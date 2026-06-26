මාතලේ සාමූහික සොහොන් පිළිබඳ නඩුව නැවත විවෘත කරන ලෙස පවුල් අධිකරණයෙන් ඉල්ලයි
මාතලේ සාමූහික සොහොන් භූමිය හා සම්බන්ධ වින්දිතයන්ගේ පවුල්, රටේ වඩාත්ම කම්පාකාරී හා නිරාකරණය නොවූ නඩුවක් ලෙස සැලකෙන මෙම සිද්ධිය පිළිබඳ විමර්ශන නැවත ආරම්භ කරන ලෙස ශ්රී ලංකා අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටිති. වසර ගණනාවක් තිස්සේ යුක්තිය සඳහා බලා සිටින ඔවුන්, බලධාරීන් කෙරෙහි නැවත වරක් තීව්ර බලපෑමක් එල්ල කර ඇත.
වැළලුණු, එහෙත් අමතක නොවූ නඩුවක්
2012 වර්ෂයේදී ශ්රී ලංකාවේ මධ්යම පළාතේ මාතලේ නගරයේ රෝහලක් භූමිය තුළ ඉදිකිරීම් කටයුත්තක් සිදු කරන අතරතුර සොයාගත් මාතලේ සාමූහික සොහොන් භූමියෙන් සැලකිය යුතු පිරිසකගේ අස්ථි කොටස් එළිවිය. මෙම සොයාගැනීම රට පුරා දැඩි කම්පනයක් ඇති කරමින්, වින්දිතයන් කවුරුන්දැයි සහ ඔවුන් මිය ගියේ කවදා හා කෙසේදැයි යන හදිසි ප්රශ්න මතු කළේය.
එකල විමර්ශකයන් හා වෛද්ය විද්යාත්මක විශේෂඥයන් යෝජනා කළේ, මෙම අවශේෂ ශ්රී ලංකාවේ ගැටලු සහගත ඉතිහාසයේ දේශපාලන හිංසනයේ කාල පරිච්ඡේදයකට, විශේෂයෙන් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නැගිටීම කෲරෙලසේ මර්දනය කරන ලද 1980 ගණන්වල අග භාගයට සම්බන්ධ විය හැකි බවයි. එහෙත් නිශ්චිත නිගමනයකින් තොරව නඩුව ගතිකත්වය නැතිව පැවැතීම, වින්දිතයන්ගේ පවුල් පැහැදිලි පිළිතුරු සඳහා දැඩිව ආශා කරන තත්ත්වයකට ඔවුන් පත් කළේය.
කිසිවිටකත් ඇද හරින්නට සූදානම් නැති පවුල්
වින්දිතයන් අතර සිටි බව විශ්වාස කෙරෙන පුද්ගලයන්ගේ ඥාතීහු, පූර්ණ හා විනිවිද පෙනෙන විමර්ශනයක් ඉල්ලා ගෙන නීතිමය මාර්ගයන් ඔස්සේ දිගින් දිගටම සටන් වදිති. ඔවුන්ගේ නවතම අධිකරණ පෙත්සමෙන් ප්රතිබිම්බ වන්නේ, අනුප්රාප්තික ආණ්ඩු රාශියක් අවශේෂ හඳුනා ගැනීමට හෝ මරණ සඳහා වගකිව යුතු අය වගවීමට භාජනය කිරීමට ඵලදායී පියවරක් ගෙන නොමැති බවට ඔවුන් තුළ ඇති වූ ක්රෝධය සහ නිරාශාවයි.
නිසි ජාන විද්යාත්මක පරීක්ෂණ ඇතුළු ප්රමාණවත් අධිකරණ අධීක්ෂණය යටතේ උසස් DNA පරීක්ෂා කිසිවිටකත් නිශ්චිතව සිදු නොකළ බවත්, යුක්තිය ඉටු නොකරම නඩුව ඵලදායී ලෙස රාක්කගත කළ බවත් පවුල් පෙන්වා දෙති.
වින්දිතයන් හඳුනා ගැනීමට සුදුස්සන්ය, ඔවුන්ගේ පවුල්වලට සත්යය දැනගැනීමට හිමිකමක් ඇත — එය කෙතරම් කලක් ගතවුවත්, හෝ බලයේ සිටින්නන්ට එම සත්යය කෙතරම් අපහසුතාවක් ගෙන දුන්නත්.
සංක්රාන්තිකාලීන යුක්තිය සඳහා ඇති පුළුල් ඇඟවුම්
මාතලේ නඩුව නැවත විවෘත කිරීමේ ප්රයත්නය මතුවන්නේ, ශ්රී ලංකාව තම මානව හිමිකම් වාර්තාව හා සංක්රාන්තිකාලීන යුක්තිය සඳහා කැපවීම හේතුවෙන් ජාත්යන්තර විමර්ශනයට ලක්ව ඇති කාල පරිච්ඡේදයකය. රටේ ආයතන, විශේෂයෙන් රාජ්ය ආරක්ෂක හමුදා සම්බන්ධ අතීත කෲරකම්වලට ඵලදායී ලෙස මුහුණ දීමට මන්දගාමී වී ඇති බව විවේචකයන් දිගු කලක් තිස්සේ තර්ක කරයි.
මානව හිමිකම් ක්රියාකාරීහු පවුල්වල ඉල්ලීම්වලට සහාය දක්වමින්, මාතලේ සොහොන් භූමිය ශ්රී ලංකාව ආයතනික නිහඬතාවට වඩා සැබෑ වගවීමකින් ඉතිහාසයේ අඳුරු පරිච්ඡේද සමඟ ගනුදෙනු කිරීමට කෙතරම් කැමැත්තක් දක්වනවාද යන්නේ තීරණාත්මක කඩඉමක් නියෝජනය කරන බව සඳහන් කරති.
පවුල් ඉල්ලා සිටින්නේ කුමක්ද
- මාතලේ සාමූහික සොහොන් භූමිය පිළිබඳ විමර්ශනය නැවත ආරම්භ කිරීමට නිල අධිකරණ නියෝගයක්
- අවශේෂවල DNA හඳුනාගැනීම ඇතුළු ස්වාධීන හා විශ්වාසදායක වෛද්ය විද්යාත්මක පරීක්ෂාවක්
- කార්යපටිපාටිය හා සොයාගැනීම් සම්බන්ධ සම්පූර්ණ විනිවිදභාවයක්
- මරණ සඳහා වගකිව යුතු බව තහවුරු වන අය කෙරෙහි වගවීම ඉල්ලා සිටීම
පෙත්සම අධිකරණ ක්රමය ඔස්සේ ගමන් කරන මෙම මොහොතේ, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ ආයතන සත්යය හා සංහිඳියාව කරා තීරණාත්මක පියවරක් ගනීද, නැතහොත් යුක්තිය ඉටු කිරීමේ තවත් අවස්ථාවක් අතපසු කරනු ඇත්ද යන්න පිළිබ
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.