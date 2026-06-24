බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි
කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් පෙර පනවා තිබූ මාස නවයක සිර දඬුවම සහ රුපියල් 1,500 ක දඩ මුදල තහවුරු කර ඇත.
මහාධිකරණය අභියාචනය ප්රතික්ෂේප කරයි
මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා බදාදා (23) මෙම තීන්දුව ප්රකාශයට පත් කරමින්, මෙම විවාදාත්මක බෞද්ධ භික්ෂුව මහේස්ත්රාත් මට්ටමින් ලබා දුන් දඬුවමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය ද ප්රතික්ෂේප කළේය.
ජාතිකවාදී බෞද්ධ සංවිධානය වන බොදු බල සේනාවේ නායකයා වන ඥානසාර හිමියන්, අභියාචනා ක්රියාවලිය හරහා එම වරදකරු තීන්දුව සහ ඊට අනුගත දඬුවම අවලංගු කර ගැනීමට උත්සාහ කළ නමුත්, විනිසුරු තිලකරත්න මහතා මුල් තීන්දුව පිටකොට හැරීමට කිසිදු පදනමක් නොමැති බව සොයා ගත්තේය.
පසුබිම
බොදු බල සේනාව සහ එහි මහලේකම් මෑත වසරවලදී ශ්රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මතභේදයන්ට ලක් වූ පාර්ශ්ව ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ. ඥානසාර හිමියන් දේශීයව මෙන්ම ජාත්යන්තරව පුළුල් අවධානයට ලක් වෙමින් ඊට පෙරද කිහිප වතාවක් නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දී ඇත.
මෙම අභියාචනය却 ප්රතික්ෂේප වීම නිසා කොළඹ මහේස්ත්රාත් අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද මාස නවයක සිර දඬුවම සහ මූල්ය දඩ මුදල තවදුරටත් ස්ථිරව බල පැවැත්වේ.
ශ්රී ලංකාවේ ආගමික හා දේශපාලන පරිසරය තුළ විත්තිකරුගේ කැපී පෙනෙන සහ බොහෝ විට ධ්රැවීකරණය වූ පෞරුෂය හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.
💬 Join the Discussion 0
Be the first to share your view on this story.