Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

26 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාවේ වහල සූර්ය බලශක්ති ව්‍යාප්තිය සඳහා ADB ඩොලර් මිලියන 57ක් අනුමත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වහල සූර්ය බලශක්ති එකතු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් සඳහා ආධාර කිරීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව (ADB) එක්සත් ජනපද ඩොලර් මිලියන 57ක් හෙවත් රුපියල් කෝටි ගණනාවක මූල්‍යකරණ පාර්සලයක් අනුමත කර ඇති අතර, එය ද්වීපීය රාජ්‍යයේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ස්වයංපෝෂිතතා ඉලක්කය කරා ගමන් කිරීමේ සැලකිය යුතු ඉදිරි පියවරක් ලෙස සලකනු ලැබේ.

පිරිසිදු බලශක්තිය සඳහා ප්‍රධාන ආයෝජනයක්

මැනිලා මූලස්ථානය කරගත් බහුපාර්ශ්වික ණය දෙන ආයතනය විසින් අනුමත කරන ලද මෙම අරමුදල, කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපෘති විශාල හා වඩා ආකර්ශනීය ඒකාබද්ධ ව්‍යාපෘති කළඹක් බවට පත් කිරීම මගින් ශ්‍රී ලංකාව පුරා වහල සූර්ය සෝලාර් පද්ධති ස්ථාපනය කිරීම ත්වරණය කිරීමට සකස් කර ඇත. මෙම ප්‍රවේශය අදහස් කෙරෙන්නේ පෞද්ගලික අංශයේ ආයෝජන ආකර්ශනය කරගනිමින්, ගෘහස්ථ හා වාණිජ මට්ටමින් සූර්ය ශක්ති භාවිතය සාම්ප්‍රදායිකව මන්දගාමී කළ මූල්‍යකරණ බාධක අඩු කිරීමටය.

ශ්‍රී ලංකාව බලශක්ති අනාරක්ෂිතතාවය සමඟ දිගුකාලීනව පොරබදා ඇති අතර, 2022 වර්ෂයේ දරාගත නොහැකි ආර්ථික අර්බුදය තුළ දිගු විදුලිය කැපීම් දිනචරියාව හා කාර්මික ක්‍රියාකාරකම් ඇනහිටීමත් සමඟ එම අභියෝගය ඉතාමත් පැහැදිලිව ඉස්මතු විය. ජාතික බලශක්ති මිශ්‍රණය විවිධ කිරීමට හා ජාතික විදුලි ජාලය මත පීඩනය සැහැල්ලු කිරීමට ප්‍රායෝගික හා ලාභදායී ක්‍රමයක් ලෙස වහල සූර්ය ධාරිතාව පුළුල් කිරීම පුළුල් ලෙස සලකනු ලැබේ.

වහල සූර්ය ශක්තිය ශ්‍රී ලංකාවට වැදගත් වන්නේ ඇයි

සැලකිය යුතු ඉඩම් අත්පත් කර ගැනීම අවශ්‍ය වන විශාල පරිමාණ සූර්ය ගොවිපළවලට ප්‍රතිවිරුද්ධව, වහල සූර්ය පද්ධති දැනටමත් ඇති නිවාස, වාණිජ හා කාර්මික ගොඩනැගිලිවල ස්ථාපනය කළ හැකි බැවින්, ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාකීර්ණ නාගරික හා අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශවලට ඒවා විශේෂයෙන් සුදුසු වේ.

  • වහල සූර්ය ශක්තිය ගෘහස්ථ විදුලි බිල් හා ආනයනික පොසිල ඉන්ධන මත රඳා පැවතීම අඩු කරයි
  • ඒකාබද්ධ මූල්‍යකරණ ආකෘති කුඩා ව්‍යාපෘති සංවර්ධකයින් සඳහා ප්‍රාග්ධනයේ 費用 අඩු කරයි
  • බෙදා හරින ලද බලශක්ති ජනනය ප්‍රාදේශීය බාධාවලට එරෙහිව ජාල ස්ථිතිස්ථාපකතාව ශක්තිමත් කරයි

ජාතික බලශක්ති ඉලක්ක සමඟ සමගිය

ශ්‍රී ලංකා රජය 2030 වන විට සියයට 70ක පුනර්ජනනීය බලශක්ති ජනනයක් ළඟා කර ගැනීමේ ඉහළ ඉලක්කයක් නির්ධාරණය කර ඇත. ADB හි නවතම අනුමැතිය මගින්, වාණිජ මූල්‍යකරණය තරඟකාරී කොන්දේසි යටතේ සුරක්ෂිත කිරීමට එසේ නොවුනහොත් අපහසු වන වහල ස්ථාපනවල නල මාර්ගයක් විවෘත කිරීම තුළ, එම ඉලක්කයට අර්ථවත් ලෙස දායක වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ පුනර්ජනනීය බලශක්ති හැකියාව හා වඩාත් පිරිසිදු, ස්ථිතිස්ථාපක බලශක්ති අංශයකට එරට කැපවීම කෙරෙහි ජාත්‍යන්තර විශ්වාසය ප්‍රවර්ධනය වී ඇති බව මෙම ව්‍යාපෘතිය ප්‍රතිබිම්බ කරයි.

ADB, සම්ප්‍රේෂණ යටිතල පහසුකම් උසස් කිරීමේ සිට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රතිපත්ති ප්‍රතිසංස්කරණ දක්වා විවිධ මුලපිරීම් සඳහා සහාය දක්වමින්, බලශක්ති අංශයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන සංවර්ධන හවුල්කරුවන් අතරට ගණනය වේ. රජය හා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයින් දෙදෙනා සඳහාම බලශක්ති දැරීමේ හැකියාව හා ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ ප්‍රාධාන්‍යතාවයන් ලෙස පවතින මෙකල, රටේ හරිත බලශක්ති සංක්‍රාන්තියට සහාය වීමේ බැංකුවේ අඛණ්ඩ කැපවීම මෙම නවතම අනුමැතිය තවදුරටත් තහවුරු කරයි.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව ඩොලරය අත්හැර ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාමේ ඓතිහාසික වෙනසක් කරා

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව, ද්විපාර්ශ්වික වෙළඳාම සිය ජාතික මුදල් — ශ්‍රී ලංකා රුපියල සහ ඉන්දීය රුපියල — භාවිතයෙන් පවත්වාගෙන යාමේ සැලසුම් ඉදිරියට ගෙන යමින් සිටින…

26 Jun 2026 Discuss
ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි Sinhala

ඉන්දියාවේ සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස් සහ සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් ශ්‍රී ලංකාවේ ඩොලර් මිලියන 20ක ඖෂධ කර්මාන්ත ශාලාවක් විවෘත කරයි

ශ්‍රී ලංකාවට විශාල ඖෂධ ආයෝජනයක් ඉන්දීය ඖෂධ දිග්ගජ සමාගමක් වන සයිඩස් ලයිෆ්සයන්සස්, දේශීය සන්ෂයින් හෙල්ත්කෙයාර් සමාගම සමඟ හාත්පසින් සම්පූර්ණ ශ්‍රී ලංකාවේ ඖෂධ…

26 Jun 2026 Discuss
යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි Sinhala

යාපනය ජනතාවගේ ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියේ ප්‍රගතිය නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා විමර්ශනය කරයි

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ සිවිල් වැසියන්ට ඉඩම් ආපසු ලබාදීමේ සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවලිය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමින්, නියෝජ්‍ය ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඉහළ…

26 Jun 2026 Discuss