික්ත විදුලිය අවශෝෂණය කර ගැනීමේ දුෂ්කරතා මතුවෙමින් පවතින බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ බලශක්ති අධිකාරීන් ගෘහස්ථ හා ව්‍යාපාරික වහල සූර්ය පද්ධති…

27 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ නව බදු සංශෝධන පැහැදිලි කෙරේ: ඔබ දැනගත යුතු දේ

නවතම බදු වෙනස්කම් පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය ශ්‍රී ලංකාව නව බදු සංශෝධන මාලාවක් හඳුන්වා දී ඇති අතර, එය රටපුරා පුද්ගලයන්, ව්‍යාපාරික ආයතන සහ ආයෝජකයන් කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති…

27 Jun 2026 Discuss