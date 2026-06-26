රකිත රාජපක්ෂගේ අධිකරණ කටයුතුවල කිසිදු භූමිකාවක් නොතිබූ බව BASL පැහැදිලි කරයි
නීතිඥ සංගමය වාර්තා වූ අධිකරණ නියෝජනයෙන් ඈත් වෙයි
නීතිඥ රකිත රාජපක්ෂගේ මෑත අත්අඩංගුවට ගැනීම සහ පසුව සිදු වූ අධිකරණ පෙනී සිටීම සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) ඔහු වෙනුවෙන් කිසිදු නියෝජනයක් සිදු නොකළ බව නිල නිවේදනයක් මගින් පැහැදිලි කර ඇත.
මෙම නඩු කටයුතුවලට BASL මැදිහත් වූ බවට හෝ භූමිකාවක් ඉටු කළ බවට වාර්තා සංසරණය වීමත් සමඟ, සිය සම්බන්ධීත්වය පිළිබඳ ඕනෑම මහජන වැරදි වැටහීමක් වළක්වා ගැනීම සඳහා මෙම වෘත්තීය සංවිධානය එම තත්ත්වය නිවැරදි කිරීමට පියවර ගෙන ඇත.
BASL සිය අදිටන් නැවත තහවුරු කරයි
නීතිඥ සංගමය අවධාරණය කළේ, මෙම නඩු කටයුතුවලදී අධිකරණය ඉදිරියේ සිදු කරන ලද ඕනෑම පෙනී සිටීමක් හෝ නියෝජනයක් සිදු කරනු ලැබුවේ තනි නීතිඥවරුන් විසින් සම්පූර්ණයෙන්ම පෞද්ගලික හැකියාවකින් මිස, ආයතනයක් ලෙස BASL වෙත ඒවා ආරෝපණය නොකළ යුතු බවයි.
එම සංවිධානය තවදුරටත් අවධාරණය කළේ, විනිවිදභාවයට සහ නීති වෘත්තියේ අඛණ්ඩතාව ඉහළ සිටුවීමට සිය කැපවීම අඛණ්ඩව පවතින අතර, එවැනි නිවේදන නිකුත් කිරීම මහජනතාව සහ සිය සාමාජිකත්වය කෙරෙහි ඇති වගකීමේ කොටසක් බවයි.
අත්අඩංගුවට ගැනීමේ පසුබිම
නීතිඥවරයකු ලෙස සුදුසුකම් ලත් රකිත රාජපක්ෂ මෑතකදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ අතර, ශ්රී ලංකාවේ දේශපාලන කවයන් සමඟ ඔහුගේ පවුලේ නාමයට ඇති ප්රමුඛ සම්බන්ධතාව හේතුවෙන් සිදුවීම සැලකිය යුතු මහජන සහ මාධ්ය අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගත්තේය.
ඉදිරි සති කිහිපය තුළ නීතිමය කටයුතු 展開 වන ආකාරය දැඩි උනන්දුවකින් නිරීක්ෂණය කරමින් බොහෝ නිරීක්ෂකයින්ගේ පුළුල් අවධානය මෙම නඩුව කෙරෙහි යොමු වී ඇත.
BASL ගේ නිවේදනය, නඩුව වටා ගොඩ නැගී ඇති මහජන සංවාදයට සහ ඉහළ මාධ්ය අවධානයක් ලැබෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් ශ්රී ලංකාවේ නීතිඥ ප්රජාවේ වෘත්තීය බැඳීම් සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිකමක් ගෙන එනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.