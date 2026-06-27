ශ්රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය වසංගතයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් කෙරේ — රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 ඉක්මවයි
ඩෙංගු රෝගය දිවයින පුරා පැතිරෙද්දී සෞඛ්ය බලධාරීන් දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කරති
වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්යාව 50,000 සීමාව ඉක්මවා යාමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාව සම්පූර්ණ ඩෙංගු වසංගතයකට ගොදුරු වී ඇති බව සෞඛ්ය නිලධාරීන් තහවුරු කර ඇත — මෙම ඉලක්කම් ගණන රටේ වෛද්ය ප්රජාව තුළ හදිසි අනතුරු ඇඟවීම් ඇති කිරීමට හේතු වී තිබේ.
නිල වසංගත ප්රකාශය
ඩෙංගු රෝගය පැතිරීම සෘතුමය හෝ පාලනය කළ හැකි මට්ටමක් ඉක්මවා ඇති බව සනාථ කරමින්, ඩෙංගු රෝගාබාධය වසංගත මට්ටමට ළඟා වී ඇති බව සෞඛ්ය බලධාරීන් විසින් නිල වශයෙන් වර්ගීකරණය කර ඇත. මෙම ප්රකාශය, දැනටමත් පීඩනයට ලක්ව ඇති රටේ මහජන සෞඛ්ය පද්ධතිය මත සම්බන්ධීකරණය කළ ජාතික ප්රතිචාරයක් ගොඩනැඟීමේ අමතර බරක් පටවා ඇත.
දැඩි ලෙස හා ඉක්මනින් පහර දෙන රෝගයක්
ඒඩීස් මදුරුවාගේ දෂ්ටනය හරහා පැතිරෙන ඩෙංගු උණ, දරුණු උණ රෝග ලක්ෂණ ඇති කළ හැකි අතර, බරපතළ අවස්ථාවල දී අභ්යන්තර රුධිර වහනය හා අවයව අකර්මණ්ය වීම ඇතුළු ජීවිතයට තර්ජනාත්මක සංකූලතා දක්වා වර්ධනය විය හැකිය. ශ්රී ලංකාවේ නිවර්තන දේශගුණය සහ ඝන නාගරික පදිංචිකරු, විශේෂයෙන් දැඩි වර්ෂාපතනයේ කාලවලදී හා ඉන් අනතුරුව, වෛරසය භයානක වේගයකින් පැතිරීමට හිතකර වාතාවරණයක් නිර්මාණය කරයි.
පදිංචිකරුවන් දැනුවත් විය යුතු දෑ
පහත සඳහන් රෝග ලක්ෂණ මතු වුවහොත් සජීවී සිටිමින් වහාම වෛද්ය ප්රතිකාර ලබා ගන්නා ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් මහජනතාවට දැඩි ලෙස උපදෙස් දෙති:
- හදිසි අධික උෂ්ණත්වය
- දැඩි හිසරදය හා ඇස් පිටුපස වේදනාව
- සන්ධි හා මාංශ පේශි වේදනාව
- සමේ කැසිල්ල
- ඔක්කාරය හෝ වමනය
වැළැක්වීම ප්රථම ආරක්ෂා රේඛාව ලෙස පවතී
භාජන, ජල නළ, මල් ඇල්ල හා ජලය රැස් විය හැකි වෙනත් ඕනෑම තලයක් ඇතුළු ස්ථාන වලින් රැඳී සිටින ජලය ඉවත් කිරීමෙන් මදුරු බෝවීමේ ස්ථාන තුරන් කරන ලෙස ගෘහස්ථ හා ව්යාපාරික ස්ථාන වලට අනතුරු ඇඟවීමක් සෞඛ්ය බලධාරීන් ලබා දෙති. රෝගීන් සංඛ්යාව තව දුරටත් ඉහළ යාමට පෙර වසංගතය පාලනය කිරීමේදී ප්රජා මට්ටමේ ක්රියාකාරිත්වය ඉතා ඉහළ වැදගත්කමක් ඇති බව ඔවුහු අවධාරණය කරති.
වසංගතය පාලනය යටතට ගෙන ඒමේ නොකඩවා කරනු ලබන ප්රයත්නයක් සඳහා පළාත් පාලන ආයතන, ප්රජා නායකයින් හා සාමාන්ය මහජනතාව එක්ව කටයුතු කරන ලෙස සෞඛ්ය නිලධාරීන් ඉල්ලා සිටිති.
අනතුරු ඇඟවීම් මධ්යයේ සිටින රාජ්යය
දැනට 50,000 කට අධික තහවුරු රෝගීන් සංඛ්යාවක් සටහන් වී ඇති අතර, ශ්රී ලංකාව මෑත වසරවල දී ඇති වූ වඩාත් බරපතළ ඩෙංගු රෝග පැතිරීම්වලින් එකකට මුහුණ දෙයි. ඉක්මනින් වර්ධනය වන ඩෙංගු අවස්ථාවල දී කඩිනම් සායනික තක්සේරුවක් ජීවිත රැකිය හැකි බැවින්, මුල් රෝග ලක්ෂණ නොසළකා හැරීමෙන් හා ස්වයං ඖෂධ ගැනීමෙන් වැළකී සිටින ලෙස වෛද්ය වෘත්තිකයන් පුරවැසියන්ට අවවාද කරති. රෝගී බරෙහි කළමනාකරණය හා තත්ත්වය වඩාත් දිරාපත් වීම වැළැක්වීම සඳහා බලධාරීන් කටයුතු කරන අතරතුර, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල රෝහල් දැඩි අධීක්ෂණයකට ලක් කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.