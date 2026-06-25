හිටපු අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ පුත්රයා දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් අත්අඩංගුවට ගනී
නීතිඥ රාකිත රාජපක්ෂ අත්අඩංගුවට
හිටපු අධිකරණ අමාත්ය විජේදාස රාජපක්ෂගේ පුත්රයා වන නීතිඥ රාකිත රාජපක්ෂ, ශ්රී ලංකාවේ ලංචය හෝ දූෂණය විමර්ශන කොමිෂන් සභාව (CIABOC) විසින් අත්අඩංගුවට ගන්නා ලද බව බලධාරීන් තහවුරු කළේය.
එකවරම දෙවන අත්අඩංගුවක් ද සිදු වෙයි
එම විමර්ශනයට අදාළව, චරිත් අබේසිංහ නමැති දෙවන පුද්ගලයෙකු ද දූෂණ විරෝධී කොමිෂන් සභාව විසින් එකම අවස්ථාවේ අත්අඩංගුවට ගන්නා ලදී.
උසස් පෙළේ නඩුව මහජන අවධානයට
රාකිත රාජපක්ෂගේ පවුලේ පසුබිම හේතුවෙන් ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන අවධානයක් ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. ඔහුගේ පියා වන විජේදාස රාජපක්ෂ, පෙර ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ අමාත්යවරයා ලෙස කටයුතු කළ අයෙකු වන බැවින්, ඔහුගේ පුත්රයා රඳවා ගැනීම සැලකිය යුතු මහජන සැලකිල්ලට ලක්ව ඇත.
දූෂණයට සම්බන්ධ වරදවල් විමර්ශනය කිරීම හා නඩු පැවරීම සඳහා රටේ ප්රධාන ආයතනය වන CIABOC, පුද්ගලයන් දෙදෙනා සම්බන්ධ විමර්ශනය සිදු කරමින් පවතී. ඔවුන්ට එරෙහිව ඉදිරිපත් කෙරෙන නිශ්චිත චෝදනා පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර විමර්ශනය ඉදිරියට යත්ම හෙළිදරව් කෙරෙනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
සලකා බලනු ලබන චෝදනාවල සම්පූර්ණ ස්වභාවය දක්වමින් කොමිෂන් සභාව විස්තීර්ණ මහජන ප්රකාශයක් තවමත් නිකුත් කර නොමැත. නඩුව ඉදිරියට ගෙන යත්ම, ඉදිරි දින කිහිපය තුළ පුද්ගලයන් දෙදෙනාම අදාළ නීතිමය බලධාරීන් ඉදිරියේ පෙනී සිටිනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
දූෂණ විරෝධී පියවර තවත් ශක්තිමත් කරන ලෙසත්, දේශපාලන සම්බන්ධතා ඇති අය ඇතුළු සමාජයේ සියලු අංශවල වගවීම සහතික කරන ලෙසත් ශ්රී ලංකාව වැඩිවන දේශීය හා ජාත්යන්තර පීඩනයකට මුහුණ දෙමින් සිටින කාලයක මෙම සිදුවීම ඇති වී ඇත.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.