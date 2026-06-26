Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර පරීක්ෂණයකදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර පරීක්ෂණයකදී ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරියෙකු අත්අඩංගුවට

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දැනට සේවය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකු ජාල කළ ගමන් බලපත්‍ර සම්බන්ධ පරීක්ෂණයක් හා සම්බන්ධව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වී ඇත්තේ, එම නිලධාරියා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයට පත්වීමට පෙර, ඔහු කලින් දරන ලද තනතුර හා සම්බන්ධව සිදු කරන ලද යයි කියනු ලබන වරදවල් පදනම් කරගෙන ය.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම

ගමන් ලේඛන වංචනිකව නිකුත් කිරීම හා සම්බන්ධ ජාලයක් සොයා බලමින් සිටි විමර්ශකයන්, එම නිලධාරියා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවක කලින් සේවය කළ සමයේදී මෙම වංචා ක්‍රමයේ ප්‍රධාන භූමිකාවක් ඉටු කළ බව විශ්වාස කෙරේ.

මෙම නඩුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නිල ලේඛන නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලීන්හි අඛණ්ඩතාව පිළිබඳ වර්ධනය වන කනස්සල්ල ඉස්මතු කරයි. පුළුල් දූෂණ විරෝධී ප්‍රයත්නයන් මධ්‍යයේ පසුගිය වසර කිහිපය තුළ මෙම ක්‍රමවේදයන් දැඩි විමර්ශනයකට ලක් ව ඇත.

මහජන විශ්වාසයට ඇති බලපෑම

රාජ්‍ය පාලනයේ ඉහළම මට්ටමේ සංවේදී තනතුරු දරන නිලධාරීන් තෝරා ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් පිළිබඳ බරපතළ ප්‍රශ්න මතු කරමින්, සේවයේ නිරත ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල නිලධාරියෙකු මෙම සිදුවීමට සම්බන්ධ වීම අවධානයට ලක් ව ඇත.

  • එම නිලධාරියා වැඩිදුර විමර්ශනයන් සඳහා රිමාන්ඩ් භාරයට ගෙන ඇත.
  • එම පරීක්ෂණය හා සම්බන්ධව තවත් අත්අඩංගුවට ගැනීම් සිදු විය හැකි බව බලධාරීන් පෙන්වා දී ඇත.
  • ලේඛන වංචාව අධීක්ෂණය කරන අදාළ නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ආයතන මඟින් මෙම නඩුව හසුරුවනු ලබයි.

ශ්‍රී ලංකා බලධාරීන් මෑත කාලයේ නිල ලේඛන, විශේෂයෙන් ගමන් බලපත්‍ර ජාල කිරීම වැළැක්වීම සඳහා දැඩි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. මෙවැනි ගමන් බලපත්‍ර ජාල කිරීම මිනිස් ජාවාරම් හා නීති විරෝධී සංක්‍රමණ වංචා වැනි පුළුල් අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් හා බොහෝ විට සම්බන්ධ ය.

විමර්ශනය ඉදිරියට ගෙන යනු ලබනවිට නිශ්චිත චෝදනාවන් පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු අනාවරණය වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

මාතලේ සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ නඩුව නැවත විවෘත කරන ලෙස පවුල් අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි Sinhala

මාතලේ සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ නඩුව නැවත විවෘත කරන ලෙස පවුල් අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි

මාතලේ සාමූහික සොහොන් භූමිය හා සම්බන්ධ වින්දිතයන්ගේ පවුල්, රටේ වඩාත්ම කම්පාකාරී හා නිරාකරණය නොවූ නඩුවක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශන නැවත ආරම්භ කරන ලෙස…

26 Jun 2026 Discuss
කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී නාටකාකාර සිදුවීමක් Sinhala

කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී නාටකාකාර සිදුවීමක්

ගුවන් යානය බීජිංහි සුප්‍රසිද්ධ කුළුණට ගැටේ කුඩා ගුවන් යානයක් බීජිං නගරයේ උසම අහස් සීරුවට ගැටී ඇති නාටකාකාර සිදුවීමක් සමස්ත චීනය පුරා කම්පනයක් ඇති කර ජාත්‍යන්තර…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss