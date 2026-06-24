අද ශ්රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි අපේක්ෂිතයි
අද දිනයේ ශ්රී ලංකාවේ ප්රදේශ කිහිපයකට විටින් විට වැසි ඇති වනු ඇති බවත්, පළාත් හා දිස්ත්රික්ක ගණනාවකට වැසි තත්ත්වයන් පුරෝකථනය කෙරෙන බවත් කාලගුණ විද්යා අධිකාරීන් පවසයි.
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශ
බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ යන පළාත් අද දිනයේ වැසි ලැබිය හැකි ප්රදේශ අතර වේ. එමෙන්ම ගාල්ල, මාතර සහ මහනුවර යන දිස්ත්රික්කවලටද තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි බව හඳුනාගෙන ඇත.
පදිංචිකරුවන්ට සූදානමින් සිටින ලෙස අවවාද
බලපෑමට ලක්වන ප්රදේශවල ජනතාව අවශ්ය ආරක්ෂිත පියවර ගනිමින් දිනය පුරා වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවදියෙන් සිටිය යුතු බව උපදෙස් දෙනු ලැබේ. විශේෂයෙන්ම රියදුරන් සහ එළිමහන් කම්කරුවන් ඊට අනුව සැලසුම් කර ගනිමින් සුදුසු වැසි උපකරණ රැගෙන යාමට දිරිමත් කෙරේ.
වසරේ මෙම කාලයේ ශ්රී ලංකාවේ කාලගුණ රටා සෘතුමය වායුගෝලීය ක්රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක් වන අතර, එය දිවයිනේ විවිධ ප්රදේශවලට හදිසි හා සමහර විට තීව්ර වර්ෂාවන් ගෙනදිය හැකිය.
තත්ත්වය වර්ධනය වන විට කාලගුණ විද්යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.