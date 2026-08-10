Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest GeneralPoliticsCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ට්‍රූ සිලෝනීස් සන්නාමය නිව් යෝර්ක්හි ෆෑන්සි ෆුඩ් ශෝ හි දී ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන ලෝක වේදිකාවට ඉදිරිපත් කරයි

10 Aug 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ට්‍රූ සිලෝනීස් සන්නාමය නිව් යෝර්ක්හි ෆෑන්සි ෆුඩ් ශෝ හි දී ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන ලෝක වේදිකාවට ඉදිරිපත් කරයි

ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය සන්නාමය වන ට්‍රූ සිලෝනීස්, ආහාර කර්මාන්තයේ වඩාත්ම පිළිගත් උත්සවයන්ගෙන් එකක් වන නිව් යෝර්ක් නගරයේ සමර් ෆෑන්සි ෆුඩ් ශෝ හි දී සිය අත්සන් ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන පෙළ ඉදිරිපත් කරමින් ජාත්‍යන්තර රඟදැල්ල සිය ප්‍රථම පියවරෙන් ආරම්භ කළේය.

ශ්‍රී ලාංකික සන්නාමයක් ගෝලීය වේදිකාවට පිය නඟයි

නිව් යෝර්ක්හි වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන සමර් ෆෑන්සි ෆුඩ් ශෝ, විශේෂ හා අත්කම් ආහාර සහ පාන නිෂ්පාදන සඳහා උතුරු ඇමරිකාවේ ප්‍රමුඛතම ප්‍රදර්ශනයන්ගෙන් එකක් ලෙස පුළුල් ලෙස පිළිගැනේ. ට්‍රූ සිලෝනීස්හි සහභාගීත්වය සන්නාමය සඳහා සැලකිය යුතු ột්‍රය සනිටුහන් කරන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ පොහොසත් සෞඛ්‍ය සම්ප්‍රදායන් ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගික වෙළෙඳපොළට හඳුන්වා දීමේ එහි අභිලාෂය ද එයින් ප්‍රකාශ වේ.

මෙම අධිතත්ත්වාධිකාර සිදුවීමේ දී සන්නාමයේ අන්තර්ජාතික රඟදැල්ල, එක්සත් ජනපදයේ රැස් වූ ගෝලීය ගැනුම්කරුවන්, බෙදාහරින්නන් සහ කර්මාන්ත වෘත්තිකයන් වෙත ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා වටිනා වේදිකාවක් සලසා දුන්නේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය උරුමය ඉස්මතු කිරීම

ශ්‍රී ලංකාව ලොව පිළිගත් සිලෝන් තේ සිට සාම්ප්‍රදායික සෞඛ්‍ය ක්‍රමවේදවල කොඳු නාරටිය සකසන විවිධ කුළු බඩු හා ඖෂධීය නිෂ්පාදන දක්වා සිය ස්වාභාවික සම්පත් නිසා බොහෝ කලක සිට ප්‍රකට ස්ථානයක් හිමිකර ගෙන සිටී. ට්‍රූ සිලෝනීස් මෙම පොහොසත් උරුමය මූලික කර ගනිමින්, දූපතේ ස්වාභාවික සම්පත්වල စစ්ඨ නිරූපණයක් ලෙස සිය නිෂ්පාදන පෙළ ස්ථානගත කරයි.

මෙතරම් කැපී පෙනෙන ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳ ප්‍රදර්ශනයක දී සන්නාමය ඉදිරිපත් කිරීම, නව වෙළෙඳපොළ හා හවුල්කාරිත්ව සඳහා දොරටු විවර කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරෙන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතින සෞඛ්‍ය හා විශේෂ ආහාර අපනයන අංශයට ද එය ව්‍යාප්තියක් ලබා දිය හැකිය.

ශ්‍රී ලාංකික අපනයන සඳහා අවස්ථාව

ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත් වෙළෙඳ සිදුවීම්වල දී ට්‍රූ සිලෝනීස් වැනි දේශීය සන්නාම සහභාගී වීම, ඉහළ-අගය ජාත්‍යන්තර වෙළෙඳපොළවල සිය පැවැත්ම විවිධාංගීකරණය කිරීමට හා ශක්තිමත් කිරීමට කටයුතු කරමින් සිටින ශ්‍රී ලංකාවේ අපනයන ආර්ථිකය සඳහා ධනාත්මක දියුණුවක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

බටහිර වෙළෙඳපොළ පුරා ස්වාභාවික, ශාක-පාදක හා ඓතිහාසික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදන කෙරෙහි පාරිභෝගික උනන්දුව ස්ථිරව ඉහළ යමින් ඇති බව කර්මාන්ත නිරීක්ෂකයන් සඳහන් කරන අතර, ශ්‍රී ලාංකික නිෂ්පාදකයන්ට ලෝක වේදිකාවේ විශේෂ ස්ථානයක් ස්ථාපිත කිරීමට සුදුසු අවස්ථාවක් ද එය සලසා දෙයි.

නිව් යෝර්ක්හි ට්‍රූ සිලෝනීස්හි ප්‍රදර්ශනය, ජාත්‍යන්තර සිල්ලර වෙළෙන්ඩන්නන් සහ සෞඛ්‍ය සංවේදී පාරිභෝගිකයන් අතර ශ්‍රී ලාංකික සෞඛ්‍ය නිෂ්පාදනවල කීර්තිය ඉහළ නංවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මලේසියාව සමඟ රුධිර උණුසුම් පළමු ජයග්‍රහණය 66-52ක් ලෙස හිමිකරගනී

ශ්‍රී ලංකාව බාස්කට්බෝල් ක්‍රීඩාවේ ඓතිහාසික පළමු ජයග්‍රහණයක් වාර්තා කරමින්, මලේසියාව 66-52ක් ලෙස පරාජය කිරීමට සමත් වූ අතර, මෙම ජයග්‍රහණය දිවයිනේ ක්‍රීඩා…

10 Aug 2026 Discuss
බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ Sinhala

බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 බලගතු භූකම්පනයක් — විශාල පිරිසක් ඉවත් කෙරේ

සඳුදා දින බටහිර කොලොම්බියාවට රික්ටර් මාන 7.4 ක් සහිත බලගතු භූකම්පනයක් හා වැදී, පුළුල් ප්‍රදේශයක් පුරා කම්පන දැනුණු අතර, එය හදිසි ඉවත් කිරීම් රැසකට හේතු විය.…

10 Aug 2026 Discuss
මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක් Sinhala

මත්ද්‍රව්‍ය වරදවලට මරණ දණ්ඩනය පනවන්නේද? — රටම එකට ජාතික මෙහෙයුම් මණ්ඩලයේ දී උසස් මට්ටමේ සාකච්ඡාවක්

ශ්‍රී ලංකා රජය මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ වරදවලට මරණ දණ්ඩනය හඳුන්වා දීම සක්‍රීයව සලකා බලමින් සිටින අතර, එය රට තුළ ගැඹුරු වෙමින් පවතින මත්ද්‍රව්‍ය අර්බුදයට එරෙහිව ගනු…

10 Aug 2026 Discuss