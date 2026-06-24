Live Sri Lanka’s news, updated around the clock FB X YT
Latest PoliticsGeneralCrimeBusinessTechnologySportsHealthWeatherTravelDevelopmentLawSecurityEducationEntertainmentSinhalaTamil
Sinhala

බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

24 Jun 2026 By Lankanewspapers.com Local
Read in: Englishසිංහල
Join the discussion
බොදු බල සේනා මහලේකම් ඥානසාර හිමිට එරෙහි මාස නවයක සිර දඬුවම කොළඹ මහාධිකරණය තහවුරු කරයි

කොළඹ මහාධිකරණය විසින් බොදු බල සේනා (බීබීඑස්) මහලේකම් පූජ්‍ය ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියන් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරමින්, කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් පෙර පනවා තිබූ මාස නවයක සිර දඬුවම සහ රුපියල් 1,500 ක දඩ මුදල තහවුරු කර ඇත.

මහාධිකරණය අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරයි

මහාධිකරණ විනිසුරු මංජුල තිලකරත්න මහතා බදාදා (23) මෙම තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් කරමින්, මෙම විවාදාත්මක බෞද්ධ භික්ෂුව මහේස්ත්‍රාත් මට්ටමින් ලබා දුන් දඬුවමට එරෙහිව ඉදිරිපත් කළ අභියාචනය ද ප්‍රතික්ෂේප කළේය.

ජාතිකවාදී බෞද්ධ සංවිධානය වන බොදු බල සේනාවේ නායකයා වන ඥානසාර හිමියන්, අභියාචනා ක්‍රියාවලිය හරහා එම වරදකරු තීන්දුව සහ ඊට අනුගත දඬුවම අවලංගු කර ගැනීමට උත්සාහ කළ නමුත්, විනිසුරු තිලකරත්න මහතා මුල් තීන්දුව පිටකොට හැරීමට කිසිදු පදනමක් නොමැති බව සොයා ගත්තේය.

පසුබිම

බොදු බල සේනාව සහ එහි මහලේකම් මෑත වසරවලදී ශ්‍රී ලංකාවේ සැලකිය යුතු මතභේදයන්ට ලක් වූ පාර්ශ්ව ලෙස හඳුනාගනු ලැබේ. ඥානසාර හිමියන් දේශීයව මෙන්ම ජාත්‍යන්තරව පුළුල් අවධානයට ලක් වෙමින් ඊට පෙරද කිහිප වතාවක් නීතිමය කටයුතුවලට මුහුණ දී ඇත.

මෙම අභියාචනය却 ප්‍රතික්ෂේප වීම නිසා කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය විසින් නියම කරන ලද මාස නවයක සිර දඬුවම සහ මූල්‍ය දඩ මුදල තවදුරටත් ස්ථිරව බල පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආගමික හා දේශපාලන පරිසරය තුළ විත්තිකරුගේ කැපී පෙනෙන සහ බොහෝ විට ධ්‍රැවීකරණය වූ පෞරුෂය හේතුවෙන් මෙම නඩුව මහජන අවධානය ආකර්ෂණය කර ගැනීම අඛණ්ඩව සිදු වෙමින් පවතී.

අදාළ වීඩියෝව

💬 Join the Discussion 0

Be the first to share your view on this story.

Add to the conversation — you’ll sign in with Google to post. No links, text only.

Related Stories

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට Sinhala

ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික පිරිවැය සහ පතිත වන වී මිල ගැන විරෝධය පළ කරමින් දහස් ගණන් ශ්‍රී ලාංකික ගොවීන් වීදිවලට

ශ්‍රී ලංකාව පුරා දහස් ගණන් ගොවීන් විරෝධතාවල නිරත වී ඇති අතර, ඉහළ යන කෘෂිකාර්මික නෂ්ඨාංග පිරිවැය සහ තම වී අස්වැන්නට ලැබෙන අඛණ්ඩව පහත් මිල ගැන ගැඹුරු කෝපය…

24 Jun 2026 Discuss
PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි Sinhala

PTA නීතිය පිළිගත හැකි නීති මගින් ප්‍රතිස්ථාපනය නොකළහොත් GSP+ වෙළඳ වරප්‍රසාද අහිමිවිය හැකිය — ජී.එල්. පීරිස් අනතුරු අඟවයි

හිටපු විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්, වත්මන් ජාතික ජනබලවේගය රජය, මතභේදාත්මක ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත (PTA) ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන්ට අනුකූල…

24 Jun 2026 Discuss
අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි Sinhala

අධිකරණ පුරප්පාඩු අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් විපක්ෂ විරෝධතාවයෙන් පසු පාර්ලිමේන්තු රැස්වීම් අත්හිටුවයි

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සහ අභියාචනාධිකරණය යන දෙකෙහිම පුරප්පාඩු පිරවීමේ දිගුකාලීන අසාර්ථකත්වය පිළිබඳ හදිසි විවාදයක් ඉල්ලා විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තු මහලේ声高に…

24 Jun 2026 Discuss