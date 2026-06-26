Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවෙන් සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකායෙන් (STF) සමන්විත පුද්ගලයන් 1,132 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංයුක්ත බලකාය එම මෙහෙයුම සඳහා පිටත් වීමට සූදානම් වෙමින් සිටී.

රිකෝඩ් තබන යෙදවීමක්

මෙම ආසන්න යෙදවීම, ජාත්‍යන්තර සාම සාධක උත්සාහයන්ට දායක වීමේ ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝකාලීන සම්ප්‍රදායේ සැලකිය යුතු이정표වරු සනිටුහන් කරයි. හමුදා සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ පුද්ගලයන් දෙඅංශයෙන්ම සමන්විත මෙම බලකාය, මෙතෙක් දිවයිනෙන් එකම විදේශ සාම සාධක මෙහෙයුමකට ලබා දෙන ලද වඩාත්ම සැලකිය යුතු ප්‍රතිශ්‍රුතිය නියෝජනය කරනු ඇත.

දශක ගණනාවක් පුරා සංකීර්ණ ආරක්‍ෂක පරිසරයන් සමඟ කටයුතු කිරීමේ සැලකිය යුතු ප්‍රවීණතාවක් ගොඩනගා ගෙන ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් පළපුරුදු ආරක්‍ෂක ආයතන දෙකක් — ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාව සහ පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාය — ඇසුරින් මෙම බලකාය සකස් කෙරේ.

හයිටියේ ජාරී ආරක්‍ෂක අර්බුදය

හයිටිය මෑත වසරවල දී දරුණු අස්ථාවරත්වයකට ගොදුරු වී ඇති අතර, පුළුල් ගැංස්ටර් ප්‍රචණ්ඩත්වය, දේශපාලන කෝලාහලය සහ මානවීය අර්බුදයක් රටව බිඳ වැටීමේ අද්දරට ගෙන ගොස් ඇත. රාජ්‍ය ශිෂ්ටාචාරය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමට සහ රට පුරා සිවිල් ජනතාව ආරක්‍ෂා කිරීමට ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සම්පත් බලමුලු ගන්වමින් සිටී.

ශ්‍රී ලංකාවේ දායකත්වය හයිටිය ස්ථාවර කිරීම සඳහා වූ පුළුල් බහුජාතික උත්සාහයක කොටසක් ලෙස ලැබෙන අතර, මෙම යෙදවීමේ පරිමාණය ගෝලීය සාම සාධක වගකීම් සමඟ කොළඹේ ගැඹුරු සම්බන්ධතාව අවධාරණය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ සාම සාධක උරුමය

ශ්‍රී ලංකාව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධක මෙහෙයුම් සඳහා හමුදා දායක කිරීමේ ආඩම්බරජනක හා හොඳින් සටහන් කරන ලද ඉතිහාසයක් සතු වෙයි. ශ්‍රී ලංකා සාම සාධකයෝ අප්‍රිකාව, ආසියාව සහ ඉන් ඔබ්බෙහි බොහෝ ගැටුම් කලාපවල සේවය කර ඇති අතර, ජාත්‍යන්තර舞台රඟහලේ දී විනය සහ වෘත්තීයභාවය සඳහා ශක්තිමත් කීර්තිනාමයක් දිනා ගෙන ඇත.

මෙම නවතම යෙදවීම එම කීර්තිනාමය තවදුරටත් තහවුරු කරනු ඇතැයි අපේක්‍ෂා කෙරෙන අතර, රට ම තවමත් යුද්ධෝත්තර ප්‍රකෘතිය සහ ආර්ථික ප්‍රතිනිර්මාණයේ සිය ගමන් මග ඉදිරියට ගෙන යන මෙකල ගෝලීය සාමය හා ආරක්‍ෂාව කෙරෙහි ශ්‍රී ලංකාවේ කැපවීම ද ඒ හරහා ප්‍රකාශ වේ.

බලකායේ පිටත් වීමේ දිනය සහ නිශ්චිත කාර්යභාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර විස්තර ආරක්‍ෂක අමාත්‍යාංශය විසින් ඉදිරි දිනවල දී නිවේදනය කිරීමට අපේක්‍ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්‍යාව බියජනක මට්ටමකට දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක්…

26 Jun 2026 Discuss
රකිත රාජපක්ෂගේ අධිකරණ කටයුතුවල කිසිදු භූමිකාවක් නොතිබූ බව BASL පැහැදිලි කරයි Sinhala

රකිත රාජපක්ෂගේ අධිකරණ කටයුතුවල කිසිදු භූමිකාවක් නොතිබූ බව BASL පැහැදිලි කරයි

නීතිඥ සංගමය වාර්තා වූ අධිකරණ නියෝජනයෙන් ඈත් වෙයි නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂගේ මෑත අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පසුව සිදු වූ අධිකරණ පෙනී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය…

26 Jun 2026 Discuss