ජාල කළ ගමන් බලපත්ර පරීක්ෂණයකදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට
ශ්රී ලංකාවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැනට සේවය කරන ජ්යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ජාල කළ ගමන් බලපත්ර සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් හා සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.
මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත්තේ, එම නිලධාරියා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පත්වීමට පෙර, ඔහු කලින් දරන ලද තනතුර හා සම්බන්ධව සිදු කරන ලද යයි කියනු ලබන වරදවල් පදනම් කරගෙන ය.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම
ගමන් ලේඛන වංචනිකව නිකුත් කිරීම හා සම්බන්ධ ජාලයක් සොයා බලමින් සිටි විමර්ශකයන්, එම නිලධාරියා රාජ්ය දෙපාර්තමේන්තුවක කලින් සේවය කළ සමයේදී මෙම වංචා ක්රමයේ ප්රධාන භූමිකාවක් ඉටු කළ බව විශ්වාස කෙරේ.
මෙම නඩුව, ශ්රී ලංකාවේ නිල ලේඛන නිකුත් කිරීමේ ක්රියාවලීන්හි අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්රයත්නයන් මධ්යයේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මෙම ක්රමවේදයන් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත.
මහජන විශ්වාසයට ඇති බලපෑම
රාජ්ය පාලනයේ ඉහළම මට්ටමේ සංවේදී තනතුරු දරන නිලධාරීන් තෝරා ගැනීමේ ක්රියාවලීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්රශ්න මතු කරමින්, සේවයේ නිරත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල නිලධාරියෙකු මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ වීම අවධානයට ලක් ව ඇත.
- එම නිලධාරියා වැඩිදුර විමර්ශනයන් සඳහා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.
- එම පරීක්ෂණය හා සම්බන්ධව තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
- ලේඛන වංචාව අධීක්ෂණය කරන අදාළ නීතිය ක්රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මඟින් මෙම නඩුව හසුරුවනු ලබයි.
ශ්රී ලංකා බලධාරීන් මෑත කාලයේ නිල ලේඛන, විශේෂයෙන් ගමන් බලපත්ර ජාල කිරීම වැළැක්වීම සඳහා දැඩි ක්රියාමාර්ග ගෙන ඇත. මෙවැනි ගමන් බලපත්ර ජාල කිරීම මිනිස් ජාවාරම් හා නීති විරෝධී සංක්රමණ වංචා වැනි පුළුල් අපරාධ ක්රියාකාරකම් හා බොහෝ විට සම්බන්ධ ය.
විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබනවිට නිශ්චිත චෝදනාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.