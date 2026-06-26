වල් අලියෙකු බස් රථයක වීදුරුව බිඳ දමමින් ශ්රී ලංකාවේ භීතිජනක ප්රහාරයක්
මිනිස්-අලි ගැටුම උත්සන්න වන බව නැවත සනාථ කළ නාටකාකාර සිදුවීමක්
ශ්රී ලංකාවේ මගී බස් රථයකට වල් අලියෙකු දරුණු ලෙස පහර දෙමින් රථයේ ඉදිරිපස වීදුරුව සිඳ දැමමීමෙන් ජනතාව අතර දැඩි භීතියක් ඇති විය. මෙම සිදුවීම, දිවයිනේ ක්රමයෙන් උත්සන්න වෙමින් පවතින මිනිස්-වනජීවී ගැටුම කෙරෙහි යළිත් අවධානය යොමු කර ඇත.
මගීන් දැඩි භීතියට හා කම්පනයට පත් කළ මෙම නාටකාකාර සිදුවීමේදී, දළ ඇති විශාල අලියෙකු බස් රථය වෙත දිවැලිගෙන ඇවිත් ඉදිරිපස වීදුරුව හරහා හිස ඇතුළු කරමින් රථයට සැලකිය යුතු හානියක් සිදු කළේය. ප්රහාරයේ දර්ශන ලන්කාව පුරා පැතිරී ගිය අතර, ඒවායින් වන සත්ත්වයාගේ හැසිරීමේ නොසිතූ ශක්යතාව හා ප්රචණ්ඩකාරී ස්වභාවය මනාව ගෙනහැර දැක්විණි.
ශ්රී ලංකාවේ මාර්ගවල නැවත නැවත ඇතිවන අවදානමක්
ශ්රී ලංකාවේ, විශේෂයෙන් අලි වාසභූමි මානව පදිංචි ප්රදේශ හා ප්රධාන මාර්ගවලට ආසන්න වන කලාපවල, වල් අලීන් හා වාහන අතර හමුවීම් සාමාන්ය දෙයක් නොවේ. උතුරු මධ්යම හා නැගෙනහිර පළාත් බොහෝ විට මෙවැනි සිදුවීම්වලට ගොදුරු වන අතර, රාත්රී හා අලුයම් වේලාවන්හිදී ආහාර හා ජලය සොයා අලීන් මාර්ගවලට රිංගා ඒම නිරන්තරව සිදු වේ.
ශ්රී ලංකාව, ලෝකයේ ආසියාතික අලි ගහණය වැඩිම රටවල් අතරට ගැනේ. දහස් ගණනක් වල් අලීන් රටේ වනාන්තර හා ජාතික වනෝද්යානවල සංචරණය කරන බවට ගණනය කිරීම් පෙන්නුම් කරයි. එහෙත්, ක්රමයෙන් වේගවත් වන වනාන්තර විනාශය හා කෘෂිකාර්මික ව්යාප්තිය නිසා ඔවුන්ගේ ස්වාභාවික වාසභූමිය ක්ෂය වෙමින්, අලීන් මිනිස් ජනාවාස හා තවත් ළඟ හා භයානක ලෙස ගෙන ඒමට හේතු වී ඇත.
ශක්තිමත් ආරක්ෂිත ක්රියාමාර්ග ඉල්ලා සිටෙමින්
වනජීවී සංරක්ෂණවේදීන් හා ස්ථානීය බලධාරීන් පුනරාවර්තනව රජයෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ, මිනිස්-අලි ගැටුමේ මූල හේතු විසඳීම සඳහා වඩාත් තීරණාත්මක ක්රියාමාර්ග ගන්නා ලෙසය. ඒ අතර:
- ප්රධාන අලි කොරිඩෝර දිගේ විදුලි වැටවල් ශක්තිමත් කිරීම හා ව්යාප්ත කිරීම
- ආරක්ෂිත වන ප්රදේශවලට අනවසරයෙන් ඇතුළු වීම වළක්වා ගැනීමට දැඩි රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කිරීම
- අලි සංචලනය පිළිබඳ ප්රජාවන් හා රියදුරන් දැනුවත් කිරීමේ කල්තියා අනතුරු ඇඟවීම් පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම
- වනජීවී කළමනාකරණය හා ගැටුම් අවම කිරීමේ වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් වැඩි කිරීම
ශ්රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම හේතුවෙන් සෑම වසරකම දස දෙනෙකුට අධික ජීවිත හානියක් සිදු වේ. ඊට අමතරව, සැලකිය යුතු සංඛ්යාවක් වන අලීන්ද පළිගැනීමේ ඝාතන, නීති විරෝධී වැටවලින් ලබන විදුලි කම්පන, හා දුම්රිය ගැටීම් නිසා මිය යයි. වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ගැටලුවේ බරපතලකම පිළිගෙන ඇත; එහෙත්, දිගු කාලීන අර්ථාන්විත විසඳුම් තවමත් ප්රමාණවත් නොවන බව විචාරකයෝ තර්ක කරති.
මගීන් බරපතල තුවාලවලින් ගලවා ගැනීම
නවතම බස් රථ ප්රහාරයේ සම්පූර්ණ තොරතුරු තවමත් අනාවරණය වෙමින් පවතිනවා වුවද, මෙම සිදුවීම අලි භූමි ආසන්නයේ ගමන් ගන්නා මගීන්ට ඇති ඉතා සැබෑ අවදානම ගැන දැඩි සිහිකැඳවීමක් ලෙස සේවය කරයි. වාසනාවකට, බරපතල හානි මගහරවා ගත හැකි වී ඇති සේ පෙනෙතත්, ප්රහාරය සිදු වූ වේලාවේ බස් රථයේ සිටි අයට ඇති වූ මානසික ප්රभාවය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ විය හැකිය.
සිදුවීමට සම්බන්ධ අලියා නිරීක්ෂණය කිරීමටත්, ඔහු අවට ප්රදේශයේ පොදු ආරක්ෂාවට අඛණ්ඩ තර්ජනයක් ඇති කරයිද යන්න තක්සේරු කිරීමටත් බලධාරීහු කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
ශ්රී ලංකාවේ මිනිස්-අලි ගැටුම, රටට මුහුණ දෙන්නට සිදු ව ඇති වඩාත්ම ඉක්මන් විසඳුම් අවශ්ය සංරක්ෂණ හා පොදු ආරක්ෂා අභියෝගවලින් එකක් ලෙස ඉතිරිව ඇති අතර, රජය, වනජීවී නිලධාරීන් හා ස්ථානීය ප්රජාවන් සියල්ලගෙන්ම හදිසි, සම්බන්ධිත ක්
අදාළ වීඩියෝව
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.