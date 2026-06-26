SJB පක්ෂය හෝරණ ආසන සංවිධායක චරිත් අබේසිංහට සාමාජිකත්වය අත්හිටුවයි
සමගි ජන බලවේගය (SJB) තම පක්ෂයේම හෝරණ ආසන සංවිධායක චරිත් අබේසිංහගේ සාමාජිකත්වය සහ ඔහු දරා සිටි සියලු තනතුරු වහාම අත්හිටුවමින් විනය මාර්ගය ගෙන ඇත.
විපක්ෂ පක්ෂ නායකත්වයේ දෘඪ ස්ථාවරය පිළිබිඹු කරන මෙම පියවර යටතේ, අබේසිංහගෙන් ඔහුගේ සියලු තනතුරු ක්ෂණිකව ඉවත් කර ගෙන ඇත. මෙම අත්හිටුවීම ඔහුගේ සාමාජිකත්ව අයිතිවාසිකම් මෙන්ම හෝරණ ආසනයේ SJB නියෝජිතයකු ලෙස ඔහු දැරූ ඕනෑම නිල තනතුරක් ද ආවරණය කරයි.
මෙම විනය පියවර ගැනීමට හේතු වූ නිශ්චිත කරුණු සඳහන් කරමින් පක්ෂය විසින් තවමත් නිල ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැති අතර, ශ්රී ලාංකේය දේශපාලන පක්ෂ තුළ එවැනි ක්රියාමාර්ග සාමාන්යයෙන් ගනු ලබන්නේ පක්ෂ ප්රතිපත්තිවලට හෝ නායකත්ව උපදෙස්වලට පටහැනි ලෙස හැසිරීම් සිදු වූ විටදීය.
පාර්ලිමේන්තුවේ විශ්වාසදායක විපක්ෂ බලවේගයක් ලෙස ස්ථාපිත වීමට වෙර දරමින් අභ්යන්තර ගතිකතාවයන් හසුරුවාගෙන යන SJB පක්ෂය, අවශ්ය අවස්ථාවල දී තම සාමාජිකයන්ට එරෙහිව ක්රියාත්මක වීමට සූදානම් බව මෙම තීරණය ද සනාථ කරයි.
අබේසිංහගේ පක්ෂය තුළ ඇති තත්ත්වය හෝ අත්හිටුවනු ලැබූ සංවිධායකගේ ප්රතිචාරය සම්බන්ධ වැඩිදුර තොරතුරු ඉදිරි දිනවල අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.