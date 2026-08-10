බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ
සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය. මෙම තොරතුරු ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ භූ විද්යා සමීක්ෂණ ආයතනය (USGS) විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත මගින් තහවුරු කෙරිණි.
ප්රදේශය පුරා දැනුණු කම්පන
ප්රධාන භූකම්පන සිද්ධියක් ලෙස වාර්තා වූ මෙම කම්පනය, බටහිර කොලොම්බියාවේ ආශ්රිත ප්රදේශ පුරා ප්රබල ලෙස දැනිණි. ආපදාවේ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමටත්, රාජ්ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්රියාත්මක වූ අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්රදේශවල වැසියන්ට තම නිවාස හා ගොඩනැගිලි හැර යාමට සිදු විය.
ප්රතිචාරයක් ලෙස ඉවත් කිරීම් ආරම්භ කෙරේ
භූකම්පනයෙන් අනතුරුව හදිසි ප්රතිචාර කණ්ඩායම් සක්රිය කරන ලද අතර, ආශ්රිත ප්රජාවන් ඉවත් කිරීම් සිදු කෙරිණි. හානි සිදු වූ ගොඩනැගිලිවලට ළංවීමෙන් වැළකී, නිල මඟ පෙන්වීම් අනුව කටයුතු කරන ලෙස ස්ථානීය බලධාරීන් වැසියන්ට දැඩි ලෙස නිර්දේශ කළ අතර, ව්යසනයේ හානිය තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු ද ආරම්භ විය.
භූකම්පන ක්රියාකාරිත්වයෙන් ඉහළ කලාපයක්
කොලොම්බියාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වැඩිම භූකම්පන ක්රියාකාරිත්වයක් සහිත ප්රදේශවලින් එකක් තුළ වන බැවින්, එය ප්රබල භූකම්පනවලට විශේෂයෙන් අවදානම් රටකි. අතීතයේ දී ද ව්යසනකාරී කම්පනවලට ගොදුරු වූ මෙම රටේ බලධාරීන් එවැනි සිදුවීම් සඳහා ප්රතිචාර දැක්වීමේ ස්ථාපිත කාර්ය පිළිවෙත් පවත්වා ගෙන යයි.
හදිසි කණ්ඩායම් භූමිය මත කටයුතු කරද්දී, හානිය, ගොඩනැගිලි හානිය සහ සුනාමි අවදානමක් පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරු ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරිණි. කම්පනයෙන් පසු පැවති පැය කිහිපය තුළ ජාත්යන්තර ආයතන ද තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියහ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.