Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
හිටපු අධිකරණ අමාත්‍යවරයාගේ පුත්‍රයා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනී

නීතිඥ රාකිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට

හිටපු අධිකරණ අමාත්‍ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත්‍රයා වන නීතිඥ රාකිත රාජපක්ෂ, ශ්‍රී ලංකාවේ ලංචය හෝ දූෂණය විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.

එකවරම දෙවන අත්අඩංගුවක් ද සිදු වෙයි

එම විමර්ශනයට අදාළව, චරිත් අබේසිංහ නමැති දෙවන පුද්ගලයෙකු ද දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් එකම අවස්ථාවේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.

උසස් පෙළේ නඩුව මහජන අවධානයට

රාකිත රාජපක්ෂගේ පවුලේ පසුබිම හේතුවෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ඔහුගේ පියා වන විජේදාස රාජපක්ෂ, පෙර ශ්‍රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අයෙකු වන බැවින්, ඔහුගේ පුත්‍රයා රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.

දූෂණයට සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කිරීම හා නඩු පැවරීම සඳහා රටේ ප්‍රධාන ආයතනය වන CIABOC, පුද්ගලයන් දෙදෙනා සම්බන්ධ විමර්ශනය සිදු කරමින් පවතී. ඔවුන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන නිශ්චිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

සලකා බලනු ලබන චෝදනාවල සම්පූර්ණ ස්වභාවය දක්වමින් කොමිෂන් සභාව විස්තීර්ණ මහජන ප්‍රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. නඩුව ඉදිරියට ගෙන යත්ම, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පුද්ගලයන් දෙදෙනාම අදාළ නීතිමය බලධාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

දූෂණ විරෝධී පියවර තවත් ශක්තිමත් කරන ලෙසත්, දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති අය ඇතුළු සමාජයේ සියලු අංශවල වගවීම සහතික කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකාව වැඩිවන දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින කාලයක මෙම සිදුවීම ඇති වී ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි Sinhala

අවුරුදු 16ට අඩු දරුවන් සමාජ මාධ්‍ය වේදිකාවලින් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සැලසුම් කරයි

තරුණ පරිශීලකයින් අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂා කිරීමට රජය ක්‍රියා කරයි රටේ තරුණ පරම්පරාවේ මානසික සෞඛ්‍යය සහ අන්තර්ජාල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමේ අරමුණින්, අවුරුදු 16ට අඩු…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයනය මැයි මාසයේ දී 8%කට ආසන්නව ඉහළට — ඇමෙරිකානු ඉල්ලුම ප්‍රධාන හේතුව

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඳුම් අපනයන අංශය මැයි මාසයේ දී සැලකිය යුතු වර්ධනයක් වාර්තා කළ අතර, එක්සත් ජනපද වෙළඳපොළෙන් ලැබුණු ශක්තිමත් ඉල්ලුම හේතුවෙන් අපනයන ප්‍රමාණය පසුගිය…

25 Jun 2026 Discuss
EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා Sinhala

EPF-ETF ඒකාබද්ධ කිරීම පෞද්ගලික අංශයේ කම්කරුවන්ට හානිකර වනු ඇතැයි FSP අනතුරු අඟවයි; NPP පැරණි දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් පුනර්ජීවනය කරන බවට චෝදනා

ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) රජය විසින් සේවක අර්ථසාධක අරමුදල (EPF) සහ සේවක භාර අරමුදල (ETF) එකම ත්‍රිපාර්ශ්වික පාලන රාමුවක් යටතේ ඒකාබද්ධ කිරීමට ඉදිරිපත් කර ඇති…

25 Jun 2026 Discuss