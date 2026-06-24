Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක කර්මාන්තය තුළ කැළඹිල්ලක් ඇති කර ඇත්තේ, දිවයිනේ සංචාරක ආදායම් අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ගණනය කිරීමකට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කිරීමත් සමඟ වන අතර, 2026 සඳහා වූ ඉලක්ක දැන් සැලකිය යුතු ලෙස සංශෝධනය කර ඇති බව නිරීක්ෂකයන් මෙය ක්ෂේත්‍රයේ මූල්‍ය කාර්යසාධනය පිළිබඳ ඓතිහාසික නැවත ඇගයීමක් ලෙස හඳුන්වයි.

තත්ත්වය වෙනස් කරන සංශෝධනයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ආර්ථිකය දැනට පවතින තත්ත්වය සහ එය ගමන් කරන දිශාව පිළිබඳ සැලකිය යුතු ලෙස වෙනස් චිත්‍රයක් යාවත්කාලීන ආදායම් අගයන් ඉදිරිපත් කරන බැවින්, මෙම සංශෝධනය දේශීය හා විදේශීය කර්මාන්ත පාර්ශ්වකරුවන්ගේ අවධානය ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත. මෙම නැවත ගණනය කිරීම ජාත්‍යන්තර සංචාරකයින්ගෙන් ලැබෙන ආදායම් මැනීමේ සහ වාර්තා කිරීමේ ක්‍රමයට බලපාන අතර, ක්ෂේත්‍රයේ ආදායම් ආවාහ නිරීක්ෂණය සඳහා පෙර භාවිත කළ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ නව ප්‍රශ්න මතු කරයි.

සංචාරකය ශ්‍රී ලංකාවේ වඩාත්ම තීරණාත්මක විදේශ විනිමය ඉපැයීම් මාර්ගයන්ගෙන් එකක් ව පවතින අතර, එම ආදායම් ප්‍රමාණගත කිරීමේ ඕනෑම සැලකිය යුතු වෙනසක් ප්‍රතිපත්ති立නිර්මාතෘවරුන්, ආයෝජකයන් සහ කර්මාන්ත ක්‍රියාකරුවන් සඳහා සැලකිය යුතු බරක් දරයි.

කර්මාන්තය නොසිතූ ලෙස මුහුණ දීමට සිදු වූ තත්ත්වයක්

මෙම නිවේදනය සංචාරක වෙළඳාම තුළ බොහෝ දෙනෙකු, විශේෂයෙන් ඉදිරි වසර සඳහා ආයෝජන හා ව්‍යාපාර උපාය මාර්ග සැලසුම් කිරීමේදී පෙර පුරෝකථනයන් මත රඳා සිටි අය, විස්මයට පත් කර ඇත. 2026 ඉදිරිදර්ශනය පෙර අගයන් මත පදනම් කර ගත් හෝටල් කණ්ඩායම්, සංචාරක ක්‍රියාකරුවන් සහ ගුවන් සේවා හවුල්කරුවන් දැන් ඔවුන්ගේ ම පුරෝකථනයන් ඒ අනුව නැවත සමාලෝචනය කරන ලෙස දිරිගන්වනු ලැබේ.

මෙම සංශෝධනය නැගී එන සංචාරක ගමනාන්ත මුහුණ දෙන පුළුල් අභියෝගයක් යටතේ ඉස්මතු කරයි — ආර්ථික බලපෑම මැනීම සඳහා භාවිත කෙරෙන දත්ත රාමු, සංචාරකයින්ගේ වියදම් රටා, නවාතැන් කාණ්ඩ සහ අනුබද්ධ සංචාරක සේවාවල වේගවත් පරිණාමය සමඟ ගැලපෙන ලෙස යාවත්කාලීන කිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රකෘතිමත් වීමේ ගමන් මාර්ගයට ඇති ඇඟවීම්

2019 පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර, කොවිඩ්-19 වසංගතය සහ 2022 දී රට පීඩාවට පත් කළ දැඩි ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ඇති වූ දරුණු කඩාකප්පල් කිරීම් වලින් පසු ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක කර්මාන්තය ක්‍රමානුකූලව නමුත් අධිෂ්ඨානශීලී ලෙස ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ මාවතේ ගමන් කරමින් සිටී. සංචාරකයින්ගේ පැමිණීම ක්‍රමයෙන් ඉහළ යමින් ඇති අතර, රජය මෙම ක්ෂේත්‍රය විදේශ විනිමය ප්‍රකෘතිය ලබා ගැනීමේ උපාය මාර්ගයේ කේන්ද්‍රස්ථානයට ගෙන ඇත.

දැන් සංශෝධිත අගයන් සංසරණය වෙමින් ඇති බැවින්, නැවත ගණනය කිරීම කලින් ප්‍රකාශිත ආදායම් සඳහා ඉහළ හෝ පහළ සංශෝධනයක් නිරූපණය කරන්නේ ද යන්න සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුළුල් සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක සඳහා ඒවා අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්න තීරණය කිරීමට විශ්ලේෂකයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරනු ඇත.

සංචාරක දත්තවල වැඩි විනිවිදභාවයක් සඳහා ඉල්ලීම්

මෙම සිදුවීම සංචාරක ආදායම් සංඛ්‍යාන සම්පාදනය කරන ආකාරය සහ ඒවා මහජනයාට හා ජාත්‍යන්තර හවුල්කරුවන්ට දැනුම් දෙන ආකාරයේ වැඩි අනුකූලතාවක් සහ විනිවිදභාවයක් සඳහා කර්මාන්ත ආයතනවලින් ඉල්ලීම් නැවත ප්‍රබල කර ඇත. විශ්වාසදායක දත්ත ආයෝජක විශ්වාසය සඳහා පමණක් නොව ගෝලීය සංචාරක සංසද සහ ද්විපාර්ශ්වික සංචාරක හවුල්කාරිත්ව තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ඵලදායී ලෙස සාකච්ඡා කිරීමේ හැකියාව සඳහාද අත්‍යවශ්‍ය බව සලකනු ලැබේ.

ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය සහ අදාළ රජයේ අමාත්‍යාංශ සංශෝධිත අගයන්ගේ

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss
බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්…

24 Jun 2026 Discuss
PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි Sinhala

PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, වත්මන් ජාතික ජනබලවේගය රජය, මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල…

24 Jun 2026 Discuss