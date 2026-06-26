Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

රකිත රාජපක්ෂගේ අධිකරණ කටයුතුවල කිසිදු භූමිකාවක් නොතිබූ බව BASL පැහැදිලි කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
රකිත රාජපක්ෂගේ අධිකරණ කටයුතුවල කිසිදු භූමිකාවක් නොතිබූ බව BASL පැහැදිලි කරයි

නීතිඥ සංගමය වාර්තා වූ අධිකරණ නියෝජනයෙන් ඈත් වෙයි

නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂගේ මෑත අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පසුව සිදු වූ අධිකරණ පෙනී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ඔහු වෙනුවෙන් කිසිදු නියෝජනයක් සිදු නොකළ බව නිල නිවේදනයක් මගින් පැහැදිලි කර ඇත.

මෙම නඩු කටයුතුවලට BASL මැදිහත් වූ බවට හෝ භූමිකාවක් ඉටු කළ බවට වාර්තා සංසරණය වීමත් සමඟ, සිය සම්බන්ධීත්වය පිළිබඳ ඕනෑම මහජන වැරදි වැටහීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම වෘත්තීය සංවිධානය එම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.

BASL සිය අදිටන් නැවත තහවුරු කරයි

නීතිඥ සංගමය අවධාරණය කළේ, මෙම නඩු කටයුතුවලදී අධිකරණය ඉදිරියේ සිදු කරන ලද ඕනෑම පෙනී සිටීමක් හෝ නියෝජනයක් සිදු කරනු ලැබුවේ තනි නීතිඥවරුන් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික හැකියාවකින් මිස, ආයතනයක් ලෙස BASL වෙත ඒවා ආරෝපණය නොකළ යුතු බවයි.

එම සංවිධානය තවදුරටත් අවධාරණය කළේ, විනිවිදභාවයට සහ නීති වෘත්තියේ අඛණ්ඩතාව ඉහළ සිටුවීමට සිය කැපවීම අඛණ්ඩව පවතින අතර, එවැනි නිවේදන නිකුත් කිරීම මහජනතාව සහ සිය සාමාජිකත්වය කෙරෙහි ඇති වගකීමේ කොටසක් බවයි.

අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම

නීතිඥවරයකු ලෙස සුදුසුකම් ලත් රකිත රාජපක්ෂ මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන් සමඟ ඔහුගේ පවුලේ නාමයට ඇති ප්‍රමුඛ සම්බන්ධතාව හේතුවෙන් සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන සහ මාධ්‍ය අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.

ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නීතිමය කටයුතු 展開 වන ආකාරය දැඩි උනන්දුවකින් නිරීක්ෂණය කරමින් බොහෝ නිරීක්ෂකයින්ගේ පුළුල් අවධානය මෙම නඩුව කෙරෙහි යොමු වී ඇත.

BASL ගේ නිවේදනය, නඩුව වටා ගොඩ නැගී ඇති මහජන සංවාදයට සහ ඉහළ මාධ්‍ය අවධානයක් ලැබෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්‍රජාවේ වෘත්තීය බැඳීම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිකමක් ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව හයිටියට එවන ලද ඉතිහාසයේ විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට සූදානම් වෙයි

කැරිබියන් කලාපයේ අර්බුදකාරී රාජ්‍යයක් වන හයිටියට ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතිහාසයේ දී මෙතෙක් යොමු කරන ලද විශාලතම සාම සාධක බලකාය යෙදවීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වන අතර, ශ්‍රී…

26 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙමින් — වාර්තා වූ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 ඉක්මවයි

දිවයිනේ ඩෙංගු සංඛ්‍යාව බියජනක මට්ටමකට දිවයිනේ වාර්තා වූ ඩෙංගු උණ රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 සීමාව ඉක්මවා ගොස් ඇති බැවින්, සෞඛ්‍ය අධිකාරීන් සහ වෛද්‍ය වෘත්තිකයන් අතර…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දීය ඖෂධ ප්‍රාන්තය සයිඩස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවක් විවෘත කරයි

ඉන්දීය ඖෂධ කර්මාන්තයේ ප්‍රමුඛ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ දේශීය සෞඛ්‍ය සේවා ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රමුඛියා වන සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ආයතනය අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාරයක්…

26 Jun 2026 Discuss