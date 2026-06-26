Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් වැසියන්ට ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉහළ මට්ටමේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමක් පවත්වන ලද බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේය.

උතුරු පළාතේ ඉඩම් ප්‍රතිස්ථාපන උත්සාහයන්හි වත්මන් තත්ත්වය තක්සේරු කිරීම සඳහා මෙම රැස්වීම කැඳවනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දශක ගණනාවක් පුරා ක්‍රියාත්මක වූ සිවිල් යුද්ධය හේතුවෙන් අවතැන් වූ ප්‍රදේශයේ ප්‍රජාවන් සඳහා මෙය සංවේදී හා දීර්ඝකාලීන ප්‍රශ්නයක් ව පවතී.

දීර්ඝ කලක් බලාසිටි ක්‍රියාවලියක් විමර්ශනයට ලක්වේ

උතුරේ නීත්‍යානුකූල සිවිල් හිමිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීම, යුද්ධයෙන් පසු සංහිඳියා ප්‍රයත්නයන්හි කේන්ද්‍රීය ප්‍රශ්නයක් ව පවතී. යාපනය හා ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවල බොහෝ පවුල් සංඝර්ෂය කාලයේ ඔවුන්ගේ නිවාස හැර දමා යෑමට බල කෙරුණු අතර, විශාල ඉඩම් ප්‍රමාණයක් ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා පසුව හමුදා භාරයේ රඳවා ගනු ලැබීය.

ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලිය ක්‍රමවත් හා වගවිය හැකි ආකාරයෙන් ඉදිරියට ගෙන යෑම සහතික කරමින්, එය නිරීක්ෂණය කිරීමට හා ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඇති අඛණ්ඩ අමාත්‍ය මට්ටමේ කැපවීමේ ලකුණක් ලෙස සමාලෝචන රැස්වීම සංඥා කළේය.

උතුරු ප්‍රජාවන් සඳහා වන වැදගත්කම

යාපනය අර්ධද්වීපයේ දහස් ගණන් පවුල් සඳහා ඔවුන්ගේ ඉඩම් ආපසු ලබාගැනීම නීතිමය හෝ පරිපාලනමය කාරණාවකට ඔබ්බෙන් වූ දෙයකි. වසර ගණනාවක අවතැන්වීමෙන් පසු ඔවුන්ගේ ජීවනෝපාය, සංස්කෘතික අනන්‍යතාව හා ගෞරවය සමඟ එය ගැඹුරු ලෙස බැඳී ඇත.

උතුරේ උපදේශන කණ්ඩායම් හා ප්‍රජා නියෝජිතයන් දීර්ඝ කලක් තිස්සේ ඉඩම් නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ වැඩි විනිවිදභාවයක් හා හදිසි භාවයක් ඉල්ලා සිටිමින්, බලපෑමට ලක් වූ සිවිල් වැසියන්ගේ අවශ්‍යතාවලට ප්‍රමුඛතාව දෙන ලෙස බලධාරීන්ට බල කර ඇත.

සමාලෝචනයේ ප්‍රතිඵල හා ප්‍රතිස්ථාපන ක්‍රියාවලියේ මීළඟ පියවර සම්බන්ධයෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නුදුරු කාලයේදී වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු ලබාදීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සිය ජාතික මුදල් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල සහ ඉන්දීය රුපියල — භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වහල සූර්ය බලශක්ති එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආධාර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස්, දේශීය සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමාගම සමඟ හාත්පසින් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ…

26 Jun 2026 Discuss