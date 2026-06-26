Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි

මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ තලල්ල ප්‍රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම් තත්ත්වයේ පසු වේ.

දරුණු ගැටීමකට ලක් වූ බස් රථ දෙකක්

ගාල්ලේ සිට අම්පාර බලා ගමන් කළ බස් රථයක් සහ තංගල්ලේ සිට මාතර බලා ගමන් කළ බස් රථයක් අතර මෙම අනතුර සිදු විය. වාහන දෙක තලල්ල මාර්ගයේදී හමුවෙන් ගැටීමෙන් බස් රථ දෙකෙහිම ගමන් කළ මගීන් මහා පිරිසකට හානි සිදු විය.

තුවාලකරුවන් ආසන්න රෝහල් වෙත ගෙනයාම

හදිසි ගිලන් රථ සේවා ඉක්මනින් ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, හදිසි ප්‍රතිකාර සඳහා තුවාලකරුවන් ප්‍රදේශයේ වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන දෙකකට ගෙනයන ලදී.

  • මාතර මහ රෝහල
  • බත්තේගම දිස්ත්‍රික් රෝහල

රෝහල් දෙකෙහිම වෛද්‍ය කාර්ය මණ්ඩල දැනට ආපදාවට ලක් වූවන්ට ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින් සිටින අතර, ගැටීමෙන් ඇතිවූ තුවාල හේතුවෙන් සංඛ්‍යාවක් දෙනෙකු අවදානම් තත්ත්වයේ සිටින බව වාර්තා වේ.

අධිකාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනයක

ගැටීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර, සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්‍රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළාසන්න මාර්ගවල මෙවැනි හමුවෙන් ගැටීම් නිරන්තරයෙන් සිදු වීම, කාර්යබහුල අන්තර් පළාත් මාර්ගවල මාර්ග ආරක්ෂාව සහ රියදුරු හැසිරීම පිළිබඳ දිගු කලක සිටම කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.

තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී සහ තුවාලකරුවන්ගේ වෛද්‍ය ඇගයීම් සම්පූර්ණ වෙද්දී, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි

ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss
ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි Sinhala

ADB විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති미래ය ශක්තිමත් කිරීමට ඩොලර් මිලියන 57.4ක ණයක් අනුමත කරයි

පුනර්ජනනීය ශක්ති අංශයට විශාල මූල්‍ය ආධාරයක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) විසින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞරශක්ති ධාරිතාව පුළුල් කිරීමේ ඉලක්කාකාරී වැඩසටහනට සහාය වීම සඳහා…

26 Jun 2026 Discuss
කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ Sinhala

කුප්‍රකට අපරාධ ගිනිකඩ 'මාටියා' ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කෙරේ

'මාටියා' යන අන්වර්ථ නාමයෙන් හැඳින්වෙන, අපරාධ ජාලයන් සමඟ සම්බන්ධ භයානක වෙඩි තබන්නෙකු ලෙස සැලකෙන සැකකරුවෙකු ශ්‍රී ලංකාවට පිටුවහල් කර ඇති බව බලධාරීන් තහවුරු කර…

26 Jun 2026 Discuss