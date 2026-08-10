Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

වෛද්‍යවරුන් සඳහා MTI යෝජනා ක්‍රමය අහෝසි කිරීම: වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ තීරණාත්මක මොහොතක්

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
වෛද්‍යවරුන් සඳහා MTI යෝජනා ක්‍රමය අහෝසි කිරීම: වෛද්‍ය අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයේ තීරණාත්මක මොහොතක්

සිතා බැලීමට ඉල්ලා සිටින තීරණාත්මක පියවරක්

ශ්‍රී ලාංකික වෛද්‍යවරුන් සඳහා වූ වෛද්‍ය පුහුණු ආයතන (MTI) යෝජනා ක්‍රමය අහෝසි කිරීමේ මෑත කාලීන තීරණය, රටේ වෛද්‍ය ප්‍රජාව තුළ දැඩි කැළඹීමක් ඇති කර ඇති අතර, පශ්චාත් උපාධි වෛද්‍ය පුහුණුවේ ප්‍රමාණවත් භාවය, සෞඛ්‍ය සේවා ශ්‍රම බල සැලසුම් කිරීම සහ රටේ සෞඛ්‍ය අංශය මුහුණ දෙන ව්‍යුහාත්මක අභියෝග පිළිබඳ දශක ගණනාවක් පුරා පැවති විවාද නැවත අවදි කර ඇත.

MTI යෝජනා ක්‍රමය යනු කුමක්ද?

MTI යෝජනා ක්‍රමය සැලසුම් කර තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ වෛද්‍යවරුන් සඳහා ව්‍යුහගත වෛද්‍ය පුහුණු මාර්ග සැපයීම සඳහා වන අතර, වෛද්‍ය වෘත්තිකයන්ට ඔවුන්ගේ විශේෂඥතාවයන් සහ සායනික ප්‍රවීණතාවයන් ඉහළ නැංවීමට හැකිවන රාමුවක් ඒ තුළ ඇතුළත් විය. වෘත්තිය තුළ බොහෝ දෙනකු සඳහා, එය පශ්චාත් උපාධි මට්ටමින් සෞඛ්‍ය සේවා ශ්‍රම බලකාය සංවර්ධනය කිරීමට රාජ්‍ය කළ විධිමත් කැපවීමක් නියෝජනය කළේය.

එය හදිසියේ ම විසිරුවා හැරීම, සැලකිය යුතු සංඛ්‍යාවක් වන වෛද්‍යවරුන් ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ගමන් මග සහ රට පුරා විශේෂඥ වෛද්‍ය සේවා හොදින් ලද හැකිවීම පිළිබඳ අවිනිශ්චිතතාවකට ලක් කර ඇත.

වෛද්‍ය ප්‍රජාවේ කනස්සල්ල

වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් සහ සෞඛ්‍ය සේවා ක්‍රියාකාරිකයෝ මෙම ප්‍රතිපත්ති ආපසු හැරවීමේ ඇඟවුම් පිළිබඳ දැඩි කනස්සල්ල ප්‍රකාශ කර ඇත. මතු කර ඇති ප්‍රධාන ගැටළු අතර පහත සඳහන් කරුණු ඇතුළත් වේ:

  • විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ හිඟය, විශේෂයෙන් ග්‍රාමීය හා සේවා රහිත රෝහල්වල, තවදුරටත් ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානම.
  • පුහුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ විශේෂඥ නළුවන් මත ඇති පීඩනය, දැනටමත් අධික ලෙස බරක් දරන ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකයන් මත තවදුරටත් වැඩි වීම.
  • දක්ෂ වෛද්‍යවරුන් විදේශයන්හි පුහුණු හා රැකියා අවස්ථා සොයා යාමේ අවදානම, ශ්‍රී ලංකාවේ මොළ පිටාර ගැලීමේ අර්බුදය තීව්‍ර කරමින්.
  • රාජ්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවල ගුණාත්මකභාවය හා ප්‍රවේශ්‍යතාවයට දිගු කාලීන හානි.

ගැඹුරු ක්‍රමවේද ගැටළු වල රෝගලක්ෂණයක්

බොහෝ නිරීක්ෂකයන් MTI යෝජනා ක්‍රමය අහෝසි කිරීම හුදකලා පරිපාලන තීරණයක් ලෙස නොව, ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්ති සැලසුම්කරණයේ පුළුල් අසාර්ථකත්වයේ රෝගලක්ෂණයක් ලෙස දකිති. වෛද්‍ය යටිතල පහසුකම්වලට ප්‍රමාණවත් ආයෝජනයක් නොකිරීමේ වසර ගණනාවක් සහ අස්ථාවර ශ්‍රම බල බලකාය උපාය මාර්ග සහ දේශපාලනික කෙටිකාලීන චින්තනය ඒකාබද්ධව රටේ වෛද්‍ය දක්ෂතාවය රඳවා ගැනීමට සහ සංවර්ධනය කිරීමට ඇති හැකියාව දුර්වල කර ඇත.

සැසඳිය හැකි ආදායම් මට්ටම් ඇති රටවල් ඉක්මවා යන සෞඛ්‍ය ප්‍රතිඵල ළඟා කර ගැනීම ගැන ශ්‍රී ලංකාව බොහෝ කලක් ස්වයං ගෞරවයෙන් සිටියේය. එම ඇදහිය නොහැකි කීර්තිය, කෙසේ වෙතත්, සම්පූර්ණයෙන්ම රඳා පවතින්නේ සුදුසුකම් ලත් වෛද්‍ය පිරිස් පුහුණු කිරීමට, සහාය කිරීමට සහ රඳවා ගැනීමට දිගු කාලීන හා හිතාමතා ගන්නා උත්සාහය මත වන අතර, ඒ උත්සාහය නිශ්ශබ්දව ඉවතලනු ලැබෙන බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.

මොළ පිටාර ගැලීමේ තර්ජනය ප්‍රබලව දිස්වේ

සමහරවිට වඩාත්ම හදිසි කනස්සල්ල නම්, ඔවුන්ගේ미래 ගැන කල්පනා කරමින් සිටින තරුණ වෛද්‍යවරුන්ට මෙම තීරණය කියයි යන්න කුමක්ද යන්නයි. ශ්‍රී ලංකාවේ විනාශකාරී ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු, දක්ෂ වෘත්තිකයන් අතර සංක්‍රමණය තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගොස් ඇත. විශ්වාසදායක දේශීය පුහුණු මාර්ග නොමැතිව, බොහෝ වෛද්‍යවරුන් විදේශයන්හි ඔවුන්ගේ වෘත්තීය ජීවිතය ගත කිරීම කැමැත්තක් පමණක් නොව අවශ්‍යතාවයක් ලෙස නිගමනය කළ හැකිය.

පුහුණු වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අහිමිවී

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss