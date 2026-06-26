තලල්ල බස් දෙකක් දරුණු ලෙස ගැටී 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබයි
මෙදින උදෑසන මාතර දිස්ත්රික්කයේ තලල්ල ප්රදේශයේදී මගී බස් රථ දෙකක් දරුණු ලෙස හමුවෙන් ගැටීමෙන් 40කට අධික පිරිසක් තුවාල ලබා ඇති අතර, ඒ අතරින් සමහරු අවදානම් තත්ත්වයේ පසු වේ.
දරුණු ගැටීමකට ලක් වූ බස් රථ දෙකක්
ගාල්ලේ සිට අම්පාර බලා ගමන් කළ බස් රථයක් සහ තංගල්ලේ සිට මාතර බලා ගමන් කළ බස් රථයක් අතර මෙම අනතුර සිදු විය. වාහන දෙක තලල්ල මාර්ගයේදී හමුවෙන් ගැටීමෙන් බස් රථ දෙකෙහිම ගමන් කළ මගීන් මහා පිරිසකට හානි සිදු විය.
තුවාලකරුවන් ආසන්න රෝහල් වෙත ගෙනයාම
හදිසි ගිලන් රථ සේවා ඉක්මනින් ස්ථානයට ළඟා වූ අතර, හදිසි ප්රතිකාර සඳහා තුවාලකරුවන් ප්රදේශයේ වෛද්ය මධ්යස්ථාන දෙකකට ගෙනයන ලදී.
- මාතර මහ රෝහල
- බත්තේගම දිස්ත්රික් රෝහල
රෝහල් දෙකෙහිම වෛද්ය කාර්ය මණ්ඩල දැනට ආපදාවට ලක් වූවන්ට ප්රතිකාර ලබා දෙමින් සිටින අතර, ගැටීමෙන් ඇතිවූ තුවාල හේතුවෙන් සංඛ්යාවක් දෙනෙකු අවදානම් තත්ත්වයේ සිටින බව වාර්තා වේ.
අධිකාරීන් සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශනයක
ගැටීමට හේතු වූ නිශ්චිත තත්ත්වයන් තවමත් නිල වශයෙන් තහවුරු කර නොමැති අතර, සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විධිමත් විමර්ශනයක් ආරම්භ කිරීමට බලධාරීන් කටයුතු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ශ්රී ලංකාවේ දකුණු වෙරළාසන්න මාර්ගවල මෙවැනි හමුවෙන් ගැටීම් නිරන්තරයෙන් සිදු වීම, කාර්යබහුල අන්තර් පළාත් මාර්ගවල මාර්ග ආරක්ෂාව සහ රියදුරු හැසිරීම පිළිබඳ දිගු කලක සිටම කනස්සල්ල ඇති කර ඇත.
තත්ත්වය වර්ධනය වෙද්දී සහ තුවාලකරුවන්ගේ වෛද්ය ඇගයීම් සම්පූර්ණ වෙද්දී, තවදුරටත් යාවත්කාලීන තොරතුරු ලැබීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.