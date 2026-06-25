Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

කොළඹ ෆෝට් දුම්රිය ස්ථානය අසල විරෝධතාවයකදී ගැටුම් ඇතිවෙයි

25 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
කොළඹ ෆෝට් දුම්රිය ස්ථානය අසල විරෝධතාවයකදී ගැටුම් ඇතිවෙයි

කොළඹ හදවතේ උද්වේගකර තත්ත්වයක්

සඳුදා (25) දින කොළඹ ෆෝට් දුම්රිය ස්ථානය ඉදිරිපිට පැවැති විරෝධතා පෙළපාලියක් සහභාගිවූවන් සහ එහි දෙployකොට සිටි පොලිස් නිලධාරීන් අතර ගැටුම්වලට හේතු වෙමින් ඉතා අස්ථාවර තත්ත්වයකට පත් විය.

විරෝධකරුවන් නිලධාරීන් සමඟ ගැටෙති

කොළඹ නගරයේ ව්‍යාපාරික හා ප්‍රවාහන කටයුතු සඳහා ප්‍රධානතම කේන්ද්‍රස්ථානයක් වන මෙම ස්ථානයේ පැවැති විරෝධතාවය, විරෝධකරුවන් සහ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් අතර සෘජු ගැටුමක් ඇතිවීමත් සමඟ ඉතා ඉක්මනින් ආතංකාකාරී වූයේය. ජනකාය පාලනය කිරීම සහ ප්‍රදේශයේ සාමය රැකගැනීම සඳහා රාජධානියේ ප්‍රධාන ගමනාගමන මාර්ගයක් සහ ව්‍යාපාරික කලාපයක් ලෙස ක්‍රියා කරන මෙම ස්ථානයට පොලිස් නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් යොදවන ලදී.

ෆෝට් දිස්ත්‍රික්කය ඇතුළු අවට ප්‍රදේශවලට සැලකිය යුතු බාධාවක් ඇතිවූ අතර, දුම්රිය ස්ථාන ප්‍රවේශද්වාරය ආසන්නයේ ඇතිවූ නොසන්සුන් තත්ත්වය සහ වැඩිවූ ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග හේතුවෙන් නරඹන්නන් හා පාගමන් ගමනාගමනය කරගෙන ගිය අය අපහසුතාවට පත් වූහ.

සංවේදී ස්ථානයක්

රජයේ ප්‍රධාන ආයතන ගණනාවක්, මූල්‍ය ආයතන සහ ශ්‍රී ලංකාවේ කාර්යබහුලතම දුම්රිය පර්යන්තයන්ගෙන් එකක් පිහිටි ෆෝට් ප්‍රදේශය, ඓතිහාසිකව මහජන විරෝධතාවල කේන්ද්‍රස්ථානයක් ලෙස ස්ථාපිත වී ඇත. එහි ආර්ථික හා පරිපාලන වැදගත්කම හේතුවෙන් මෙම කලාපයේ ඇතිවන නොසන්සුන්තාවන් සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් විශේෂ අවධානයක් යොමු කරති.

තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කෙරේ

ගැටුම අනුගමනය කරමින් ආරක්ෂක අංශ ඉහළ අවධානයකින් යුතුව සිටි අතර, නිලධාරීන් ශාන්තිය යළි පිහිටුවීම සහ ප්‍රදේශය හරහා මහජනයාගේ ආරක්ෂිත ගමනාගමනය සහතික කිරීම සඳහා කටයුතු කළහ. අත්අඩංගුවට ගැනීම්, තුවාල හෝ විරෝධකරුවන්ගේ නිශ්චිත ඉල්ලීම් පිළිබඳ වැඩිදුර විස්තර, තත්ත්වය වර්ධනය වීමත් සමඟ එළිවනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.

ලංකා නිව්ස්පේපර්ස් ආයතනය මෙම දිගින් දිගටම වර්ධනය වන කතාව අනුගමනය කරමින්, වැඩිදුර තොරතුරු ලැබෙත්ම යාවත්කාලීන තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට කටයුතු කරනු ඇත.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ළඟා වෙමින් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු අර්බුදය තීව්‍ර වෙයි — රෝගීන් සංඛ්‍යාව 50,000 ට ළඟා වෙමින්

ශ්‍රී ලංකාව දරුණු ඩෙංගු හදිසි අවස්ථාවකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, මේ වනවිට රටපුරා වාර්තා වී ඇති සමස්ත රෝගීන් සංඛ්‍යාව 49,000 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත. මෙම තත්ත්වය හමුවේ…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනය ආදායම් පරස්පරයක් සඟවයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තයේ වර්ධනය ආදායම් පරස්පරයක් සඟවයි

ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන සංචාරකයින් සංඛ්‍යාව ඉහළ නැඟෙමින් තිබුණද, කර්මාන්තයෙන් ලැබෙන ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් කතාවක් කියයි — එය ප්‍රතිපත්ති立案කරුවන්,…

25 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව මාස කිහිපයක් තුළ දීර්ඝකාලීනව විවාදාත්මක වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට සූදානම් Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව මාස කිහිපයක් තුළ දීර්ඝකාලීනව විවාදාත්මක වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කිරීමට සූදානම්

දශක ගණනාවක් තිස්සේ මානව හිමිකම් සංවිධාන සහ සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම්වල දැඩි විවේචනයට ලක් වූ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) අහෝසි කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් වෙමින්…

25 Jun 2026 Discuss