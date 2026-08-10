Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මූලික දඬුවම පිළිබඳව රජය සොයා බලයි

ශ්‍රී ලංකාව, රටේ ඉතා බැරෑරුම් වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින්, මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ සඳහා මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම බරපතළ ලෙස සලකා බලමින් සිටී. මෙම යෝජනාව, මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරමට සහ ඊට සම්බන්ධ අපරාධවලට එරෙහිව රට අනුගමනය කරන ප්‍රවේශයේ විභව劇ාත්මක වෙනසක් පිළිබිඹු කරයි.

මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ස්ථාවරයක්

මෙම පියවර, දශක ගණනාවක් තිස්සේ රට පුරා ජනතාවට විපතක් වී ඇති මත්ද්‍රව්‍ය ජාල වැළැක්වීමට තීව්‍ර පියවර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකා රජය මතුවෙමින් පවතින දැඩි පීඩනය පිළිබිඹු කරයි. මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහි සටනේදී භාවිත කළ හැකි දැඩිම මෙවලම් අතරින් එකක් ලෙස නිලධාරීන් මූලික දඬුවම සලකා බලමින් සිටිති.

ශ්‍රී ලංකාව, යම් යම් අපරාධ සඳහා නීතිපොත්වල මරණ දඬුවම රඳවාගෙන සිටියද, දශක ගණනාවක් තිස්සේ එය ක්‍රියාත්මක කර නොමැත. මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා විශේෂයෙන් එය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඕනෑම තීරණයක්, දේශීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටම් දෙකෙහිම විවාදයක් ඇති කළ හැකි සැලකිය යුතු හා මතභේදාත්මක ප්‍රතිපත්ති වෙනසක් ලෙස සලකනු ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල

ශ්‍රී ලංකාවට අනවසරයෙන් ගලා එන මත්ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ දිගුකාලීන කනස්සල්ල මධ්‍යයේ මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් වන අතර, හෙරොයින්, මෙතැම්ෆෙටමින් සහ කංසා ඇතුළු විශාල මත්ද්‍රව්‍ය තොග නිරන්තරයෙන් පොලිසිය විසින් අල්ලා ගනු ලැබේ. රට තුළ හා ඒ අවට ක්‍රියාත්මක ජාවාරම් ජාලවල සංකීර්ණ ස්වභාවය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විසින් නැවත නැවතත් ඉස්මතු කර ඇත.

  • ශ්‍රී ලංකා වරාය හා දේශ සීමාවන්හිදී වඩාත් නිතර අල්ලා ගනු ලබන ද්‍රව්‍ය අතර හෙරොයින් සහ මෙතැම්ෆෙටමින් ප්‍රමුඛ ස්ථාන ගනී.
  • මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ, රට තුළ ගැංවාදී ප්‍රචණ්ඩත්වය සහ දූෂණය යන පුළුල් ගැටලු සමඟ සම්බන්ධ වී ඇත.
  • මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාම ඉලක්ක කරගත් පෙර රජයේ මුලපිරීම් මිශ්‍ර ප්‍රතිඵල ලබා දී ඇත.

මානව හිමිකම් ඇඟවීම්

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මූලික දඬුවම සලකා බැලීම, මානව හිමිකම් සංවිධානවල දැඩි විමර්ශනයට ලක් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒ ආයතන බොහෝමයක් තර්ක කරන්නේ හිංසාත්මක නොවන මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මරණ දඬුවම අසම අනුපාතිකය. දේශීය ආයතන, මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ නිසා දොස් නඟනු ලැබූ පුද්ගලයන් 処刑 කිරීමෙන් ඈත් වන ලෙස රටවලට නිරන්තරයෙන් ඉල්ලීම් කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මූලික දඬුවම පිළිබඳ විවාදය, යුක්තිය, වැළැක්වීම සහ මානව හිමිකම් පිළිබඳ මූලික ප්‍රශ්න මතු කරයි — ඕනෑම නීති සංශෝධනයකට ඉදිරියට යාමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව ප්‍රවේශමෙන් කිරා බැලිය යුතු ප්‍රශ්න.

ඉදිරියේදී සිදු විය හැක්කේ කුමක්ද?

මෙම යෝජනාව විධිමත් නීති සම්පාදනයක් දක්වා ඉදිරියට ගමන් කරනු ඇත්දැයි තවම නිශ්චිත නැත. සාකච්ඡා ඉදිරියට ගෙන යාමේදී ශ්‍රී ලංකා නීති立法ඥයින් හා ප්‍රතිපත්ති立案ය立者න්ට සංකීර්ණ නීතිමය, 윤리 හා රාජ්‍යතාන්ත්‍රික කරුණු දිශානති ගත යුතු වනු ඇත. මෙම සංවේදී ජාතික සංවාදයේ ප්‍රතිඵලය හැඩ ගැස්වීමේදී ජනතාව හා සිවිල් සමාජය ක්‍රියාශීලී කාර්යභාරයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss