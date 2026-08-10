මත්ද්රව්ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්
ශ්රී ලංකා රජය මත්ද්රව්ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්රව්ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු ලබන ප්රවේශය තීව්ර ලෙස වෙනස් කිරීමේ ඉඟියක් ලෙස සැලකේ.
මෙම යෝජනාව මතු වූයේ රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලය තුළදී ය. ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජීය හදිසි ගැටලු විසඳීම සඳහා රැස් කරනු ලැබූ ඉහළ මට්ටමේ මෙම මණ්ඩලයේ සාකච්ඡා, දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවල ක්රියාත්මක වන මත්ද්රව්ය ජාවාරම් ජාල පිළිබඳව ප්රතිපත්ති立案කරුවන් අතර මතු වෙමින් පවතින දැඩි කනස්සල්ල පිළිබිඹු කරයි.
ශූන්ය ඉවසීමේ ආකල්පයක්
මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් පැහැදිලි කළේ, දැනට පවතින නීතිමය රාමු සහ දඬුවම් මාර්ගෝපදේශ, මත්ද්රව්ය ජාවාරමේ නිරත වන්නන්ට එරෙහිව ප්රමාණවත් වාරණ බලපෑමක් ඇති නොකරන බවට තවදුරටත් සැලකෙන බවයි. ජාවාරම්කරුවන්ට හා මත්ද්රව්ය ජාලවල ප්රධාන සාමාජිකයන්ට නිශ්චිත පණිවිඩයක් යැවීමේ මාර්ගයක් ලෙස මූලික දණ්ඩනය පිළිබඳ හැකියාව විමර්ශනය කෙරෙමින් ඇත.
ශ්රී ලංකාව දශක ගණනාවක් තිස්සේ මරණ දණ්ඩනය ව්යවස්ථාදායක ලේඛනවල සඳහන් කර ගෙන ආ නමුත් කිසිදු 処刑ක් සිදු කර නොමැත. මත්ද්රව්ය වරදවලට ද ඒ යෙදීම විස්තාරණය කිරීම, මෑත ස්මරණීය ඉතිහාසය තුළ රටේ අපරාධ යුක්ති ප්රතිපත්තියේ වඩාත්ම සැලකිය යුතු වෙනසක් නියෝජනය කරනු ඇත.
වර්ධනය වන මත්ද්රව්ය තර්ජනය
ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය අනිස්සාවිල්ල හා ජාවාරම තීරණාත්මක මට්ටම්වලට ළඟා වී ඇති බවට සාක්ෂි ගොඩ ගැසෙමින් තිබීම මෙම විවාදයේ හදිසි ස්වභාවය අවධාරණය කරයි. හෙරොයින් සහ මෙතම්ෆෙටමීන් ඇතුළු මත්ද්රව්ය ප්රමාණ ක්රමයෙන් ඉහළ යන බව නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන වාර්තා කර ඇති අතර, ජාතික සීමාවන් ඔබ්බෙහි ව්යාප්ත වූ, හොඳින් සංවිධානගත සැපයුම් දාම පැවතීම ද ඒ තුළින් ඉස්මතු වේ.
නාගරික මධ්යස්ථාන සිට ග්රාමීය ගම්මාන දක්වා රට පුරා ප්රජාවන්, මත්ද්රව්ය යැපීම නිසා ඇතිවන සමාජීය හානිය — අපරාධ ඉහළ යාම, පවුල් බිඳ වැටීම හා තරුණ අවදානම ඇතුළු — පිළිබඳව කනස්සල්ල ප්රකාශ කර ඇත.
මතභේදී ද්විත්වයකට හේතු වෙන විවාදයක්
දඬුවම් දැඩි කිරීමේ සහාය දක්වන්නන් ශ්රී ලාංකික සමාජය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා කඨිනතර දඬුවම් අවශ්ය බව තර්ක කළ ද, මෙම යෝජනාව දේශීය හා ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ නීති විශේෂඥයන්ගේ දැඩි විශ්ලේෂණයට ලක් වීමට ඉඩ ඇත. මත්ද්රව්ය වරදවලට මූලික දණ්ඩනය පිළිබඳ විවේචකයන් නිරන්තරයෙන් තර්ක කර ඇත්තේ, එවැනි ක්රියාමාර්ග මත්ද්රව්ය භාවිතය හෝ ජාවාරම ඵලදායී ලෙස අඩු නොකරන බවත්, ගොරු 윤리ත්මක හා නිසි ක්රියාදාමය සම්බන්ධ ගැටලු මතු කරන බවත් ය.
- ශ්රී ලංකාව නීතිය තුළ මරණ දණ්ඩනය පවත්වාගෙන ගියද, දශක ගණනාවක් තිස්සේ කිසිදු处刑ක් සිදු කර නොමැත.
- රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ සාකච්ඡාවලදී ය මෙම යෝජනාව මතු වූයේ.
- ශ්රී ලංකාවේ මත්ද්රව්ය ජාවාරම ජාත්යන්තර අපරාධ ජාල සමඟ සම්බන්ධ කර ඇත.
- මූලික දණ්ඩනය ව්යාප්ත කිරීමට ගෙන යන ඕනෑම ක්රියාමාර්ගයක් සම්බන්ධව මානව හිමිකම් ආයතන කනස්සල්ල ප්රකාශ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
රජය මෙම වැදගත් ප්රතිපත්ති දිශාව පිළිබඳ සාකච්ඡා කරමින් සිටින අතර, මෙම විවාදය පාර්ලිමේන්තුව තුළ මෙන්ම පුළුල් මහජනතාව අතරත් තීව්ර වීමට නියමිත ය. ඒ ප්රතිඵලය ඉදිරි වසර ගණනාවක් සඳහා ශ්රී ලංකාවේ අපරාධ යුක්ති පද්ධතියේ සීමාවන් නැවත නිර්වචනය කළ හැකිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.