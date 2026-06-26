විට්ජෙට් ගුවන් සේවය ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ඓතිහාසික සෘජු ගුවන් සේවයක් ආරම්භ කරයි, වෙන්කරවාගැනීම් විවෘත කෙරේ
දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවට ළඟා වීම සඳහා ශ්රී ලාංකික සංචාරකයන්ට දැන් නව හා උද්වේගජනක විකල්පයක් ලබා ගත හැකි අතර, වියට්නාමයේ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගමක් වන විට්ජෙට් ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ප්රථම වතාවට ක්රියාත්මක කෙරෙන සෘජු ගුවන් සේවය සඳහා වෙන්කරවාගැනීම්公式 ලෙස විවෘත කර ඇත.
ඓතිහාසික සම්බන්ධතාවයක්
මෙම නව මාර්ගය ආරම්භ කිරීම ශ්රී ලංකාව සහ වියට්නාමය අතර ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ වැදගත්이정표වක් සනිටුහන් කරයි, මන්ද මෙම රටවල් දෙක මීට පෙර කිසි දිනෙක නොනවතින වාණිජ ගුවන් සේවාවකින් සම්බන්ධ නොවූ බැවිනි. නතර වීම් නොමැතිව වියට්නාමය ගවේෂණය කිරීමට희望 කරන සංචාරකයන්ට, ව්යාපාරික සංචාරකයන්ට සහ ශ්රී ලාංකික ප්රවාස ජනතාවට මෙම පියවර ප්රයෝජනවත් වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
විට්ජෙට් පිළිබඳව
විට්ජෙට් යනු වියට්නාමයේ හැනෝයි නගරයේ මූලස්ථානය පිහිටි, දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවා සමාගම්වලින් එකකි. තරඟකාරී ගාස්තු සහ පුළුල් වෙමින් පවතින ජාත්යන්තර ජාලය සඳහා ප්රසිද්ධ මෙම සේවා සමාගම ආසියාව පුරා ක්රමයෙන් සිය පැවැත්ම ශක්තිමත් කර ගෙන ඇති අතර, අයවැය දිශාවට නැඹුරු සංචාරකයන් අතර ජනප්රිය තේරීමක් බවට පත්ව ඇත.
ශ්රී ලංකාවට මෙයින් ඇති වැදගත්කම
කොළඹ සහ වියට්නාමය අතර සෘජු ගුවන් සේවා හඳුන්වාදීම ශ්රී ලංකාවට ප්රතිලාභ රාශියක් ගෙන දෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ඒවා අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- වියට්නාමය සහ පුළුල් දකුණු නැගෙනහිර ආසියානු කලාපයෙන් ලැබෙන ආගන්තුක සංචාරකයන් සංඛ්යාව ඉහළ නැංවීම
- රටවල් දෙක අතර වෙළඳ හා ව්යාපාරික සංචාර අවස්ථා වැඩිවීම
- වියට්නාමය බලා යන ශ්රී ලාංකිකයන්ට වඩාත් දැරිය හැකි හා පහසු සංචාර විකල්ප
- කොළඹ සහ හැනෝයි අතර ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් වීම
මෑත කාලීන ආර්ථික අභියෝගවලින් පසු රට සිය සංචාරක ක්ෂේත්රය යළි ගොඩනඟා වර්ධනය කරගෙන යන මෙවන් අවස්ථාවක, මෙම නව මාර්ගය ශ්රී ලංකාවේ ජාත්යන්තර ගුවන් සම්බන්ධතාවයේ ප්රිය දායක පුළුල් වීමක් නියෝජනය කරයි.
වෙන්කරවාගැනීම් දැන් විවෘතයි
මෙම නව සෘජු සේවාවෙන් ප්රයෝජන ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටින සංචාරකයන්ට විට්ජෙට්හි නිල වෙන්කරවාගැනීමේ වේදිකාව හරහා ලබා ගත හැකි දිනයන් හා ගාස්තු පරීක්ෂා කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ. බොහෝ අඩු ගාස්තු ගුවන් සේවාවන් හා සමාන ලෙස, කල්තියා කරන වෙන්කරවාගැනීම් වඩාත් තරඟකාරී මිල ගණන් ලබා දෙනු ඇත.
දකුණු නැගෙනහිර ආසියාවේ වඩාත් ජනප්රිය සංචාරක හා ව්යාපාරික ගමනාන්තයන්ගෙන් එකක් වෙත සෘජු පාලම් බඳිමින්, මෙම මාර්ගය ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් ක්ෂේත්රය සඳහා ධනාත්මක ප්රගතියක් ලෙස සැලකේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.