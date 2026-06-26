ඉන්දීය ඖෂධ දැවැන්තයා Zydus සහ Sunshine Healthcare ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ඉදිකිරීමට එකඟ වෙයි
ඉන්දීය ඖෂධ නිෂ්පාදන සමාගමක් වන Zydus සහ දේශීය සමාගමක් වන Sunshine Healthcare, ශ්රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන පහසුකමක් ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට නිවේදනය කිරීමත් සමඟ, ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ නිෂ්පාදන අංශයට සැලකිය යුතු ශක්තියක් ලැබීමට නියමිතය.
දේශීය ඖෂධ ධාරිතාවට සිදුවන විශාල ආයෝජනයක්
මෙම හවුල්කාරිත්වය තුළින් ඉන්දියාවේ ප්රමුඛතම ඖෂධ සමාගම්වලින් එකක් සහ ශ්රී ලංකාවේ ස්ථාපිත සෞඛ්ය සේවා සමූහයක් එක්ව කටයුතු කිරීමට නියමිත අතර, මෙය රටේ ආර්ථික ප්රකෘතිය සහ කලාපීය නිෂ්පාදන මධ්යස්ථානයක් ලෙසින් ශ්රී ලංකාව සතු විභවය පිළිබඳ ආයෝජකයන්ගේ ක්රමයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින විශ්වාසය පිළිබිඹු කරයි.
යෝජිත පහසුකම, මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ සෞඛ්ය සේවා හා කාර්මික අංශවලට ලැබෙන සැලකිය යුතු විදේශ සම්බන්ධිත ආයෝජනයන්ගෙන් එකක් නියෝජනය කරන අතර, ඩොලර් මිලියන 20ක මෙම කැපවීම තුළින් දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන ධාරිතාව ශක්තිමත් කිරීමටත්, ආනයනික ඖෂධ මත රටේ යැපීම අඩු කිරීමටත් අපේක්ෂා කෙරේ.
ඒකාබද්ධ ව්යාපාරයෙන් ශ්රී ලංකාවට අදහස් වන්නේ කුමක්ද?
දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් ස්ථාපිත කිරීම, ඓතිහාසිකව ආනයනික ඖෂධ නිෂ්පාදන මත දැඩි ලෙස රඳා පැවතී ඇති ශ්රී ලංකාවට පුළුල් ප්රතිඵල ගෙන දෙනු ඇත. අපේක්ෂිත ප්රධාන වාසි අතරට ඇතුළත් වන්නේ:
- ඖෂධ ආනයනය මත යැපීම අඩු කිරීම, විදේශ විනිමය සංචිත මත පැවතෙන පීඩනය සැහැල්ලු කිරීම
- දේශීය සෞඛ්ය සේවා හා නිෂ්පාදන කර්මාන්ත තුළ දක්ෂ රැකියා අවස්ථා සැලසීම
- ශ්රී ලාංකික පාරිභෝගිකයන්ට අත්යවශ්ය ඖෂධ වඩාත් පහසුවෙන් ලබාගත හැකි වීම සහ ඒවායේ මිල අඩු වීමේ හැකියාව
- සෞඛ්ය සේවා සම්බන්ධ විදේශ සෘජු ආයෝජනය සඳහා ශක්ය ගමනාන්තයක් ලෙස ශ්රී ලංකාවේ තත්ත්වය ශක්තිමත් කිරීම
Zydus සහ Sunshine Healthcare: හවුල්කරුවන්
ඉන්දියාවේ අහමදාබාද් නගරයේ මූලස්ථානය පිහිටි Zydus, ජනක ඖෂධ, ජෛව සමාන ඖෂධ සහ පාරිභෝගික සෞඛ්ය නිෂ්පාදන ඇතුළු පුළුල් නිෂ්පාදන සමූහයක් සහිත, ලෝකපතළ පිළිගැනීමක් ඇති ඖෂධ සංකලනයකි. සමාගම බහු වෙළඳපොළ හරහා ස්ථාපිත ජාත්යන්තර පැවැත්මක් සතු වෙයි.
Sunshine Healthcare, ශ්රී ලංකාවේ ඖෂධ බෙදාහැරීම් සහ සෞඛ්ය සේවා අංශයේ ප්රමුඛ ක්රීඩකයන් අතර ගණනය වන අතර, මෙම සහයෝගිතාව ගෝලීය ප්රවීණතාව දේශීය වෙළඳපොළ දැනුම හා යටිතල පහසුකම් සමඟ ශ්රේණිගතව සම්බන්ධ කිරීමක් බවට පත් වෙයි.
පුළුල් ආර්ථික පසුබිම
2022 වර්ෂයේ දරුණු මූල්ය අර්බුදයෙන් අනතුරුව ශ්රී ලංකාව ආර්ථික ස්ථාවරීකරණ ප්රයත්නයන් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින පසුබිමක මෙම නිවේදනය සිදු වෙයි. ඖෂධ වැනි ඉහළ අගයකින් යුත් අංශවලට විශේෂයෙන් විදේශ සෘජු ආයෝජනය誘් රගෙනඒම, ආර්ථික ගතිය යළි ගොඩනඟා ගැනීමට හා කාර්මික පදනම විවිධාංගීකරණය කිරීමට කටයුතු කරන රජයේ ප්රකාශිත ප්රමුඛතාවක් බවට පත්ව ඇත.
සැලසුම් කළ පරිදි ක්රියාත්මක වුවහොත්, Zydus-Sunshine Healthcare පහසුකම, දේශීය අවශ්යතා සපුරාලීමටත් ඉදිරිදී කලාපීය අපනයන වෙළඳපොළවලට සේවය කිරීමේ හැකියාවත් සහිත, විශ්වාසදායක දේශීය ඖෂධ නිෂ්පාදන කර්මාන්තයක් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්රී ලංකාවේ අභිලාෂයන් දෙසට අර්ථවත් පියවරක් ලෙස සලකුණු කරනු ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.