Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වල් අලියෙක් බස් රථයක වීදුරුව බිඳ දමමින් දියත් කළ භයානක මාර්ග ප්‍රහාරය

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වල් අලියෙක් බස් රථයක වීදුරුව බිඳ දමමින් දියත් කළ භයානක මාර්ග ප්‍රහාරය

අලියා වාහනයට ප්‍රචණ්ඩ ලෙස පහරදීමෙන් මගීන් දැඩි කම්පනයට

වල් අලියෙක් බස් රථයකට භයානක ප්‍රහාරයක් එල්ල කරමින් එහි ඉදිරි වීදුරුව බිඳ දැමූ සිදුවීමේ දර්ශන අන්තර්ජාලයේ පුළුල් ලෙස ප්‍රචාරය වීමත් සමඟ එය ජනතාවගේ පුළුල් අවධානයට ලක්ව ඇත.

එම සජීවී වීඩියෝ දර්ශනවල, විශාල ඇතා නතර වී සිටි වාහනය වෙත කඩා පනිමින් ඉදිරි වීදුරුව හරහා දළ හා හිස ප්‍රචණ්ඩ ලෙස ඇතුළු කරන අවස්ථාව සටහන් වන අතර, එහිදී වීදුරු කුඩු කඩ වී විසිරී ගොස් මගීන් භීතියටත් අවිශ්වාසයටත් පත් වූ ආකාරය දක්නට ලැබේ.

මිනිස්-අලි ගැටුමේ භයාවහ බව මතක් කරවන සිදුවීමක්

මෙම විශේෂ සිදුවීම සිදු වූ නිශ්චිත ස්ථානය සම්පූර්ණයෙන් තහවුරු වී නොමැති වුවද, මෙවැනි ඇතා මුහුණදීම් ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කිසිසේත් අලුත් දෙයක් නොවේ. ලොව විශාලතම ආසියානු අලි ජනගහනයන්ගෙන් එකක් රැකගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ, මිනිසුන් හා වල් අලින් අතර ගැටුම රටේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දිගින් දිගටම පවතින බරපතළ අභියෝගයක් ව පවතී.

ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ඉහළම මිනිස්-අලි ගැටුම් අනුපාත ලියාපදිංචි කරන රටවල් අතරට ගැනෙන අතර, වල් අලින් විශේෂයෙන් උතුරු මැද, නැගෙනහිර සහ ඌව පළාත්වල ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශ, කෘෂිකාර්මික බිම් සහ මාර්ග වෙත නිතර ඇතුළු වෙති.

වනජීවී කලාප අසල මාර්ගවල ආරක්ෂාව පිළිබඳ සැලකිලිමත් වීම

අලින් හා වාහන සම්බන්ධ සිදුවීම්, ජාතික උද්‍යාන හා වනජීවී කොරිඩෝ ආසන්නයෙන් ගමන් කරන රියදුරන්ට හා ප්‍රවාහන ක්‍රියාකරුවන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීමකි. ඇතා ගමන් සිදු වන ප්‍රධාන රාත්‍රී වේලාවල මෙවැනි කලාප හරහා රිය පදවන විට අධික සාවධානතාවයෙන් කටයුතු කරන ලෙස බලධාරීන් හා වනජීවී විශේෂඥයන් ප්‍රජාවට දිගු කලක් තිස්සේ අවධාරණය කර ඇත.

  • දන්නා අලි මාර්ග හරස් කිරීමේ කලාපවලදී රියදුරන් වාහන වේගය අඩු කර අඩු බීම් හෙඩ් ලයිට් භාවිතා කරන ලෙස උපදෙස් දෙනු ලැබේ
  • අලියෙක් ළඟා වුවහොත් මගීන් සන්සුන්ව සිට හදිසි ශබ්ද නොකළ යුතුය
  • මාර්ගය අවහිර කරගෙන සිටින අලියෙකු මැද හරහා හෝ අවට රිය පදවා යාමට කිසිසේත් උත්සාහ නොකළ යුතුය
  • සිදුවීම් වහාම වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වාර්තා කළ යුතුය

මෙම නවතම ප්‍රහාරයේ දර්ශන නැවත වරක් ශක්තිමත් අවම කිරීමේ පියවරයන්, වඩාත් හොඳින් සලකුණු කළ වනජීවී හරස් කිරීමේ කලාප සහ ව්‍යාප්ත වන මිනිස් ජනාවාස හා වල් අලිදුරන්ගේ ස්වාභාවික වාසස්ථාන අතර ආතතිය අඩු කිරීමේ නොකඩවා ගෙනයන ප්‍රයත්නයන් පිළිබඳ සාකච්ඡා නැවත ඇවිළවා ඇත.

මිනිස් ජීවිත හා අලි ජනගහනය යන දෙකම ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ප්‍රතිචාරාත්මක පියවරයන් පමණක් ප්‍රමාණවත් නොවන බවත්, දිගුකාලීන, ප්‍රජාව කේන්ද්‍ර කරගත් විසඳුම් අවශ්‍ය බවත් වනජීවී සංරක්ෂකයන් අඛණ්ඩව අවධාරණය කරති.

වාසනාවකට මෙන්, මෙම විශේෂ සිදුවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස මරණ සිදු නොවූ බව වාර්තා වී ඇතත්, ප්‍රහාරය සිදු වූ අවස්ථාවේ බස් රථයේ සිටි අය මත ඇති වූ මානසික කම්පනය කිසිදු සැකයකින් තොරව ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකිය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම්…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss