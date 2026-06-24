ශ්රී ලංකාව ऐतिहාසික මැතිවරණ නීති සංශෝධනයකින් අමරනීල් තීන්ත අවශ්යතාවය අහෝසි කරයි
ශ්රී ලංකාව මැතිවරණ අවස්ථාවලදී ඡන්දදායකයින්ට අමරනීල් තීන්ත සලකුණු කිරීමේ දීර්ඝකාලීන නෛතික අවශ්යතාවය ඉවත් කර ඇති අතර, 2004 වර්ෂයේ සිට රටේ මැතිවරණ රාමුව තුළ නිහිතව පැවති මෙම ක්රමවේදය එමගින් අවසන් කෙරේ.
දශක දෙකක් පැවති සිරිතක් අවසන් වෙයි
දශක දෙකකට අධික කාලයක් තිස්සේ, දිවයිනේ ඡන්ද මධ්යස්ථාන වල ඡන්දය ප්රකාශ කිරීමට පැමිණෙන ඡන්දදායකයින්ට අනිවාර්ය ක්රියා පටිපාටි දෙකකට යටත් වීමට සිදු විය — ඔවුන්ගේ අනන්යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කිරීම සහ, දෙවරක් ඡන්දය ප්රකාශ කිරීම වැළැක්වීම සඳහා අමරනීල් තීන්ත සලකුණක් යෙදීම යන්නයි. තීන්ත සලකුණු කිරීමේ අවශ්යතාවය ඉවත් කිරීම, ඉදිරියේදී මැතිවරණ පරිපාලනය කරන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් සැලකිය යුතු වෙනසක් සනිටුහන් කරයි.
අමරනීල් තීන්ත ක්රමය, විශේෂයෙන් අනන්යතා වංචාව හා බහු ඡන්ද ප්රකාශ කිරීම වැනි, මැතිවරණ වංචාවන්ට එරෙහිව ගත හැකි ප්රකට හා සරල ආරක්ෂිත ක්රමෝපායයක් ලෙස පුළුල් ලෙස සැලකෙමින් පැවතිනි. එහි භෞතික ස්වභාවය හේතුවෙන්, ශ්රී ලාංකික ඡන්දදායකයින්ට ඡන්ද දින මතකයේ රැඳෙන හඳුනාගත හැකි සංකේතයක් ලෙස එය සැලකෙන්නට විය.
අනන්යතා තහවුරු කිරීමේ අවශ්යතාවය ක්රියාත්මකව පවතී
තීන්ත සලකුණු කිරීමේ විධිවිධානය නෛතික රාමුවෙන් ඉවත් කර ඇතත්, ඡන් මධ්යස්ථානයේදී ඡන්දදායකයින් වලංගු හැඳුනුම්පතක් ඉදිරිපත් කළ යුතු යන අවශ්යතාවය ක්රියාත්මකව පවතී. ඡන්ද පත්රිකා ලබා දීමට පෙර ඡන්දදායකයින්ගේ අනන්යතාව තහවුරු කිරීම මැතිවරණ නිලධාරීන් විසින් ඉදිරියටත් සිදු කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
අනාගත මැතිවරණවලට ඇති ඇඟවුම්
මෙම වෙනස, තීන්ත සලකුණු ක්රමය ප්රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා විකල්ප වංචා විරෝධී ක්රමෝපායයන් කිසිවක් හඳුන්වා දෙනු ලැබේද යන ප්රශ්නය මතු කරයි. ඡන්ද මධ්යස්ථානවල අනන්යතා වංචාව වැළැක්වීම සඳහා ප්රමාණවත් ආරක්ෂාකාරී ක්රමෝපායයන් ඉතිරිව ඇත්දැයි, මැතිවරණ අඛණ්ඩතා සාධක සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන, ूक्ष්මව අවධානය යොමු කරනු ඇත.
ශ්රී ලංකාවේ මැතිවරණ කොමිසම, සංශෝධනයට හේතු සාධක විස්තර කරමින් හෝ තීන්ත අවශ්යතාවය ඉවත් කිරීම සඳහා සංශෝධනය කළ හැකි තාක්ෂණික හෝ ක්රියාවලීය විකල්ප ගැන නිශ්චිතව සඳහන් කරමින් තවමත් සවිස්තරාත්මක මහජන ප්රකාශයක් නිකුත් කර නොමැත.
මෙම සිදුවීම, මැතිවරණ විනිවිදභාවය තීව්ර මහජන අවධානයකට ලක් වී ඇති අවස්ථාවක සිදු වන අතර, ප්රජාතන්ත්රවාදී ක්රියාවලියේ අඛණ්ඩතාව කෙරෙහි ඇති විශ්වාසය මෙම වෙනස ශක්තිමත් කරයිද දුර්වල කරයිද යන්න සම්බන්ධයෙන් දේශපාලන ක්ෂේත්රය පුරා පාර්ශ්වකරුවන් අදහස් ප්රකාශ කරනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.