Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය යන දෙකෙහිම පුරප්පාඩු පිරවීමේ දිගුකාලීන අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ හදිසි විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු මහලේ声高に විරෝධතාවයක නිරත වීමෙන් පසු බදාදා දින ශ්‍රී ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තුව අවුල් සහගත තත්ත්වයකට පත් විය. මෙම කැළඹීම හේතුවෙන් කථානායක ආචාර්ය ජගත් වික්‍රමරත්න මහතා පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවීමට කටයුතු කළේය.

විපක්ෂය ක්ෂණික පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලයි

රටේ ඉහළම අධිකරණ දෙකට විනිසුරුවරුන් පත් කිරීමේ ප්‍රමාදය පිළිගත නොහැකි බව ජනතාව ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරමින්, ආණ්ඩුව එම කරුණ විසඳන තෙක් කටයුතු ඉදිරියට යෑමට ඉඩ නොදෙන ලෙස විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් ස්ථාවරව සිටීමත් සමඟ සභා ගර්භය තුළ 緊張感 තීව්‍ර ලෙස ඉහළ ගියේය. මෙම පුරප්පාඩු අධිකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය හා සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට යුක්තිය ඉටු කිරීම බිඳ දමමින් පවතින බව එම මන්ත්‍රීවරුන් තර්ක කළහ.

කථානායකවරයා රැස්වීම් අත්හිටුවීමට බල කෙරේ

ක්‍රමයෙන් වර්ධනය වූ අවුල් සහගත තත්ත්වය හමුවේ, කථානායක ආචාර්ය ජගත් වික්‍රමරත්න මහතා තම බලතල භාවිතයෙන් රැස්වීම් අත්හිටුවා දිනයේ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු නිම කළේය. මෙම අත්හිටුවීම, අධිකරණ පත්වීම් සම්බන්ධ ගැටළුව මත විපක්ෂය සහ ආණ්ඩුව අතර ගැඹුරු වෙමින් පවතින ගැටීමට වැඩි අවධානයක් ලබා දුන්නේය.

අධිකරණ ක්‍රියාකාරිත්වය පිළිබඳ උත්සුකයන්

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණයේ පුරප්පාඩු පිරවීමට අපොහොසත් වීම, ඉහළ අධිකරණවලට නඩු කාර්යක්ෂමව විභාග කිරීමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් නීතිඥ ප්‍රජාව සහ සිවිල් සමාජ සංවිධාන අතර බරපතල සැලකිල්ලක් ඇති කර ඇත. අඩු කළ ගණනකින් යුත් විනිසුරු මණ්ඩලයක් නිසා අභියාචනා හා අනෙකුත් තීරණාත්මක නෛතික කරුණු විසඳීමේ ප්‍රමාදයන් ඇති විය හැකි අතර, එය යුක්තිය ඉල්ලා සිටින පුරවැසියන්ට පුළුල් ප්‍රතිවිපාක ගෙනදිය හැකිය.

විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් අවධාරණය කළේ මෙම කරුණ ජාතික වශයෙන් ඉතා වැදගත් වන අතර, සාමාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු කාර්යයන් වෙනුවෙන් එය පසෙකලා තැබිය නොහැකි බවයි.

ව්‍යවස්ථානුකූලව සංවේදී මෙම කරුණ සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුව ක්‍රියාශීලී නොවන බව විපක්ෂය දකින ආකාරයට, පාර්ලිමේන්තුව තුළ වර්ධනය වෙමින් පවතින කලකිරීම මෙම සිදුවීම මනාව ඉස්මතු කරයි. ඉදිරි රැස්වීම්වලදී කථානායකවරයා මෙම ගැටළුව සම්බන්ධ විධිමත් විවාදයක් සඳහා කාලය වෙන් කරනු ඇත්දැයි, නැතහොත් පුරප්පාඩු දිගටම පිරවීමකින් තොරව පැවතීමේ දී තවදුරටත් කැළඹීම් ඇති වීමේ ඉඩකඩ ඇත්දැයි යන්න තවමත් අවිනිශ්චිතය.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි Sinhala

ශ්‍රී ලංකාව 2026 සංචාරක ආදායම් ඉලක්ක සමස්තයක් ලෙස සංශෝධනය කර ගෝලීය සංචාරක ක්ෂේත්‍රය විස්මයට පත් කරයි

ශ්‍රී ලංකාව ජාත්‍යන්තර සංචාරක කර්මාන්තය තුළ කැළඹිල්ලක් ඇති කර ඇත්තේ, දිවයිනේ සංචාරක ආදායම් අගයන් සැලකිය යුතු ලෙස නැවත ගණනය කිරීමකට අදාළ බලධාරීන් කටයුතු කිරීමත්…

24 Jun 2026 Discuss
ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss
බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත්…

24 Jun 2026 Discuss