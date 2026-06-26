Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි ඉන්දීය බලධාරීන් වාර්තා කරයි.

ගුවන්තොටුපළ හරහා ගමන් කරන සියලුම ජාත්‍යන්තර මගීන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන සාමාන්‍ය ලේඛන සත්‍යාපන පරීක්ෂාවකදී ආගමන හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

පරීක්ෂා කිරීමේදී ව්‍යාජ ලේඛනය හඳුනාගැනීම

ශ්‍රී ලාංකික මගියා ඉදිරිපත් කළ ගමන් බලපත්‍රය ව්‍යාජ එකක් බවත්, එහි සඳහන් කැනේඩියානු අනන්‍යතා විස්තර ගමන් බලපත්‍ර දරන්නාට අයත් නොවන බවත් බලධාරීන් සොයාගත්හ. ගුවන්තොටුපළ ආගමන නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද සම්මත පරීක්ෂා ක්‍රියාවලිය හරහා මෙම ව්‍යාජය හඳුනාගැනීමට හැකි විය.

ව්‍යාජ ගමන් ලේඛනය හෙළිදරව් වීමත් සමඟ සැකකරු වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයේ මූලාරම්භය සහ එය නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ බෙදාහැරීම සම්බන්ධ කිසියම් ජාලයක් පිළිබඳ තොරතුරු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතන විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

ලේඛන වංචාව පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල

ව්‍යාජ අනන්‍යතා භාවිතයෙන් ජාත්‍යන්තර මායිම් හරහා ගමන් කිරීමට තැත් කරන පුද්ගලයන් විසින් ව්‍යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය යන දිගුකාලීන ගැටළුව කෙරෙහි මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. ව්‍යාජ ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගතවීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසීන් පසුගිය කිහිප වසර තුළ විවිධ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළවල දී හඳුනාගෙන ඇත.

  • අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූයේ ඉන්දියාවේ බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදීය
  • අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකි
  • ව්‍යාජ ලේඛනය නිල කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත
  • ඉන්දීය බලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත

ව්‍යාජ ගමන් බලපත්‍රයක් මත ගමන් කිරීම ඉන්දීය හා ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතේ බරපතළ අපරාධ වරදක් වන අතර, එය සිරගත කිරීම සහ රටින් නෙරපා හැරීම ඇතුළු දැඩි දඬුවම් සඳහා හේතු වේ.

ව්‍යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය මායිම් ආරක්ෂාව සහ ජාත්‍යන්තර ආගමන රාමු දුර්වල කරන අතර, එය තනි රටවලට පමණක් නොව සමස්ත ගෝලීය ආරක්ෂක ප්‍රොටෝකෝල සඳහාද තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කරයි.

අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලාංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සැකකරුට පෙර අපරාධ සම්බන්ධතා තිබුණේදැයි හෝ මෙම නඩුව කලාපයේ ක්‍රියාත්මක පුළුල් ලේඛන ව්‍යාජකරණ ජාලයකට සම්බන්ධදැයි යන්න තවමත් අපැහැදිලිය.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක වෙත විවෘත අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, මෑතකාලීන අත්අඩංගුවට…

26 Jun 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා දෝෂාරෝපණ ක්‍රීඩාව: ඇමැතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ පිළිතුරුවලට වඩා ප්‍රශ්න මතු කරයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා දෝෂාරෝපණ ක්‍රීඩාව: ඇමැතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ පිළිතුරුවලට වඩා ප්‍රශ්න මතු කරයි

තහවුරු නොවූ චෝදනා පාර්ලිමේන්තුවේ මධ්‍යස්ථානයට 2019 අප්‍රේල් මාසයේ සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරයන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වේදිකාව කෙළඹවීම අඛණ්ඩව සිදු වන අතර,…

26 Jun 2026 Discuss
අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින් Sinhala

අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හදවතේ සිය මුද්‍රාව තැබූ බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ යටත්විජිත අතීතයේ අඩු ප්‍රසිද්ධ සාහිත්‍යමය නිධන් අතර, 1893 දශකය පමණ සම්භවය වූ…

26 Jun 2026 Discuss