Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අද ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි අපේක්ෂිතයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අද ශ්‍රී ලංකාවේ පළාත් කිහිපයකට වැසි අපේක්ෂිතයි

අද දිනයේ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට විටින් විට වැසි ඇති වනු ඇති බවත්, පළාත් හා දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට වැසි තත්ත්වයන් පුරෝකථනය කෙරෙන බවත් කාලගුණ විද්‍යා අධිකාරීන් පවසයි.

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශ

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ යන පළාත් අද දිනයේ වැසි ලැබිය හැකි ප්‍රදේශ අතර වේ. එමෙන්ම ගාල්ල, මාතර සහ මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවලටද තෙත් කාලගුණ තත්ත්වයන් ඇතිවිය හැකි බව හඳුනාගෙන ඇත.

පදිංචිකරුවන්ට සූදානමින් සිටින ලෙස අවවාද

බලපෑමට ලක්වන ප්‍රදේශවල ජනතාව අවශ්‍ය ආරක්ෂිත පියවර ගනිමින් දිනය පුරා වෙනස්වන කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳව අවදියෙන් සිටිය යුතු බව උපදෙස් දෙනු ලැබේ. විශේෂයෙන්ම රියදුරන් සහ එළිමහන් කම්කරුවන් ඊට අනුව සැලසුම් කර ගනිමින් සුදුසු වැසි උපකරණ රැගෙන යාමට දිරිමත් කෙරේ.

වසරේ මෙම කාලයේ ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණ රටා සෘතුමය වායුගෝලීය ක්‍රියාකාරකම් මගින් බලපෑමට ලක් වන අතර, එය දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලට හදිසි හා සමහර විට තීව්‍ර වර්ෂාවන් ගෙනදිය හැකිය.

තත්ත්වය වර්ධනය වන විට කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව විසින් කාලගුණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ වැඩිදුර යාවත්කාලීන තොරතුරු නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි Sinhala

චාමරී අතාපත්තුගේ අදීතීය ශතකයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සිහිනය නැවත දල්වයි

ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායිකා චාමරී අතාපත්තු විශ්මය ජනක ශතකයක් ලබා දෙමින් සිය කණ්ඩායමේ අර්ධ අවසන් පූර්ව සුදුසුකම් ලැබීමේ බලාපොරොත්තු ජීවමාන කරවූ…

24 Jun 2026 Discuss
ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි Sinhala

ඩෙංගු අර්බුදය උත්සන්න වෙයි: ශ්‍රී ලංකාවේ වර්ධනය වන රෝග පැතිරීම රටේ මහජන සෞඛ්‍ය සේවාවන් අනතුරේ හෙළයි

බිහිවෙමින් පවතින මහජන සෞඛ්‍ය හදිසි අවස්ථාවක් ශ්‍රී ලංකාව දැඩි ඩෙංගු රෝග වසංගතයකට මුහුණ දෙමින් සිටින අතර, එය දිනෙන් දින අඩපණ වෙමින් පවතින රටේ මහජන සෞඛ්‍ය යටිතල…

24 Jun 2026 Discuss
එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි Sinhala

එක්සත් ජනපදය ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට ඇමරිකානු නිෂ්පාදිත හෙලිකොප්ටර් දහයක් භාරදෙයි

එක්සත් ජනපදය විසින් TH-57 සී රේන්ජර් හෙලිකොප්ටර් දහයක් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාවට නිල වශයෙන් හස්තාන්තර කර ඇති අතර, මෙය දෙරට අතර ද්විපාර්ශ්වික ආරක්ෂක සහයෝගිතාවයේ…

24 Jun 2026 Discuss