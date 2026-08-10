ඉන්දියාවේ ආර්ථික නැගීම ශ්රී ලංකාවේ ප්රතිසංස්කරණ න්යාය පත්රයට හදිසි අවදිවීමේ සංඥාවක්
අසල්වැසියෙකුගේ සාර්ථකත්වයේ කතාව අවධානයට ලක් කරයි
ඉන්දියාව ගෝලීය වේදිකාවේ සිය ආශ්චර්යමත් ආර්ථික නැගීම අඛණ්ඩව ඉදිරියට ගෙන යන අතර, ශ්රී ලංකාව දැන් තීරණාත්මක සන්ධිස්ථානයක සිටී — ශ්රී ලංකාව ප්රමාණවත් ලෙස ශේෂ වෙමින් පවතිනා දකුණු ආසියාතික කලාපයේ තරඟකාරී හා අදාළ රාජ්යයක් ලෙස පවතීනම්, ගැඹුරු ආත්මාවලෝකනයකට හා ඵලදායී ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණවලට මෙය ඉල්ලා සිටී.
ඉන්දියාවේ වර්ධනය වන බලපෑම රටේ ස්වරය නිර්ණය කරයි
ලෝකයේ වේගයෙන්ම වර්ධනය වන ප්රධාන ආර්ථිකයන්ගෙන් එකක් ලෙස ඉන්දියාව මතු වීම, කලාපීය ආර්ථික භූ දර්ශනය මූලිකව ප්රතිනිර්මාණය කර ඇත. ඉහළ යන මධ්යම පංතිය, ත්වරණය වන ඩිජිටල් පරිවර්තනය සහ ආක්රමණශීලී විදේශ ආයෝජන ගලා ඒම් සමඟ, ඉන්දියාවේ නැගීම තවදුරටත් දුරස්ථ අපේක්ෂාවක් නොව — අසල්වැසි රටවල්ට නොතකා සිටිය නොහැකි, ක්රියාවෙහි යෙදෙන යථාර්ථයකි.
නූතන ඉතිහාසයේ දරුණුතම ආර්ථික අර්බුදයේ කම්පනයන්ගෙන් තවමත් ගොඩ නැගෙමින් සිටින ශ්රී ලංකාවට, මෙම වර්ධනය විශේෂ බරක් දරයි. දෙරටේ ආර්ථික ගමන් මාර්ගවල ඇති වෙනස, කොළඹ ප්රතිපත්ති立案කරුවන්ට අභියෝගයක් මෙන්ම අවස්ථාවක්ද ඉදිරිපත් කරයි.
ප්රතිසංස්කරණ අනිවාර්යතාව
ඉන්දියාවේ සාර්ථකත්වය, ශ්රී ලංකාව දීර්ඝ කලක් ප්රමාද වූ ව්යුහාත්මක ප්රතිසංස්කරණ ත්වරණය කිරීමේ උත්ප්රේරකයක් ලෙස භාවිත කළ යුතු බව ආර්ථිකවේදීන් සහ ප්රතිපත්ති විශ්ලේෂකයන් ක්රමයෙන් තර්ක කර ඇත. තීරණාත්මක ලෙස හඳුනාගත් ප්රධාන ක්ෂේත්ර අතර:
- වෙළෙඳ නිදහස්කරණය සහ ද්විපාර්ශ්වික හා බහුපාර්ශ්වික ආර්ථික ගිවිසුම් පුළුල් කිරීම
- රටේ බදු හා මූල්ය ප්රතිපත්ති රාමුව නවීකරණය කිරීම
- ආයෝජක විශ්වාසය වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා පාලන ආයතන ශක්තිමත් කිරීම
- තරඟකාරී කාර්ය බලකායක් ගොඩනැගීම සඳහා අධ්යාපනය, තාක්ෂණය සහ කුසලතා සංවර්ධනයට ආයෝජනය කිරීම
- විදේශ සෘජු ආයෝජන誘致 කිරීම සඳහා නියාමන ක්රියාවලීන් සරළ කිරීම
ඇස් ඉදිරිපිටම ඇති උපායමාර්ගික අවස්ථාව
ඉන්දියාවට ශ්රී ලංකාවේ භූගෝලීය සමීපත්වය, ප්රධාන ඉන්දියන් සාගර නැව් මාර්ග දිගේ ඇති උපායමාර්ගික ස්ථානය සමඟ යෙදී, රටට ඊර්ෂ්යා ජනක ස්ථානයක් ලබා දෙයි — රටට සිය ආර්ථිකය නිසි පිළිවෙලට ගත හැකිනම්. ඉන්දියාවේ නැගීම කනස්සල්ලෙන් දෙස් බලනවා වෙනුවට, ශ්රී ලංකාව එය ගැඹුරු ආර්ථික ඒකාබද්ධතාවය සහ අනුපූරක වර්ධනය සඳහා පිම්මකට ගත යුතු බව විශ්ලේෂකයෝ යෝජනා කරති.
ශ්රී ලංකාව ඉන්දියාවේ නැගීම, බිය විය යුතු තර්ජනයක් ලෙස නොව, නිවැරදි ප්රතිපත්ති ක්රියාත්මක වූ කල, සිය ආර්ථික යාත්රාවද ඔසවා ගෙන යා හැකි රළක් ලෙස සැලකිය යුතුය.
කාලය ඉතාමත් වැදගත් වේ
ජාත්යන්තර මුදල් අරමුදලේ ආධාර වැඩසටහන කෙටි මූල්ය ස්ථාවරත්ව කවුළුවක් ලබා දෙන අතරතුර, ශ්රී ලංකා නායකත්වය ප්රතිසංස්කරණ ප්රකාශ ස්පෘශ්ය ප්රතිපත්ති ක්රියාවලට හරවා ගැනීමේ ක්රමයෙන් වැඩිවන පීඩනයකට මුහුණ දෙයි. ප්රමාදය, ආයෝජන හා බලපෑම සඳහා කලාපීය තරඟය ශීඝ්රයෙන් තීව්ර වන මෙකල, රට තවදුරටත් ඈත් වැටීමේ අවදානමට ලක් කරන බවට බොහෝ විශේෂඥයෝ අනතුරු අඟවති.
ශ්රී ලංකාවට, සිය උතුරු අසල්වැසියාගේ ගමන් මාර්ගයෙන් ලැබෙන පණිවිඩය පැහැදිලිය: ක්රමික වෙනස්කම් සඳහා කාලය ගෙවී ගොස් ඇත. නිර්භීත, තීරණාත්මක හා අඛණ්ඩ ප්රතිසංස්කරණය තවදුරටත් විකල්පයක් නොව — එය ආර්ථික අනිවාර්යතාවකි.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.