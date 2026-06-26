Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සිය ජාතික මුදල් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල සහ ඉන්දීය රුපියල — භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින අතර, මෙය දෙරටේම දේශසීමා හරහා සිදුවන ගනුදෙනු සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලරය මත රඳා පැවතීම අඩු කරනු ඇති වැදගත් පියවරකි.

උපායමාර්ගික ආර්ථික නැවත සකස්වීමක්

කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර සාකච්ඡාවට ලක්ව ඇති මෙම යෝජනාව, ප්‍රමුඛ ගෝලීය තනි මුදලක් මත රඳා සිටීමෙන් ජනනය වන ඩොලර් අස්ථාවරත්වය සහ මූල්‍ය පීඩනවලින් සිය රටවල් ආරක්ෂා කර ගැනීමට නැඟී එන ආර්ථිකයන් සොයන පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවක් පිළිබිඹු කරයි. 2022 දී විනාශකාරී විදේශ විනිමය අර්බුදයකට මුහුණ දුන් ශ්‍රී ලංකාවට, එවැනි එකඟතාවක ආකර්ෂණය විශේෂයෙන් ශක්තිමත් වේ.

මුලින් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බවට හුවමාරු නොකර, රුපියල් වලින් සෙright වෙළඳ ගිණුම් කෙලින්ම ගෙවීමෙන්, දෙරටටම ගනුදෙනු පිරිවැය අඩු කර ගැනීමට, විදේශ සංචිත මත පීඩනය සමනය කිරීමට සහ පාල්ක් සමුද්‍රධුනිය හරහා ආර්ථික ඒකාබද්ධතාව ගැඹුරු කිරීමට හැකිවනු ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙය වැදගත් වන්නේ ඇයි

ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත් වැදගත් වෙළඳ හවුල්කරුවන් අතර ඉන්දියාව ද වන අතර, 2022 ආර්ථික අර්බුදය අතරතුර ඉන්ධන, ඖෂධ සහ අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ සඳහා බිලියන ගණනක ක්‍රෙඩිට් රේඛා ලබා දෙමින් කොළඹට ජීවන රේඛාවක් දිගු කළ ප්‍රථම රටවල් අතරද ඉන්දියාව විය. දේශීය මුදල් වෙළඳාමට මාරුවීමෙන් එම සම්බන්ධතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කරනු ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකාවට ආනයන බිල්පත් කළමනාකරණය සඳහා වඩා ස්ථාවර රාමුවක් ලැබෙනු ඇත.

ඩොලර් රඳා පැවතීම අඩු කිරීම, ආර්ථික කඩාවැටීමේ උච්චතම අවස්ථාවේ සිය විදේශ සංචිත සම්පූර්ණයෙන් ක්ෂය වූ පසු ඒවා නැවත ගොඩනැගීමට කෙරුම් ලෙස කැප වූ ශ්‍රී ලංකාවේ මහ බැංකුවට සැලකිය යුතු සහනයක් ලබා දිය හැකි බව විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙයි.

පුළුල් කලාපීය ප්‍රවණතාවක්

මෙම පියවර, ඉන්දියාව මෑත වසරවලදී අනෙකුත් රාජ්‍යයන් සමඟ ඇති කරගත් සමාන ගිවිසුම් පිළිබිඹු කරයි. ඉන්දීය රුපියල ජාත්‍යන්තරගත කිරීමට සහ ඩොලරයෙන් කෙරෙන ගෙවීම් මත ගෝලීය රඳා පැවතීම අඩු කිරීමේ පුළුල් ප්‍රයත්නයේ කොටසක් ලෙස, රුසියාව ඇතුළු රටවල් කිහිපයක් සමඟ රුපියල් පදනම් කළ වෙළඳාම ක්‍රියාශීලීව ප්‍රවර්ධනය කිරීමට නව දිල්ලිය කටයුතු කරමින් සිටී.

  • ඇමෙරිකානු ඩොලර් විනිමය අනුපාත උච්චාවචනයන්ට නිරාවරණය අඩු කිරීම
  • දෙපසේම ආනයනකරුවන් සහ අපනයනකරුවන් සඳහා අඩු ගනුදෙනු පිරිවැය
  • කොළඹ සහ නව දිල්ලිය අතර ශක්තිමත් මූල්‍ය සබඳතා
  • ශ්‍රී ලංකාවේ යථා තත්ත්වයට පත්වෙමින් පවතින ආර්ථිකය සඳහා වැඩි මූල්‍ය ස්වෛරීභාවයක්

සාකච්ඡා දිගටම පවතී

යාන්ත්‍රණයේ නිශ්චිත විස්තර — රුපියල් දෙක අතර විනිමය අනුපාත තීරණය කරන්නේ කෙසේද සහ ආරම්භයේදී ගිවිසුම යටතට ගැනෙන භාණ්ඩ කාණ්ඩ මොනවාද යන්න ඇතුළුව — තවමත් අවසන් කරමින් පවතින නමුත්, දෙරටේ නිලධාරීන් රාමුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැප වී ඇති බව ප්‍රකාශ කර ඇත.

IMF වැඩසටහනක් යටතේ ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ දුෂ්කර ගමනේ තවමත් නියැලෙන ශ්‍රී ලංකාවට, ආසන්නතම විශාල අසල්වැසියා සමඟ වඩාත් ළඟ සිට සහ ඔරොත්තු දෙන වෙළඳ ව්‍යුහයන් ගොඩනැගීම ප්‍රායෝගික අවශ්‍යතාවක් මෙන්ම දිගු කාලීන උපායමාර්ගික අභිලාෂයක ප්‍රකාශනයක් ද වේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වහල සූර්ය බලශක්ති එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආධාර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස්, දේශීය සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමාගම සමඟ හාත්පසින් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ…

26 Jun 2026 Discuss
යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි Sinhala

යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් වැසියන්ට ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉහළ…

26 Jun 2026 Discuss