ව්යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට
ව්යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි ඉන්දීය බලධාරීන් වාර්තා කරයි.
ගුවන්තොටුපළ හරහා ගමන් කරන සියලුම ජාත්යන්තර මගීන් සම්බන්ධයෙන් සිදු කෙරෙන සාමාන්ය ලේඛන සත්යාපන පරීක්ෂාවකදී ආගමන හා ආරක්ෂක නිලධාරීන් විසින් මෙම පුද්ගලයා අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
පරීක්ෂා කිරීමේදී ව්යාජ ලේඛනය හඳුනාගැනීම
ශ්රී ලාංකික මගියා ඉදිරිපත් කළ ගමන් බලපත්රය ව්යාජ එකක් බවත්, එහි සඳහන් කැනේඩියානු අනන්යතා විස්තර ගමන් බලපත්ර දරන්නාට අයත් නොවන බවත් බලධාරීන් සොයාගත්හ. ගුවන්තොටුපළ ආගමන නිලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද සම්මත පරීක්ෂා ක්රියාවලිය හරහා මෙම ව්යාජය හඳුනාගැනීමට හැකි විය.
ව්යාජ ගමන් ලේඛනය හෙළිදරව් වීමත් සමඟ සැකකරු වහාම අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී. ව්යාජ ගමන් බලපත්රයේ මූලාරම්භය සහ එය නිෂ්පාදනය කිරීම හෝ බෙදාහැරීම සම්බන්ධ කිසියම් ජාලයක් පිළිබඳ තොරතුරු විමර්ශනය කිරීම සඳහා ඉන්දීය නීතිය ක්රියාත්මක කරන ආයතන විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.
ලේඛන වංචාව පිළිබඳ වර්ධනය වන සැලකිල්ල
ව්යාජ අනන්යතා භාවිතයෙන් ජාත්යන්තර මායිම් හරහා ගමන් කිරීමට තැත් කරන පුද්ගලයන් විසින් ව්යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය යන දිගුකාලීන ගැටළුව කෙරෙහි මෙම සිදුවීම නැවතත් අවධානය යොමු කර ඇත. ව්යාජ ලේඛන භාවිතයෙන් විදේශගතවීමට තැත් කළ ශ්රී ලාංකික පුරවැසීන් පසුගිය කිහිප වසර තුළ විවිධ ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළවල දී හඳුනාගෙන ඇත.
- අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූයේ ඉන්දියාවේ බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළේදීය
- අත්අඩංගුවට ගත් පුද්ගලයා ශ්රී ලාංකික පුරවැසියෙකි
- ව්යාජ ලේඛනය නිල කැනේඩියානු ගමන් බලපත්රයක් ලෙස ඉදිරිපත් කර ඇත
- ඉන්දීය බලධාරීන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත
ව්යාජ ගමන් බලපත්රයක් මත ගමන් කිරීම ඉන්දීය හා ජාත්යන්තර නීතිය යටතේ බරපතළ අපරාධ වරදක් වන අතර, එය සිරගත කිරීම සහ රටින් නෙරපා හැරීම ඇතුළු දැඩි දඬුවම් සඳහා හේතු වේ.
ව්යාජ ගමන් ලේඛන භාවිතය මායිම් ආරක්ෂාව සහ ජාත්යන්තර ආගමන රාමු දුර්වල කරන අතර, එය තනි රටවලට පමණක් නොව සමස්ත ගෝලීය ආරක්ෂක ප්රොටෝකෝල සඳහාද තර්ජනයක් ඉදිරිපත් කරයි.
අත්අඩංගුවට ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලාංකා බලධාරීන් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත. සැකකරුට පෙර අපරාධ සම්බන්ධතා තිබුණේදැයි හෝ මෙම නඩුව කලාපයේ ක්රියාත්මක පුළුල් ලේඛන ව්යාජකරණ ජාලයකට සම්බන්ධදැයි යන්න තවමත් අපැහැදිලිය.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.