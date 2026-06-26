ධනංජය ද සිල්වාගේ අදිතේජස් සියය ගොළුබෙල්ලන් දිනයේ ශ්රී ලංකාවට ජීවය ලබා දෙයි
පළමු ටෙස්ට් තරගයේ මුල් දිනයේදී ශ්රී ලංකාව හුරුපුරුදු අවදානමකට ලක් වූ නමුත්, නායක ධනංජය ද සිල්වාගේ අපූරු සතකයක් සත්යවශයෙන්ම අවශ්ය ප්රත්යාශාව ලබා දෙමින් ගෙවුණු දිනය කිරීටාගාරය ජය ගත් ආත්ම ගෞරවය සහ තරඟකාරී ජවය බොහෝ දුරට ආරක්ෂා කර ගනිමින් නිමා කිරීමට සත්කාරක පිළට හැකි විය.
වඩාත්ම වැදගත් මොහොතේ නායකයෙකුගේ ඉනිමක්
ශ්රී ලංකාව අරගලයට ලක් වෙද්දී සහ වික්කට් අපහසු වාරයන්හිදී ඇද වැටෙද්දී, නැව සාමකාමී ලෙස ගෙනයාමේ සහ ක්රිකට් ලෝකයට ස්වකීය නොනැසිය හැකි පන්තිය සිහිගන්වාමේ කාර්යය ද සිල්වාට පැවරී. දකුණු අතින් පිළිවෙළ, අධිකාරය සහ තාක්ෂණික විශිෂ්ටත්වයෙන් පිරිපුන් ඉනිමක් ලෙස ඔහු දිදුලන සතකයක් ලබා ගනිමින් ආපදාජනක දිනයක් ඉදිරි දිනවල සඳහා ප්රයෝජනවත් පදනමක් බවට පෙරළා දැමීය.
ද සිල්වාගේ ඉනිම ශ්රී ලංකා ක්රිකට් රසිකයන් ස්වකීය නායකයාගෙන් අපේක්ෂා කරන ජාතියේ නායකත්ව දක්ෂතාවයේ හරියටම නිදර්ශනයක් විය. ඔහු කොන්දේසි බුද්ධිමත්ව කියවමින් ප්රහාරයට ලක් කළ යුතු මොහොත් නිවැරදිව හඳුනා ගෙන, ත්යාගශීලිත්වය අවශ්ය මොහොතවල ශිෂ්ඨාචාරත්වයෙන් ගත් ඉනිමක් ශ්රී ලංකාව වෙනුවෙන් ක්රීඩා කළේය.
ශ්රී ලංකාවේ හුරුපුරුදු පිත්තාකරණ අස්ථාවරත්වය නැවත ප්රදර්ශනයට
ද සිල්වා ක්රීඩා ක්ෂේත්රයේ පාලනය අත්කර ගැනීමට පෙර, ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ පිළ මෑත කාලයේ කණ්ඩායමට කරදරකාරී ලෙස ගොදුරු වූ අස්ථාවරත්වය නැවත ප්රදර්ශිත කළේය. කිසිදු වැදගත් දායකත්වයක් නොකර පිතිකරුවන් ඉවත් ව ගිය අතර, ඒ නිසා මැදිලිය මත සහ අවසානයේ ඉනිම රැකගැනීම ද සිල්වා මත ඇතිවූ බලවත් පීඩනය ඉමහත් විය.
- ශ්රී ලංකාවේ ඉහළ පිළ ශක්තිමත් පදනමක් සෑදීමට අපොහොසත් විය
- ඉනිමේ මුල් අවස්ථාවේදී නිතිපතා වික්කට් ඇද වැටුණි
- ද සිල්වා මැදිලියෙන් ගලවා ගැනීමේ කාර්යභාරයකට යොමු කෙරුණි
- ඔහුගේ සතකය දෙවන දිනයට ශ්රී ලංකාවේ ඉදිරිදර්ශනය නැවත ජීවමත් කළේය
ගොඩ නැගීමට පදනමක්
මුල් දුෂ්කරතා තිබියේදී වුවද, ද සිල්වාගේ සතකය හේතුවෙන් ශ්රී ලංකාව දෙවන දිනයේ ආරම්භය වෙද්දී ඒ නුරුස්නා මැද සැසිවාර අතරතුරදී සිතූවාට වඩා බොහෝ ශක්තිමත් තත්ත්වයක දිනය නිමා කළේය. ඒ ඉනිම කණ්ඩායමට ක්රීඩා කළ හැකි ස්ථිරසාර ස්කෝරයක් ලබා දෙමින් කෙනෙකුට කිව හැකි ලෙස වඩාත් වැදගත් ලෙස, නැවුම් විශ්වාසයක් සහ ජවයක් ද ලබා දුන්නේය.
ධනංජය ද සිල්වාගේ සතකය හුදෙක් පෞද්ගලික සන්ධිස්ථානයක් පමණක් නොවීය — තරගය ඔවුන්ගේ මුළ ඉක්මවා ඉදිරියට ගොස් ඇතැයි සිතූ දිනයක ශ්රී ලංකාව තරගයේ ශක්තිමත්ව රඳවා ගත් නිර්ණායක මොහොතක් ද විය.
දැන් සියලු ඇස් යොමු වන්නේ දෙවන දිනය කෙරෙහිය. ශ්රී ලංකාව ද සිල්වාගේ වීරත්වය මත තවදුරටත් ගොඩ නැගී ප්රතිවාදීන් මත සැබෑ පීඩනයක් ගෙන ආ හැකි ස්ථිරසාර ස්කෝරයක් ලබා ගැනීම ඉලක්ක කරා ගෙනයාමට බලා සිටී. දිවයිනේ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සහයකයන් සඳහා, නායකයාගේ දිදුලන ඉනිම ක්රීඩාව නැවත ඇරඹෙන විට ප්රත්යාශාවෙන් රූපවාහිනිය ළඟ රැඳෙන්නට ඔවුනට හේතු ලබා දී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.