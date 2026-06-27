ශ්රී ලංකා සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමය වාර්ෂික මහා සභාවේදී නව මාර්ගෝපදේශයක් සම්පාදනය කරයි
ශ්රී ලංකා සිල්ලර වෙළෙන්දන්ගේ සංගමයේ (SLRA) 9වැනි වාර්ෂික මහා සභාව 2026 ජූනි 23 වැනිදා කොළඹ හිල්ටන් රෙසිඩෙන්සීස් හිදී පැවැත්වූ අතර, රටේ සංවිධිත සිල්ලර වෙළඳ ක්ෂේත්රයේ ප්රමුඛ පුද්ගලයන් එක්රැස් කරමින් පසුගිය වසරේ ජයග්රහණ සමාලෝචනය කිරීමට සහ කර්මාන්තය සඳහා미래දායී උපායමාර්ගික සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සලසා දෙන ලදී.
සංවිධිත සිල්ලර වෙළඳාම සඳහා සන්ධිස්ථානයක් වූ රැස්වීමක්
ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ ක්ෂේත්රයේ පුළුල් නියෝජනයක් සහිත SLRA සාමාජිකයන් මෙම වාර්ෂික සභාව සඳහා එක්රැස් වූ අතර, ජාතික ආර්ථිකයට සංවිධිත සිල්ලර වෙළඳ අංශයේ වර්ධනශීලී වැදගත්කම ඉස්මතු විය. මෙම අවස්ථාව වගවීමේ වේදිකාවක් මෙන්ම සංගමයේ අනාගත දිශාව සකස් කිරීමේ සංසදයක් ලෙසද ක්රියා කළේය.
වසරේ ප්රගතිය සමාලෝචනය
වාර්ෂික මහා සභාවට සහභාගි වූ නියෝජිතයන්ට පසුගිය මාස දොළොස තුළ SLRA හි කාර්යසාධනය සහ මුලපිරීම් ඇගයීමට අවස්ථාව ලැබුණු අතර, ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ පරිසරය හැඩගැසූ අභියෝග සහ අවස්ථා පිළිගැනීමද සිදු විය. විකාශනය වන ආර්ථික පසුබිමක් මධ්යයේ ක්ෂේත්රයේ ස්ථිතිස්ථාපකතාව මෙම සමාලෝචනයෙන් පිළිබිඹු විය.
උපායමාර්ගික දැක්ම අනාවරණය
කටයුතු වල මධ්යස්ථානය වූයේ සංගමයේ උපායමාර්ගික සැලැස්ම අනාවරණය කිරීම වූ අතර, ඉදිරි කාලය තුළ SLRA සහ එහි සාමාජික සංවිධාන මෙහෙයවීම සඳහා සැකසූ ව්යුහගත සැලැස්මක් එමගින් ඉදිරිපත් කෙරිණි. පාරිභෝගික සම්බන්ධතා, නියාමන උපකාරකත්වය සහ දිවයිනේ සිල්ලර වෙළඳ සිරිත් විරිත් නවීකරණය යන ප්රධාන ප්රමුඛතා සම්බෝධනය කිරීමට මෙම සැලැස්ම අපේක්ෂා කෙරේ.
9වැනි වාර්ෂික මහා සභාව, ශ්රී ලංකාවේ සිල්ලර වෙළඳ කර්මාන්තය තුළ ප්රමිතීන් ඉහළ නැංවීමට සහ ක්ෂේත්රයට බලපාන ප්රතිපත්ති හැඩගැස්වීමේදී සාමාජිකයන්ගේ සාමූහික හඬ ශක්තිමත් කිරීමට SLRA හි කැපවීම නැවත තහවුරු කළේය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.