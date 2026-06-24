Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට හෙලිකොප්ටර් දහයක් ප්‍රධානය කරයි

එක්සත් ජනපදය විසින් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් දහයක් නිල වශයෙන් භාරදීමත් සමඟ ශ්‍රී ලංකාවේ ගුවන් ආරක්ෂා සමත්ත්වයන් සැලකිය යුතු ලෙස ශක්තිමත් වී ඇති බව ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය තහවුරු කර ඇත.

ශ්‍රී ලංකා ආරක්ෂක යානා බලකායට ඓතිහාසික දායකත්වයක්

මෙම නිල භාරදීමේ උත්සවය ශ්‍රී ලංකාව හා එක්සත් ජනපදය අතර ආරක්ෂක සහයෝගිතාවේ සැලකිය යුතු이정표වක් සනිටුහන් කළ අතර, දෙරට අතර දීර්ඝකාලීන ද්විපාර්ශ්වික සබඳතාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කළේය. හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදා බලකායට එක් වීම නිසා විවිධ මෙහෙයුම් සඳහා එහි ක්‍රියාකාරී ධාරිතාව සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ යාමට අපේක්ෂා කෙරේ.

ප්‍රදානය කරන ලද හෙලිකොප්ටර් සෙවීම් හා ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම්, මානුෂීය සහායය, ආපදා සහන කටයුතු සහ පුළුල් ජාතික ආරක්ෂාව ඇතුළු බහුවිධ කාර්යයන් සඳහා යොදා ගැනීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ගංවතුර හා නාය යෑම් වැනි ස්වාභාවික ආපදාවලට ශ්‍රී ලංකාව නිරාවරණය වී සිටින ආකාරය සැලකීමේදී, මෙම සමත්ත්වයන් විශේෂයෙන් වැදගත් වේ.

ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම

මෙම ප්‍රදානය ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂක නවීකරණ උත්සාහයන් ආධාර කිරීමට එක්සත් ජනපදය දක්වන අඛණ්ඩ කැපවීම පිළිබිඹු කරයි. මෑත වසරවල දී දෙරට අතර ආරක්ෂක හවුල්කාරිත්වය ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වී ඇති අතර, ශ්‍රී ලංකා සන්නද්ධ හමුදාවේ විවිධ අංශවලට පුහුණුව, උපකරණ සහ කලමනාකරණ ආධාර ලබාදීමට ඇමෙරිකාව ඉදිරිපත් වී ඇත.

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය නිල වශයෙන් මෙම දායකත්වය පිළිගත් අතර, ශක්තිමත් වූ ආරක්ෂක සහයෝගිතාව සඳහා රජයේ කෘතඥතාව ප්‍රකාශ විය. මෙම භාරදීම හුදෙක් හමුදා දෘෂ්ටිකෝණයෙන් පමණක් නොව, කොළඹ හා වොෂිංටනය අතර පුළුල් රාජ්‍යතාන්ත්‍රික සුහදතාවේ සංකේතයක් ලෙසද ප්‍රශංසාත්මකව සලකනු ලැබේ.

ක්‍රියාකාරී සූදානම පුළුල් කිරීම

රටේ ගුවන් අවකාශය ආරක්ෂා කිරීම සහ භූ හා නාවික මෙහෙයුම් ආධාර කිරීම භාරව සිටින ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ව්‍යාප්ත හෙලිකොප්ටර් යානා බලකාය නිසා සැලකිය යුතු ප්‍රතිලාභ ලබා ගනු ඇත. ශක්තිමත් වූ රොටරි-ශ්‍රේණි ධාරිතාව, ආරක්ෂාමය අභියෝග සහ සිවිල් හදිසි අවස්ථා දෙකටම දිවයිනේ ඕනෑම ස්ථානයකදී වඩාත් වේගයෙන් හා ඵලදායී ලෙස ප්‍රතිචාර දැක්වීමට හමුදාවට හැකි වනු ඇතැයි විශ්ලේෂකයෝ සඳහන් කරති.

ශ්‍රී ලංකාව ආර්ථික යථා තත්ත්වයට පත්වීමේ හා ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණ කාලපරිච්ඡේදයක් ගෙවන වත්මන් සන්දර්භය තුළ, රාජ්‍යයට අමතර මූල්‍ය බරක් නොදමා ජාතික ආරක්ෂා යටිතල පහසුකම් ශක්තිමත් කරන හවුල්කාරිත්වයන් මෙවැනි අවස්ථාවේ දී විශේෂ වටිනාකමකින් යුත් ලෙස සැලකේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි Sinhala

ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව ඉහළ යත්ම ශ්‍රී ලංකාව දිවයින පුරා මර්දන ව්‍යාපාරයට හමුදාව යොදවයි

තීව්‍ර වන ඩෙංගු තර්ජනයට එරෙහිව සටන් කිරීමට සන්නද්ධ හමුදාව සූදානම් දිවයින පුරා වාර්තා වන ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඛණ්ඩව ඉහළ යමින් පවතින අතර, ගොඩනැගෙමින් තිබෙන…

24 Jun 2026 Discuss
ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව ජාතික සංවර්ධනය ඉලක්ක කරගත් ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන 2ක ලෝක බැංකු හවුල්කාරිත්වයක් තහවුරු කරගනී

ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝක බැංකුව එක්ව ඇමෙරිකන් ඩොලර් බිලියන දෙකක් වටිනා නව රටවල් හවුල්කාරිත්ව රාමුවක් දියත් කර ඇති අතර, එය දිවයිනේ කෙරෙන් ආර්ථික ය立直 ගෙන යාම සහ…

24 Jun 2026 Discuss
සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී Sinhala

සිංහේ කැපිටල් සමාගමට එරෙහිව අනවසරයෙන් මහජන තැන්පතු රැස්කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව දැඩි පියවර ගනී

අනවසර තැන්පතු කටයුතු සම්බන්ධයෙන් CBSL දෘඪ නියෝගයක් නිකුත් කරයි සිංහේ කැපිටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ලිමිටඩ් සමාගම රටේ බැංකු හා මූල්‍ය සේවා නීතිවලට සෘජුවම පටහැනිව…

24 Jun 2026 Discuss