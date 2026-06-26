Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

SJB පක්ෂය හෝරණ ආසන සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
SJB පක්ෂය හෝරණ ආසන සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි

සමගි ජන බලවේගය (SJB) තම පක්ෂයේම හෝරණ ආසන සංවිධායක චරිත් අබේසිංහගේ සාමාජිකත්වය සහ ඔහු දරා සිටි සියලු තනතුරු වහාම අත්හිටුවමින් විනය මාර්ගය ගෙන ඇත.

විපක්ෂ පක්ෂ නායකත්වයේ දෘඪ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරන මෙම පියවර යටතේ, අබේසිංහගෙන් ඔහුගේ සියලු තනතුරු ක්ෂණිකව ඉවත් කර ගෙන ඇත. මෙම අත්හිටුවීම ඔහුගේ සාමාජිකත්ව අයිතිවාසිකම් මෙන්ම හෝරණ ආසනයේ SJB නියෝජිතයකු ලෙස ඔහු දැරූ ඕනෑම නිල තනතුරක් ද ආවරණය කරයි.

මෙම විනය පියවර ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත කරුණු සඳහන් කරමින් පක්ෂය විසින් තවමත් නිල ප්‍රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, ශ්‍රී ලාංකේය දේශපාලන පක්ෂ තුළ එවැනි ක්‍රියාමාර්ග සාමාන්‍යයෙන් ගනු ලබන්නේ පක්ෂ ප්‍රතිපත්තිවලට හෝ නායකත්ව උපදෙස්වලට පටහැනි ලෙස හැසිරීම් සිදු වූ විටදීය.

පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසදායක විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට වෙර දරමින් අභ්‍යන්තර ගතිකතාවයන් හසුරුවාගෙන යන SJB පක්ෂය, අවශ්‍ය අවස්ථාවල දී තම සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට සූදානම් බව මෙම තීරණය ද සනාථ කරයි.

අබේසිංහගේ පක්ෂය තුළ ඇති තත්ත්වය හෝ අත්හිටුවනු ලැබූ සංවිධායකගේ ප්‍රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සිය ජාතික මුදල් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල සහ ඉන්දීය රුපියල — භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වහල සූර්ය බලශක්ති එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආධාර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස්, දේශීය සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමාගම සමඟ හාත්පසින් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ…

26 Jun 2026 Discuss