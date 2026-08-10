සෙනොක් එයාර් ශ්රී ලංකාවේ හෙලිකොප්ටර් ගුවන් ගිලන් රථ සේවාවේ මෙහෙයුම් 400 සන්ධිස්ථානය සමරයි
හදිසි වෛද්ය ගුවන් සේවාවේ ඓතිහාසික ජයග්රහණයක්
සෙනොක් එයාර් සමාගම තම 400වන හෙලිකොප්ටර් ගුවන් ගිලන් රථ මෙහෙයුම සාර්ථකව නිම කිරීමට සමත් වූ අතර, එය ශ්රී ලංකාවේ හදිසි වෛද්ය සේවා ක්ෂේත්රයේ වැදගත් සන්ධිස්ථානයක් සනිටුහන් කරයි. මෙම ජයග්රහණය, හදිසි වෛද්ය ප්රවාහනය අවශ්ය රෝගීන් සඳහා දිවයිනේ ප්රධාන ජීවරක්ෂක සේවාවක් ලෙස සමාගම ඉටු කරන ක්රියාකාරී භූමිකාව ඉස්මතු කරයි.
හදිසි සෞඛ්ය සේවා ප්රවේශයේ පරතරය පිරවීම
මෙහෙයුම් 400 සන්ධිස්ථානය, ශ්රී ලංකාවේ ඉක්මන් ගුවන් වෛද්ය ඉවත් කිරීමේ සේවාවට ඇති ඉල්ලුම ක්රමයෙන් ඉහළ යෑම පිළිබිඹු කරයි. මෙය විශේෂයෙන් සත්ය වන්නේ, ගොඩබිම් ප්රවාහනය භයානක ලෙස මන්දගාමී වන දුෂ්කර හෝ ප්රවේශ නොවිය හැකි ප්රදේශවල සිටින රෝගීන් සඳහාය. සෑම මිනිත්තුවක්ම ජීවිතය හා මරණය අතර වෙනස කළ හැකි අවස්ථාවලදී හෙලිකොප්ටර් ගුවන් ගිලන් රථ සේවාව අත්යාවශ්ය බව ඔප්පු වී ඇත.
සෙනොක් එයාර්හි ගුවන් යානා තොගය, බරපතල ලෙස රෝගාතුර වූ හා තුවාල ලැබූ රෝගීන් විශේෂඥ වෛද්ය මධ්යස්ථාන වෙත ඉක්මනින් ගෙනයාම සඳහා දායක වී, රටේ හදිසි සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් හි දිගු කලක් පැවති පරතරයක් පිරවීමට උපකාරී වී ඇත.
ජීවිත බේරා ගැනීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට
ගුවන් ගිලන් රථ මෙහෙයුම් ආරම්භ කළ දා සිට, සෙනොක් එයාර් ශ්රී ලංකාවේ ගුවන් සේවා හා සෞඛ්ය ක්ෂේත්ර තුළ විශ්වසනීයත්වය හා වෘත්තීයභාවය සඳහා කීර්තිනාමයක් ක්රමිකව ගොඩනගා ගෙන ඇත. මෙහෙයුම් 400 ක් සම්පූර්ණ කිරීම, බලපෑමට ලක් වූ ජීවිත ගණනෙහි පමණක් නොව, එතරම් ඉල්ලුම් සහ ඉහළ අවදානම් සහිත සේවාවක් නඩත්තු කිරීමට අවශ්ය මෙහෙයුම් ස්ථිරසාරභාවය ද ඉස්මතු කරයි.
මෙම මෙහෙයුම් හරහා ආමන්ත්රණය කරන ලද වෛද්ය හදිසි අවස්ථා බරපතල රෝග ලක්ෂණ රාශියක් ආවරණය කළ අතර, හෙලිකොප්ටර් සේවාව නිසා දැඩි සත්කාර, ශල්ය ප්රතිකාර සහ විශේෂඥ ප්රතිකාර ලැබීම ශීඝ්ර කිරීමට හැකි විය — එසේ නොමැතිව භූගෝලීය හෝ මාර්ග තත්ත්ව නිසා ඒ සඳහා ප්රමාදයක් ඇති වනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ හදිසි ප්රතිචාර ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීම
ශ්රී ලංකාව සිය සෞඛ්ය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කරගෙන යන මෙවිට, සෙනොක් එයාර්හි හෙලිකොප්ටර් ගුවන් ගිලන් රථ මෙහෙයුම වැනි සේවාවන් නවීන, ප්රතිචාරදායක හදිසි වෛද්ය ක්රමයක අත්යාවශ්ය අංගයක් නියෝජනය කරයි. සිය වාසස්ථානය කුමක් වුවද, සියලු ශ්රී ලාංකිකයන්ට බරපතල ප්රතිකාර සේවාවන්ට සමාන ප්රවේශයක් සහතික කිරීම සඳහා ගුවන් වෛද්ය ධාරිතාවට ආයෝජනය කිරීමේ වැදගත්කම ගැන මෙම සන්ධිස්ථානය අපට සිහිපත් කර දෙයි.
සෙනොක් එයාර්හි ජයග්රහණය, ජීවිත බේරා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ දැනුවත්භාවය මහජනයා හා වෛද්ය වෘත්තිකයන් අතර ව්යාප්ත වෙමින් යන විට, රටපුරා හදිසි ගුවන් සේවා ක්ෂේත්රයේ තවදුරටත් වර්ධනයක් හා ආයෝජනයක් දිරිගැන්වීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.