Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

පොසොන් නිවාඩු කාලය තුළ විශාල වහළ සූර්ය බල පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලයෙන් විසන්ධි කරන ලෙස CEB ඉල්ලීමක් කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
පොසොන් නිවාඩු කාලය තුළ විශාල වහළ සූර්ය බල පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලයෙන් විසන්ධි කරන ලෙස CEB ඉල්ලීමක් කරයි

කිලෝවොට් 300 හෝ ඊට වැඩි ධාරිතාවයකින් යුත් වහළ සූර්ය බල පද්ධතිවල හිමිකරුවන්ට, පොසොන් උත්සව කාලය තුළ සිය පද්ධති ජාතික විදුලි ජාලයෙන් විසන්ධි කරන ලෙස ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) ඉල්ලීමක් කර සිටී.

ප්‍රධාන රජයේ හා ආගමික නිවාඩු දිනවල කාර්මික හා වාණිජ විදුලි පරිභෝජනය තියුණු ලෙස පහළ යෑමත් සමඟ, පොසොන් පොහොය නිවාඩු කාලය තුළ ද විදුලි ඉල්ලුම සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි විදුලිබල අධිකාරීන් අපේක්ෂා කරන බැවින් මෙම ඉල්ලීම සිදු කර ඇත.

විසන්ධි කිරීම අවශ්‍ය වන්නේ ඇයි

ජාතික විදුලි ඉල්ලුම අඩු වන කාල පරිච්ඡේදවල දී, විශාල පරිමාණ වහළ සූර්ය බල පද්ධතිවලින් ජාලයට සපයනු ලබන අතිරික්ත විදුලිය සම්ප්‍රේෂණ ජාලය තුළ තාක්ෂණික අස්ථාවරත්වයක් ඇති කළ හැකිය. ජාල සංඛ්‍යාතය පවත්වා ගනිමින් ආරක්ෂිත හා විශ්වාසනීය ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා, විශාල පෞද්ගලික පද්ධතිවලින් ජාලයට සපයන සූර්ය ශක්ති ප්‍රමාණය පාලනය කිරීම අවශ්‍ය බව CEB තීරණය කර ඇත.

කුඩා ගෘහස්ථ සූර්ය පැනල් ගැටළුවක් ඇති කිරීමට ඉඩ නැති නමුත්, කිලෝවොට් 300 හෝ ඊට වැඩි ධාරිතාවයේ පද්ධති සැලකිය යුතු විදුලි ප්‍රමාණයක් ජාලයට සපයන බැවින්, මෙම උපදේශනය විශේෂයෙන් ඒ සඳහාම යොමු කර ඇත.

වර්ධනය වන සූර්ය ශක්ති ක්ෂේත්‍රය

ඉහළ යන විදුලි ගාස්තු සහ පුනර්ජනනීය ශක්තිය ප්‍රවර්ධනය කරන රජයේ දිරිගැන්වීම් හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව මෑත වසරවල දී වහළ සූර්ය බල අලෙවිය ඉක්මන් ලෙස වර්ධනය වනු දක්නට ලැබේ. විශාල වාණිජ හා කාර්මික වහළ සූර්ය බල ස්ථාපනයන් රට පුරා ක්‍රමයෙන් සාමාන්‍ය දසුනක් බවට පත්ව ඇත.

කෙසේ වෙතත්, මෙම වර්ධනය ජාල කළමනාකරණ අභියෝග ද ඉදිරිපත් කරයි. විශේෂයෙන් නිවාඩු දිනවල සහ ඉල්ලුම අඩු කාලවල දී, සැපයුම හා පරිභෝජනය අතර තුලනය විදුලිබල අධිකාරීන් විසින් ප්‍රවේශමෙන් පවත්වාගෙන යා යුතු වේ.

නියම කළ ධාරිතා පරාසය තුළ වැටෙන සූර්ය බල පද්ධතිවල හිමිකරුවන්, CEB ඉල්ලීමට අනුකූල වෙමින්, විසන්ධි කිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය හා කාල සටහන සම්බන්ධව අදාළ අධිකාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වන ලෙස දැඩි ලෙස අනුශාසනා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ගාන්දර තල්ලල්ලේ බස් දෙකක් ගැටීමෙන් පනස් දෙනෙකුට තුවාල Sinhala

ගාන්දර තල්ලල්ලේ බස් දෙකක් ගැටීමෙන් පනස් දෙනෙකුට තුවාල

ගාන්දර තල්ලල්ල ප්‍රදේශයේ දී බස් රථ දෙකක් සම්බන්ධ දරුණු මාර්ග අනතුරකින් පුද්ගලයන් පනස් දෙනෙකු සිය ලේ ගෑවෙන්නට ඇතැයි බලධාරීන් තහවුරු කර ඇත. ගැටීමෙන් දුසිම් ගණනක්…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත IMF නිලධාරී පිරිසක් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට පැමිණේ Sinhala

ශ්‍රී ලංකා රේගුව වෙත IMF නිලධාරී පිරිසක් ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රගතිය තක්සේරු කිරීමට පැමිණේ

විස්තාරිත මූල්‍ය සහාය වැඩසටහන යටතේ රටේ ප්‍රතිසංස්කරණ කැපවීම් සමාලෝචනය කිරීමේ අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියක් ලෙස, ජාත්‍යන්තර මුදල් අරමුදලේ (IMF) නියෝජිත පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ විශාල制药 සමාගමක් වන සයිඩස් ඩොලර් මිලියන 20ක ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව්‍යාපාරයක් සඳහා සන්ෂයින් සමඟ හවුල් වෙයි Sinhala

ඉන්දියාවේ විශාල制药 සමාගමක් වන සයිඩස් ඩොලර් මිලියන 20ක ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධව්‍යාපාරයක් සඳහා සන්ෂයින් සමඟ හවුල් වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය සේවා අංශය ශක්තිමත් කිරීමට නියමිත විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ ක්ෂේත්‍රයේ දැවැන්තයෙකු වන සයිඩස් සමාගම, දේශීය සන්ෂයින් සමාගම සමඟ ඒකාබද්ධ…

26 Jun 2026 Discuss