Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය. මෙම තොරතුරු ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ භූ විද්‍යා සමීක්ෂණ ආයතනය (USGS) විසින් නිකුත් කරන ලද දත්ත මගින් තහවුරු කෙරිණි.

ප්‍රදේශය පුරා දැනුණු කම්පන

ප්‍රධාන භූකම්පන සිද්ධියක් ලෙස වාර්තා වූ මෙම කම්පනය, බටහිර කොලොම්බියාවේ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශ පුරා ප්‍රබල ලෙස දැනිණි. ආපදාවේ පරිමාණය තක්සේරු කිරීමටත්, රාජ්‍ය ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමටත් බලධාරීන් ක්ෂණිකව ක්‍රියාත්මක වූ අතර, බලපෑමට ලක් වූ ප්‍රදේශවල වැසියන්ට තම නිවාස හා ගොඩනැගිලි හැර යාමට සිදු විය.

ප්‍රතිචාරයක් ලෙස ඉවත් කිරීම් ආරම්භ කෙරේ

භූකම්පනයෙන් අනතුරුව හදිසි ප්‍රතිචාර කණ්ඩායම් සක්‍රිය කරන ලද අතර, ආශ්‍රිත ප්‍රජාවන් ඉවත් කිරීම් සිදු කෙරිණි. හානි සිදු වූ ගොඩනැගිලිවලට ළංවීමෙන් වැළකී, නිල මඟ පෙන්වීම් අනුව කටයුතු කරන ලෙස ස්ථානීය බලධාරීන් වැසියන්ට දැඩි ලෙස නිර්දේශ කළ අතර, ව්‍යසනයේ හානිය තක්සේරු කිරීමේ කටයුතු ද ආරම්භ විය.

භූකම්පන ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් ඉහළ කලාපයක්

කොලොම්බියාව පිහිටා ඇත්තේ ලෝකයේ වැඩිම භූකම්පන ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිත ප්‍රදේශවලින් එකක් තුළ වන බැවින්, එය ප්‍රබල භූකම්පනවලට විශේෂයෙන් අවදානම් රටකි. අතීතයේ දී ද ව්‍යසනකාරී කම්පනවලට ගොදුරු වූ මෙම රටේ බලධාරීන් එවැනි සිදුවීම් සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ ස්ථාපිත කාර්ය පිළිවෙත් පවත්වා ගෙන යයි.

හදිසි කණ්ඩායම් භූමිය මත කටයුතු කරද්දී, හානිය, ගොඩනැගිලි හානිය සහ සුනාමි අවදානමක් පිළිබඳ ඕනෑම තොරතුරු ඉදිරියේ දී අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරිණි. කම්පනයෙන් පසු පැවති පැය කිහිපය තුළ ජාත්‍යන්තර ආයතන ද තත්ත්වය සමීපව නිරීක්ෂණය කරමින් සිටියහ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මූලික දඬුවම පිළිබඳව රජය සොයා බලයි ශ්‍රී ලංකාව, රටේ ඉතා බැරෑරුම් වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින්,…

10 Aug 2026 Discuss