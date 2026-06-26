හයිතියට ශ්රී ලංකා හමුදා යෙදවීම නතර කරන ලෙස මානව හිමිකම් සංවිධාන බල කරයි
ශ්රී ලංකාවේ හයිති මෙහෙයුම සම්බන්ධයෙන් ජාත්යන්තර පීඩනය තීව්ර වෙයි
ජාත්යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානවල සන්ධානයක් ශ්රී ලංකාවට බල කරමින් ඉල්ලා සිටින්නේ, අතීතයේ විදේශ සාම සාධන මෙහෙයුම්වලදී ශ්රී ලාංකික හමුදා හැසිරීම පිළිබඳ බරපතළ කනස්සල්ල මතු කරමින්, හයිතියට යෙදවීමට සැලසුම් කර ඇති හමුදා බලකාය වහාම අත්හිටුවන ලෙසයි.
මතභේදයේ පසුබිම
සංවිධිත කල්ලි ප්රචණ්ඩත්වය, දේශපාලන අස්ථාවරත්වය සහ ක්ෂය වෙමින් පවතින මානවීය තත්ත්වය සමඟ ශෝකාන්ත ගමනක යෙදෙන කේරිබියන් රටට යෙදවූ විදේශ හමුදාවල හැසිරීම පිළිබඳ ගෝලීය අවධානය උග්ර වී ඇති මධ්යයේ මෙම ඉල්ලීම ඉදිරිපත් වෙයි. ශ්රී ලාංකික හමුදා පුද්ගලයන් මෙම මොහොතේ යෙදවීම අවදානමට ලක් ව සිටින හයිති ජනතාවට සැලකිය යුතු අවදානම් ඇති කරන බව මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීන් තර්ක කරති.
පෙර එක්සත් ජාතීන්ගේ මෙහෙයුම්වලදී ශ්රී ලාංකික සාම සාධකයන් විසින් සිදු කළ බවට කියැවෙන ලිංගික සූරාකෑම් සහ අපයෝජනයන් පිළිබඳ චෝදනා දිගු කලක් තිස්සේ මානව හිමිකම් කණ්ඩායම් විසින් ලේඛනගත කර ඇත. ඒ අතීත කඩ කිරීම් සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාව තවමත් ප්රමාණවත් වගවීමක් ප්රදර්ශනය කර නොමැති බැවින්, නව යෙදවීමක් නොමේරූ සහ ඒ හා සමඟ හානිකර විය හැකි බව විවේචකයෝ තර්ක කරති.
මානව හිමිකම් සංවිධානවල ප්රධාන ඉල්ලීම්
- වගවීමේ යාන්ත්රණ ස්ථාපිත වන තෙක් හයිතියට ශ්රී ලාංකික හමුදා යෙදවීම වහාම අත්හිටුවීම
- එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම්වලදී ශ්රී ලාංකික හමුදාව සම්බන්ධ අතීත වරද චෝදනා සම්පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙනා ලෙස සමාලෝචනය කිරීම
- අපයෝජනයේ වාර්තා ඇති හමුදා පුද්ගලයන් විදේශ මෙහෙයුම්වලින් බැහැර කිරීම සහතික කිරීමට ශක්තිමත් පෙරිත් ක්රියාවලීන් ස්ථාපිත කිරීම
- ශ්රී ලාංකික හමුදා සම්බන්ධ ඕනෑම අනාගත යෙදවීමක් සඳහා ස්වාධීන අධීක්ෂණයක් ලබා දීම
ශ්රී ලංකාවේ සාම සාධන වාර්තාව විමර්ශනයට ලක් වෙයි
ශ්රී ලංකාව ඓතිහාසිකව ලොව පුරා එක්සත් ජාතීන්ගේ සාම සාධන මෙහෙයුම්වලට සැලකිය යුතු දායකත්වයක් ලබා දී ඇත. කෙසේ වෙතත්, 2010 වේදනාකාරී භූමිකම්පාවෙන් පසු හයිතියේ සිදු කළ යෙදවීමෙන් නිරෛ වූ හොඳින් ලේඛනගත වූ සිදුවීම් ඇතුළුව, විදේශයන්හිදී හැසිරීම් කඩ කිරීම් පිළිබඳ නිරන්තර චෝදනාවලට රටේ හමුදාව මුහුණ දී ඇත. ඒ සිදුවීම් ඒ කාලයේ ජාත්යන්තර සමාජයෙන් පුළුල් හෙළා දැකීමට ලක් විය.
අර්ථවත් ප්රතිසංස්කරණ සහ ප්රදර්ශිත වගවීමක් නොමැතිව හමුදාව විදේශ රටවලට යෙදවීම, දැනටමත් අවදානමට ලක් ව සිටින ප්රජාවන්ට අසීමිත හානියක් ගෙනා අතීතයේ අසාර්ථකත්වයන් නැවත සිදු කිරීමේ අවදානමක් ඇති බව මානව හිමිකම් සංවිධාන අවධාරණය කරයි.
හයිතියේ දිනෙන් දිනෙ උග්ර වන අර්බුදය
හයිතිය මේ වන විට මෑත ස්මරණයෙහි ඇති බරපතළම මානවීය අර්බුදයකට මුහුණ දෙයි. සන්නද්ධ කල්ලි රාජධානිය වන පෝට්-ඕ-ප්රැන්ස් හි විශාල ප්රදේශ පාලනය කරන අතර, 2021 දී ජනාධිපති ජොවනෙල් මොයිස් ඝාතනයෙන් පසු වසර ගණනාවක් පුරා ඇති වූ දේශපාලන කැලඹිලි හමුවේ ශ්රේෂ්ඨ පාලනය ප්රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට රජය සෑහෙන තරම් උත්සාහ දරා ඇත. හයිති පොලිසිය රට නැවත පාලනය යටතට ගැනීමට ශ්රේෂ්ඨ ආධාර ලබා දීමට ජාත්යන්තර හමුදාවල් බහුජාතික ආරක්ෂක සහාය මෙහෙයුමක කොටසක් ලෙස ඉල්ලා සිටිනු ලැබ ඇත.
රජය තවමත් නිල ප්රතිචාරයක් ලබා දී නැත
වාර්තා කිරීමේ කාලය වන විට ශ්රී ලංකා රජය මානව හිමිකම් කණ්ඩායම්වල ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් නිල පොදු ප්රතිචාරයක් ලබා දී නොතිබිණ. කොළඹ ආරක්ෂක නිලධාරීන් ඊට පෙර රටේ ජාත්යන්තර සාම සාධනයට ලබා දෙන දායකත්වය ජාතික ගෞරවයේ මූලාශ්රයක් සහ ගෝලී
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.