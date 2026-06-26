උසස් අධිකරණයේ දිගුකාලීන පුරප්පාඩු සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු විවාදයක් සඳහා විපක්ෂ මන්ත්රීවරු පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කරයි
ශ්රී ලංකාවේ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය තුළ දිගු කලක් පුරා පවතින පුරප්පාඩු පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම සඳහා කල් තැබීමේ විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රීවරු විධිමත් ලෙස යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එමඟින් රටේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණ ආයතනයේ ක්රියාකාරිත්වය සම්බන්ධයෙන් නැවත වරක් කනස්සල්ල මතු වී තිබේ.
විධිමත් යෝජනාව ඉදිරිපත් කෙරේ
අඟහරුවාදා (26) දින ගනු ලැබූ මෙම පියවර, ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීරණාත්මක තනතුරු පිරවීමේදී පවතින ප්රමාදය පිළිගත නොහැකි යැයි විපක්ෂ නීති立法 සාමාජිකයන් අතර වැඩෙමින් ඇති කලකිරීම පිළිබිඹු කරයි. කල් තැබීමේ විවාද යාන්ත්රණය මඟින් මන්ත්රීවරුන්ට සාමාන්ය නීති立法 න්යාය පත්රයෙන් ඔබ්බට ගොස් මහජන වැදගත්කමක් ඇති හදිසි කාරණා සම්පූර්ණ මන්ත්රී සභාව ඉදිරියේ සාකච්ඡාවට ගෙනවිත් ළැබේ.
අධිකරණ ධාරිතාව පිළිබඳ කනස්සල්ල
ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ දිගුකාලීන පුරප්පාඩු නීතිඥ වෘත්තිකයන් සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් අතර පුළුල් කනස්සල්ලක් ඇති කර ඇති අතර, ඔවුහු එම පුරප්පාඩු නිසා සේවය කරන විනිසුරුවන්ට අමතර බරක් පැටවෙන බවත්, නඩු තීන්දු ලබා ගැනීම සඳහා බලා සිටින නඩු කරුවන්ට යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ සැලකිය යුතු ප්රමාද ඇති විය හැකි බවත් අනතුරු අඟවති.
- තම කනස්සල්ලේ බරපතලකම ප්රදර්ශනය කිරීම සඳහා විපක්ෂ මන්ත්රීවරු එකමුතුව යෝජනාවට අත්සන් කළහ
- කල් තැබීමේ විවාදය මඟින් රජය ප්රමාද සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව ඉදිරියේ පිළිතුරු දීමට බල කෙරෙනු ඇත
- ශ්රේෂ්ඨාධිකරණයේ පුරප්පාඩු යුක්තිය ඉෂ්ට කිරීමේ වේගයට කෙලින්ම බලපාන බව නීති නිරීක්ෂකයෝ තර්ක කරති
රජය කෙරෙහි පීඩනය තීව්ර වේ
මෙම කාරණාව පාර්ලිමේන්තු舞台 රඟදළුවට ගෙනෙමින් විපක්ෂය, රජය සහ සම්බන්ධ පත්කිරීමේ අධිකාරීන් කෙරෙහි හිස් තනතුරු සඳහා සුදුසුකම් ලත් අපේක්ෂකයන් නම් කිරීමේ ක්රියාවලිය වේගවත් කිරීම සඳහා සෘජු පීඩනයක් යෙදීමට අපේක්ෂා කරයි. ශ්රී ලංකාවේ ව්යවස්ථාව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවන් පත් කිරීම සඳහා ජනාධිපති සහ ව්යවස්ථාදායක සභාව සම්බන්ධ කරගත් නිශ්චිත ක්රියාවලියක් නියම කරයි.
රටේ ශ්රේෂ්ඨතම අධිකරණයේ දිගුකාලීන පුරප්පාඩු හුදෙක් පරිපාලනමය කාරණාවක් පමණක් නොව — ඒවා කාලෝචිත ලෙස යුක්තිය ලබා ගැනීමට ඇති පුරවැසි අයිතිවාසිකම මෙහෙයෙන්ම ඇනදමයි.
රාජ්ය ආයතන කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය සංවේදී ගැටළුවක් ව පවතින මෙවැනි කාලයක, අධිකරණ පත්කිරීම් හැසිරවීම සම්බන්ධයෙන් රජය කෙරෙහි ඇති සූක්ෂ්ම අධීක්ෂණය තීව්ර කිරීමට විපක්ෂයේ මෙම පියවර ඉඩ ඇති බව දේශපාලන විශ්ලේෂකයෝ පෙන්වා දෙති. ඉදිරි පාර්ලිමේන්තු සැසිවාරයක් සඳහා විවාදය කාලසටහන් කළ යුතු දැයි කථානායකවරයා යෝජනාව සලකා බලා තීරණය කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.