Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා ප්‍රජාවේ සුවිශේෂී සන්ධිස්ථානයක් ලෙස සදාකල් මතකයේ රැඳෙනු ඇත.

බලවත් දක්ෂතාවක් රැකි ප්‍රදර්ශනයක්

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරඟය පුරාම ශිෂ්ට හා දෘඪ ආකාරයෙන් ක්‍රීඩා කරමින්, තරඟකාරී මලේසියානු කණ්ඩායමට එරෙහිව ස්ථිරව ලකුණු ගොඩනැඟුවේය. 66-52 යන අවසාන ලකුණු ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රීඩා ආධිපත්‍යය පිළිබිඹු කළ අතර, කණ්ඩායම අවශ්‍ය අවස්ථාවල විනයශීලිත්වය හා ප්‍රහාරශීලිත්වය යන දෙකම ප්‍රදර්ශනය කළේය.

මෙම ජයග්‍රහණය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාවේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරන අතර, ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වර්ධනය වන විශ්වාසය හා ශක්‍යතාව ඉස්මතු කරයි. ක්‍රීඩකයන් හා පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලය, මලේසියාවට එරෙහිව ලබාගත් ප්‍රථම ජයග්‍රහණය ලෙස සමරනු ලබන මෙම සාර්ථකත්වය ගැන අතිශය ආඩම්බරයෙන් සිටිනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩාව සඳහා වර්ධනය වන ගම්‍යතාවය

මෙම ප්‍රතිඵලය ශ්‍රී ලංකාවේ බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ දියුණුවට විශාල ආවේගයක් ලබාදෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, රට පුරා නව පරම්පරාවේ තරුණ ක්‍රීඩකයන් උසස් මට්ටමින් ක්‍රීඩාව හැදෑරීමට පෙළඹෙනු ඇත.

  • අවසාන ලකුණු: ශ්‍රී ලංකාව 66 – මලේසියාව 52
  • මලේසියාවට එරෙහිව ශ්‍රී ලංකාව ලද ප්‍රථම ජයග්‍රහණය
  • ජාතික කණ්ඩායමේ මනෝධෛර්යය ඉහළ නංවන ප්‍රතිඵලයක්

නිලධාරීන් හා ක්‍රීඩා රසිකයන් බලාපොරොත්තු වන්නේ, ශ්‍රී ලංකාව කලාපීය හා ගෝලීය තරඟකාරිත්වයේ සිය තත්ත්වය ඉහළ නංවාගනිමින්, මෙම ධෛර්යජනක ප්‍රතිඵලය ජාත්‍යන්තර වේදිකාවේ තවත් සාර්ථකත්වයන් සඳහා සිඹිය ශිලාවක් ලෙස ඉටු කරනු ඇති බවයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වෙළඳාමට එරෙහිව මරණ දඬුවම යළි හඳුන්වාදීම ශ්‍රී ලංකාව සළකා බලයි

මත්ද්‍රව්‍ය අපරාධ සඳහා මූලික දඬුවම පිළිබඳව රජය සොයා බලයි ශ්‍රී ලංකාව, රටේ ඉතා බැරෑරුම් වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින්,…

10 Aug 2026 Discuss