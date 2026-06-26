Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
නාමල් රාජපක්ෂ ජනාධිපතිට කියයි — අත්අඩංගුවට ගැනීම් පිළිබඳ අදහස් දැක්වීම වෙනුවට ජීවන වියදම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ (ශ්‍රීලපොප) පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ, ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක වෙත විවෘත අභියෝගයක් එල්ල කරමින්, මෑතකාලීන අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් මහජනතාව ඉදිරියේ අදහස් දක්වනවා වෙනුවට රට මුහුණ දෙන හදිසි ආර්ථික ගැටලු කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන ලෙස 촉구කර සිටී.

මහජන ප්‍රමුඛතා නොසලකා හරිනවා — නාමල්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා ස්පෂ්ටව පෙන්වා දුන්නේ, සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන් ජනාධිපතිවරයා නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග හෝ ප්‍රකට අත්අඩංගුවට ගැනීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරන ඕනෑම දෙයකට වඩා, ඉහළ ගිය ජීවන වියදම ගැන වඩාත් බැරෑරුම් ලෙස සිතා සිටින බවයි.

නාමල් තර්ක කළේ, ආණ්ඩුව අත්අඩංගුවට ගැනීම් හා නෛතික කටයුතු ඔස්සේ දේශපාලන ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට උනන්දු වන අතරතුර, සාමාන්‍ය පුරවැසියාට කෙදිනක් සිට කෙදිනකට ජීවිකාව හදා ගැනීමටත්, නොනවතින ලෙස ඉහළ යන අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ මිල ගණන් දරාගැනීමටත් සිදුව ඇති බවයි.

රට‍ේ ජනතාව සොයන්නේ කවුරු අත්අඩංගුවට ගත්තාද, ඇයිද යන්න පිළිබඳ ජනාධිපති අදහස් දැක්වීමක් නොවේ. සහල් මිල, එළවළු මිල, ඉන්ධන මිල ගැන කුමක් කෙරේදැයි ඔවුන් දැන ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටිති. ඇත්ත වශයෙන් ඇති වෙන්නෙ ඕනෑ සංවාදය ඒකයි.

ආර්ථික පීඩනය ප්‍රධාන ගැටලුව ලෙස පවතී

ශ්‍රී ලංකාව අඛණ්ඩව අර්බුදයෙන් පසු දුෂ්කර ආර්ථික පරිසරයක් හරහා ගමන් කරන අතර, බොහෝ නිවෙස්වල තවමත් උද්ධමනයේ හා අඩු වූ ගැනුම් ශක්තියේ බරෙහි බිරිය දැනෙමින් පවතී. නාමල් ඇතුළු වත්මන් රජයේ විවේචකයන් තර්ක කරන්නේ, රජයේ මහජන පණිවිඩ දිවයිනේ සෑම දිශාවකම පුරවැසියන් මුහුණ දෙන සැබෑ දුෂ්කරතාවලින් බැහැරව ගොස් ඇති බවයි.

  • අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල ඉහළ යන මිල ගණන් බොහෝ පවුල්වලට දෛනික බරක් ව පවතී
  • ඉන්ධන වියදම ප්‍රවාහනය හා ජීවිකාවට දිගින් දිගටම බලපෑම් කරයි
  • ශ්‍රී ලාංකිකයන් රාශියකට 2022 ආර්ථික අර්බුදයෙන් සම්පූර්ණයෙන් නැගී සිටීමට තවමත් නොහැකිව ඇත

විපක්ෂය සිය විවේචනය තීව්‍ර කරයි

දැන් විපක්ෂ ස්ථානයක සිටින ශ්‍රීලපොප, ආර්ථික කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් දිසානායක ප්‍රමුඛ රජය අභියෝගයට ලක් කිරීමේදී ක්‍රමයෙන් 声 නඟා කතා කරමින් සිටී. නාමල්ගේ නවතම ප්‍රකාශ, සාමාන්‍ය ඡන්දදායකයන් සිත් ඇදගන්නා ජීවනෝපාය ගැටලු මත රජය වගකීම් සහිතව තබා ගැනීමේ පළල් විපක්ෂ උපාය මාර්ගයක් පිළිබිඹු කරයි.

දේශපාලන විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ, ජීවන වියදම ගැන සැලකිල්ල ආර්ථික අර්බුදයෙන් පසු ශ්‍රී ලාංකික ඡන්දදායකයන්ගේ ප්‍රමුඛ ගැටලු අතරට නිරන්තරයෙන් ම ඇතුළත් වී ඇති නිසා, ඉදිරි මාසවලදී ද විපක්ෂ නියෝජිතයන් රජය කෙරෙහි මෙම ආධිපත්‍යය දිගට ම ද—රා ගනු ඇති බවයි.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට Sinhala

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් භාවිතයෙන් ගමන් කිරීමට තැත් කළ ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරු ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට

ව්‍යාජ කැනේඩියානු ගමන් බලපත්‍රයක් සතුව තිබීම හේතුවෙන් ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙකු බෙංගලූරුහි කෙම්පෙගෞඩ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇතැයි ඉන්දීය…

26 Jun 2026 Discuss
ඊස්ටර් ඉරිදා දෝෂාරෝපණ ක්‍රීඩාව: ඇමැතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ පිළිතුරුවලට වඩා ප්‍රශ්න මතු කරයි Sinhala

ඊස්ටර් ඉරිදා දෝෂාරෝපණ ක්‍රීඩාව: ඇමැතිවරුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු ප්‍රකාශ පිළිතුරුවලට වඩා ප්‍රශ්න මතු කරයි

තහවුරු නොවූ චෝදනා පාර්ලිමේන්තුවේ මධ්‍යස්ථානයට 2019 අප්‍රේල් මාසයේ සිදු වූ ඊස්ටර් ඉරිදා ප්‍රහාරයන් ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන වේදිකාව කෙළඹවීම අඛණ්ඩව සිදු වන අතර,…

26 Jun 2026 Discuss
අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින් Sinhala

අනුරාධපුරයේ යටත්විජිත හඬ: ආර්. ඩබ්ලිව්. අයිවර්ස් සහ ඔහුගේ පුරාණ නගර ගීතය සිහිපත් කරමින්

ශ්‍රී ලංකාවේ පූජනීය හදවතේ සිය මුද්‍රාව තැබූ බ්‍රිතාන්‍ය පරිපාලකයෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ යටත්විජිත අතීතයේ අඩු ප්‍රසිද්ධ සාහිත්‍යමය නිධන් අතර, 1893 දශකය පමණ සම්භවය වූ…

26 Jun 2026 Discuss